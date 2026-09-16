أتلتيكو يسخن لـ«ديربي مدريد» برباعية في أوساسونا

حقق أتلتيكو مدريد فوزاً عريضاً على أوساسونا، بنتيجة 4/ صفر ضمن منافسات الجولة السادسة من الدوري الإسباني، الأربعاء.

واكتفى الفريق المدريدي بهدف وحيد في الشوط الأول بعد مرور 24 دقيقة، سجله الكندي جوناثان دافيد المنضم من يوفنتوس الإيطالي هذا الصيف.

وفي الشوط الثاني، أضاف الوافد الآخر لي كانج إن الشوط الثاني في الدقيقة 54.

وعزَّز روبن لو نورماند وأليكس بايينا تفوق أتلتيكو بتسجيل الهدفين الثالث والرابع بالدقيقتين 63 و82.

بهذا الفوز يرفع أتلتيكو مدريد رصيده إلى 13 نقطة في المركز الثالث، لترتفع معنويات لاعبيه ومدربه الأرجنتيني دييغو سيميوني قبل المواجهة المرتقبة، عندما يستضيف ريال مدريد في الديربي، الأحد.

أما أوساسونا، فتجمد رصيده عند 7 نقاط، بعد خسارة ثالثة على التوالي، ليتراجع للمركز الثالث عشر في جدول الترتيب.

وفي التوقيت ذاته، فاز إشبيلية على مضيفه ديبورتيفو لا كورونيا بنتيجة 1/ صفر، لينتزع الفريق الأندلسي ثلاث نقاط ثمينة خارج أرضه.

وأحرز ميجيل سييرا الهدف الوحيد لإشبيلية في الدقيقة 52.

في المقابل، تعقدت مهمة لا كورونيا في تعويض النتيجة بعد طرد لاعبه خوسيه تاسيندي في الدقيقة 59.

بذلك يرفع إشبيلية رصيده إلى 13 نقطة في المركز الرابع متخلفاً بفارق الأهداف عن أتلتيكو مدريد، بينما تلقَّى ديبورتيفو لا كورونيا أول خسارة بعد صعوده هذا الموسم، ليتجمد رصيده عند 9 نقاط في المركز السابع.