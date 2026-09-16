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الرياضة رياضة عالمية

أتلتيكو يسخن لـ«ديربي مدريد» برباعية في أوساسونا

الكوري الجنوبي لي كانج محتفلا بهدفه في أوساسونا (أ.ف.ب)
الكوري الجنوبي لي كانج محتفلا بهدفه في أوساسونا (أ.ف.ب)
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أتلتيكو يسخن لـ«ديربي مدريد» برباعية في أوساسونا

الكوري الجنوبي لي كانج محتفلا بهدفه في أوساسونا (أ.ف.ب)
الكوري الجنوبي لي كانج محتفلا بهدفه في أوساسونا (أ.ف.ب)

حقق أتلتيكو مدريد فوزاً عريضاً على أوساسونا، بنتيجة 4/ صفر ضمن منافسات الجولة السادسة من الدوري الإسباني، الأربعاء.

واكتفى الفريق المدريدي بهدف وحيد في الشوط الأول بعد مرور 24 دقيقة، سجله الكندي جوناثان دافيد المنضم من يوفنتوس الإيطالي هذا الصيف.

وفي الشوط الثاني، أضاف الوافد الآخر لي كانج إن الشوط الثاني في الدقيقة 54.

وعزَّز روبن لو نورماند وأليكس بايينا تفوق أتلتيكو بتسجيل الهدفين الثالث والرابع بالدقيقتين 63 و82.

بهذا الفوز يرفع أتلتيكو مدريد رصيده إلى 13 نقطة في المركز الثالث، لترتفع معنويات لاعبيه ومدربه الأرجنتيني دييغو سيميوني قبل المواجهة المرتقبة، عندما يستضيف ريال مدريد في الديربي، الأحد.

أما أوساسونا، فتجمد رصيده عند 7 نقاط، بعد خسارة ثالثة على التوالي، ليتراجع للمركز الثالث عشر في جدول الترتيب.

وفي التوقيت ذاته، فاز إشبيلية على مضيفه ديبورتيفو لا كورونيا بنتيجة 1/ صفر، لينتزع الفريق الأندلسي ثلاث نقاط ثمينة خارج أرضه.

وأحرز ميجيل سييرا الهدف الوحيد لإشبيلية في الدقيقة 52.

في المقابل، تعقدت مهمة لا كورونيا في تعويض النتيجة بعد طرد لاعبه خوسيه تاسيندي في الدقيقة 59.

بذلك يرفع إشبيلية رصيده إلى 13 نقطة في المركز الرابع متخلفاً بفارق الأهداف عن أتلتيكو مدريد، بينما تلقَّى ديبورتيفو لا كورونيا أول خسارة بعد صعوده هذا الموسم، ليتجمد رصيده عند 9 نقاط في المركز السابع.

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الرياضة رياضة عالمية

توخل: إنجلترا كانت «تنتظر الموت» في مباراة الأرجنتين المونديالية

توخيل (أ.ب)
توخيل (أ.ب)
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توخل: إنجلترا كانت «تنتظر الموت» في مباراة الأرجنتين المونديالية

توخيل (أ.ب)
توخيل (أ.ب)

قال الألماني توماس توخيل إن إنجلترا كانت "تنتظر الموت" في هزيمتها أمام الأرجنتين في نصف نهائي كأس العالم 2026، وذلك في وقت واصل خلاله مدرب منتخب "الأسود الثلاثة" الدفاع عن تبديلاته المثيرة للجدل.

ويستعدّ توخل للإعلان عن قائمة منتخب إنجلترا، في أولى مبارياته منذ النهاية المؤلمة لمشواره في كأس العالم.

لكن، وقبل مباريات دوري الأمم الأوروبية أمام إسبانيا وكرواتيا وتشيكيا، كشف المدرب أن ألم فشل المنتخب في بلوغ أول نهائي لكأس العالم منذ عام 1966 لا يزال يطارده.

وأهدرت إنجلترا التقدم الذي منحها إياه أنتوني غوردون، بعدما حسم هدفان متأخران من إنسو فرنانديس ولاوتارو مارتينيز فوز الأرجنتين 2-1.

وتعرّض توخل لانتقادات واسعة بسبب تخلّيه عن زمام المبادرة لصالح الأرجنتين، وذلك عبر سلسلة من التبديلات الدفاعية في الشوط الثاني.

لكن المدرب الألماني رأى أنه اضطر إلى التدخُّل، لأن إنجلترا لم تكن قادرة على التعامل مع تغييرات الأرجنتين التي كانت أكثر هجومية بكثير من تبديلاته، في ظل بحثها عن الفوز.

وقال في فيلم وثائقي على تطبيق منتخب إنجلترا "يمكنكم أن تحاولوا قتلي هنا. لكن هذا جرحي أنا، وليس جرحكم. لا أحد يتألم أكثر مني، ولا أحد أراد الفوز أكثر مني".

وأضاف "يمكنهم أن يعذبوك إلى ما لا نهاية، وتظل تفكر لو أنني أجريت تبديلات مختلفة، لكنا فزنا بالمباراة لكنك ببساطة لا تعرف ذلك".

وأوضح توخيل أن مزيجا بين الإرهاق الواضح لدى لاعبي إنجلترا من جهة، ونجاح الرهان على الدفاع بخمسة مدافعين خلال انتصاري فريقه أمام المكسيك والنروج من جهة أخرى، أثّر في قراره بالحفاظ على التقدُّم في النتيجة.

وتعاقد الاتحاد الإنجليزي مع المدرب السابق لتشيلسي وباريس سان جيرمان الفرنسي وبايرن ميونيخ الألماني، بسبب خبرته الواسعة ونجاحاته على مستوى الأندية.

وكان قد وعد بجعل إنجلترا تلعب كرة قدم أكثر هجومية مما كانت عليه في عهد سلفه غاريث ساوثغيت.

لكن المنتخب، وبتأثير من تبديلات توخل المحافظة، تراجع إلى الخلف وانهار تحت الضغط المتزايد أمام الأرجنتين.

وقال "عندما أنظر إلى الوراء وأفكر في ما حدث لعملية اتخاذ القرار لدي، كانت هناك لحظة محورية، أننا استقبلنا فرصة خطيرة جدا قبل فترة التوقف لشرب المياه مباشرة".

وتابع "وفكرت: لن نصمد. هذا انتظار للموت. نحن لا نستحوذ على الكرة، ولا ندافع بشكل جيد، ولا ندافع بصورة صحيحة بخطة 4-4-2. نحن بحاجة إلى المساعدة".

وأكمل "أعتقد أنه بناء على ما رأيته وعلى الخبرة والمعلومات ومستوى الجنون لدى الأرجنتين التي كانت تقوم بتغيير هجومي تلو الآخر، كان ذلك هو الحل الذي وجدته للمشكلة. هذا هو دور المدرب في التدخُّل. أحاول المساعدة، فأنت لا تنفذ أمرا ما بدافع الغرور أو لأي سبب آخر من هذا القبيل. أنت فقط تحاول المساعدة".

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كأس العالم بريطانيا
الرياضة رياضة عالمية

حلبة لوسيل تعلن الـ3 من ديسمبر موعداً لـ«جائزة قطر الكبرى 2027»

حلبة لوسيل (الشرق الأوسط)
حلبة لوسيل (الشرق الأوسط)
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حلبة لوسيل تعلن الـ3 من ديسمبر موعداً لـ«جائزة قطر الكبرى 2027»

حلبة لوسيل (الشرق الأوسط)
حلبة لوسيل (الشرق الأوسط)

أعلنت حلبة لوسيل الدولية، الأربعاء، إقامة سباق جائزة قطر الكبرى لسباقات سيارات فورمولا - 1 لعام 2027 خلال الفترة من الثالث إلى الخامس من ديسمبر (كانون الأول) من العام المقبل.

ويشكل سباق قطر الجولة الثالثة والعشرين (قبل الأخيرة) من بطولة العالم التي تضم 24 سباقاً، وفقاً للرزنامة الرسمية لموسم 2027، والتي تشهد عودة جائزتي تركيا والبرتغال بعد غياب استمر عدة سنوات.

وأكدت حلبة لوسيل عودة سباق السرعة (سبرنت) ضمن جولة قطر في عام 2027، لتصبح واحدة من 10 جولات فقط تستضيف هذه الصيغة خلال الموسم.

ويقام سباق السرعة السبت لمسافة تقارب 100 كيلومتر، بنظام نقاط مستقل عن سباق الجائزة الكبرى الرئيسي المقرر الأحد.

وبدأت حلبة لوسيل استضافة منافسات فورمولا - 1 عقب انضمام قطر إلى رزنامة بطولة العالم عام 2021، كما تستضيف عدداً من أبرز بطولات رياضة المحركات، من بينها بطولة العالم للدراجات النارية (موتو جي بي) وبطولة العالم لسباقات التحمل التابعة للاتحاد الدولي للسيارات.

ويبلغ طول مضمار حلبة لوسيل 38.‏5 كيلومتر، ويضم 16 منعطفاً وعدداً من مناطق التجاوز، إلى جانب نظام متطور للإضاءة يتيح إقامة السباقات ليلاً.

ومن المتوقع أن تكتسب جائزة قطر الكبرى أهمية كبيرة في سباق المنافسة على لقبي السائقين والصانعين، نظراً لإقامتها في الجولة قبل الأخيرة من الموسم، ما يجعل نقاطها حاسمة قبل ختام البطولة.

وأوضحت حلبة لوسيل أنه سيجري الإعلان لاحقاً عن موعد طرح تذاكر نسخة 2027، فيما لا تزال تذاكر سباق جائزة قطر الكبرى لعام 2026 متاحة عبر الموقع الرسمي للحلبة.

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الفورمولا 1 قطر
الرياضة رياضة عالمية

«أبطال آسيا 2»: ريمونتادا الوحدة تقوده لصدارة المجموعة الأولى

من المواجهة التي جمعت الكويت والوحدة في دوري أبطال آسيا 2 (نادي الكويت الكويتي)
من المواجهة التي جمعت الكويت والوحدة في دوري أبطال آسيا 2 (نادي الكويت الكويتي)
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«أبطال آسيا 2»: ريمونتادا الوحدة تقوده لصدارة المجموعة الأولى

من المواجهة التي جمعت الكويت والوحدة في دوري أبطال آسيا 2 (نادي الكويت الكويتي)
من المواجهة التي جمعت الكويت والوحدة في دوري أبطال آسيا 2 (نادي الكويت الكويتي)

اعتلى الوحدة الإماراتي صدارة ترتيب المجموعة الأولى بمرحلة المجموعات لبطولة دوري أبطال آسيا الثاني.

وقلب الوحدة تأخره صفر-2 أمام ضيفه الكويت الكويتي، ليحقق انتصاراً ثميناً ومثيراً عليه بنتيجة 3-2، الأربعاء، في الجولة الافتتاحية للمجموعة.

وحصل الوحدة على أول ثلاث نقاط في مسيرته بالمجموعة لتصدر الترتيب بفارق نقطتين أمام أقرب ملاحقيه الخالدية البحريني وناساف الأوزبكي، في حين بقي الكويت بلا رصيد من النقاط في ذيل الترتيب.

وتقام الجولة الثانية من منافسات المجموعة يوم 14 أكتوبر (تشرين الأول) المقبل، حيث يلتقي ناساف مع الوحدة في قرشي، والكويت مع الخالدية في الصليبخات.

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