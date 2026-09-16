توخل: إنجلترا كانت «تنتظر الموت» في مباراة الأرجنتين المونديالية

قال الألماني توماس توخيل إن إنجلترا كانت "تنتظر الموت" في هزيمتها أمام الأرجنتين في نصف نهائي كأس العالم 2026، وذلك في وقت واصل خلاله مدرب منتخب "الأسود الثلاثة" الدفاع عن تبديلاته المثيرة للجدل.

ويستعدّ توخل للإعلان عن قائمة منتخب إنجلترا، في أولى مبارياته منذ النهاية المؤلمة لمشواره في كأس العالم.

لكن، وقبل مباريات دوري الأمم الأوروبية أمام إسبانيا وكرواتيا وتشيكيا، كشف المدرب أن ألم فشل المنتخب في بلوغ أول نهائي لكأس العالم منذ عام 1966 لا يزال يطارده.

وأهدرت إنجلترا التقدم الذي منحها إياه أنتوني غوردون، بعدما حسم هدفان متأخران من إنسو فرنانديس ولاوتارو مارتينيز فوز الأرجنتين 2-1.

وتعرّض توخل لانتقادات واسعة بسبب تخلّيه عن زمام المبادرة لصالح الأرجنتين، وذلك عبر سلسلة من التبديلات الدفاعية في الشوط الثاني.

لكن المدرب الألماني رأى أنه اضطر إلى التدخُّل، لأن إنجلترا لم تكن قادرة على التعامل مع تغييرات الأرجنتين التي كانت أكثر هجومية بكثير من تبديلاته، في ظل بحثها عن الفوز.

وقال في فيلم وثائقي على تطبيق منتخب إنجلترا "يمكنكم أن تحاولوا قتلي هنا. لكن هذا جرحي أنا، وليس جرحكم. لا أحد يتألم أكثر مني، ولا أحد أراد الفوز أكثر مني".

وأضاف "يمكنهم أن يعذبوك إلى ما لا نهاية، وتظل تفكر لو أنني أجريت تبديلات مختلفة، لكنا فزنا بالمباراة لكنك ببساطة لا تعرف ذلك".

وأوضح توخيل أن مزيجا بين الإرهاق الواضح لدى لاعبي إنجلترا من جهة، ونجاح الرهان على الدفاع بخمسة مدافعين خلال انتصاري فريقه أمام المكسيك والنروج من جهة أخرى، أثّر في قراره بالحفاظ على التقدُّم في النتيجة.

وتعاقد الاتحاد الإنجليزي مع المدرب السابق لتشيلسي وباريس سان جيرمان الفرنسي وبايرن ميونيخ الألماني، بسبب خبرته الواسعة ونجاحاته على مستوى الأندية.

وكان قد وعد بجعل إنجلترا تلعب كرة قدم أكثر هجومية مما كانت عليه في عهد سلفه غاريث ساوثغيت.

لكن المنتخب، وبتأثير من تبديلات توخل المحافظة، تراجع إلى الخلف وانهار تحت الضغط المتزايد أمام الأرجنتين.

وقال "عندما أنظر إلى الوراء وأفكر في ما حدث لعملية اتخاذ القرار لدي، كانت هناك لحظة محورية، أننا استقبلنا فرصة خطيرة جدا قبل فترة التوقف لشرب المياه مباشرة".

وتابع "وفكرت: لن نصمد. هذا انتظار للموت. نحن لا نستحوذ على الكرة، ولا ندافع بشكل جيد، ولا ندافع بصورة صحيحة بخطة 4-4-2. نحن بحاجة إلى المساعدة".

وأكمل "أعتقد أنه بناء على ما رأيته وعلى الخبرة والمعلومات ومستوى الجنون لدى الأرجنتين التي كانت تقوم بتغيير هجومي تلو الآخر، كان ذلك هو الحل الذي وجدته للمشكلة. هذا هو دور المدرب في التدخُّل. أحاول المساعدة، فأنت لا تنفذ أمرا ما بدافع الغرور أو لأي سبب آخر من هذا القبيل. أنت فقط تحاول المساعدة".