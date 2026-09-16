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منتخب مصر يبدأ مشواره في تصفيات أمم أفريقيا بمواجهة أنغولا

منتخب مصر يستعد لانطلاق مشواره في تصفيات كأس أمم أفريقيا 2027 بمواجهتي أنغولا وجنوب السودان (رويترز)
منتخب مصر يستعد لانطلاق مشواره في تصفيات كأس أمم أفريقيا 2027 بمواجهتي أنغولا وجنوب السودان (رويترز)
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منتخب مصر يبدأ مشواره في تصفيات أمم أفريقيا بمواجهة أنغولا

منتخب مصر يستعد لانطلاق مشواره في تصفيات كأس أمم أفريقيا 2027 بمواجهتي أنغولا وجنوب السودان (رويترز)
منتخب مصر يستعد لانطلاق مشواره في تصفيات كأس أمم أفريقيا 2027 بمواجهتي أنغولا وجنوب السودان (رويترز)

كشف إبراهيم حسن، مدير منتخب مصر، عن برنامج معسكر «الفراعنة» استعداداً لمواجهتي أنغولا وجنوب السودان ضمن التصفيات المؤهلة إلى كأس أمم أفريقيا 2027.

وأوضح حسن أن قائمة المنتخب للمباراتين ستُعلن في وقت لاحق، الأربعاء، على أن ينطلق المعسكر الخميس، في مركز المنتخبات الوطنية بـ«مدينة السادس من أكتوبر».

ويستهل المنتخب المصري مشواره في التصفيات باستضافة أنغولا يوم 25 سبتمبر (أيلول) الجاري على استاد القاهرة الدولي.

وعقب المباراة، تغادر بعثة المنتخب إلى جوبا في 27 سبتمبر على متن طائرة خاصة، استعداداً لمواجهة جنوب السودان يوم 29 من الشهر نفسه، ضمن الجولة الثانية من التصفيات.

ومن المقرر أن تعود البعثة إلى القاهرة في 30 سبتمبر، على أن يواصل المنتخب برنامجه بخوض مباراة ودية أمام جنوب أفريقيا في 4 أكتوبر (تشرين الأول) المقبل على استاد القاهرة الدولي.

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الرياضة رياضة عربية

حسين يقود قائمة العراق في «خليجي 27»

أيمن حسين يقود تشكيلة العراق في «خليجي 27» (رويترز)
أيمن حسين يقود تشكيلة العراق في «خليجي 27» (رويترز)
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حسين يقود قائمة العراق في «خليجي 27»

أيمن حسين يقود تشكيلة العراق في «خليجي 27» (رويترز)
أيمن حسين يقود تشكيلة العراق في «خليجي 27» (رويترز)

أعلن الأسترالي غراهام أرنولد، المدير الفني لمنتخب العراق، قائمة من 26 لاعباً للمشاركة في كأس الخليج لكرة القدم (خليجي 27) في جدة، يتقدمها قائد المنتخب أيمن حسين، إلى جانب مجموعة من العناصر التي شاركت مع «أسود الرافدين» في كأس العالم 2026.

وضمت القائمة في حراسة المرمى حسين حسن ومحمد صلاح وأحمد باسل، وفي الدفاع أحمد يحيى ومصطفى سعدون وهيثم جبار وزيد تحسين وأكام هاشم ويوسف الإمام وميرخاس دوسكي ومحمد دلاور، فيما اختار أرنولد للوسط إبراهيم بايش وزيدان إقبال وبسام شاكر وزيد إسماعيل وأمير العماري وحيدر عبد الكريم وعبد الرازق قاسم وكرار نبيل ومحمد قاسم وأحمد قاسم وعلي جاسم، وفي الهجوم أيمن حسين وسيف رشيد وعلي الحمادي ويوسف النصراوي.

ويدخل المنتخب العراقي البطولة بطموح المنافسة على لقبه الخليجي الخامس، بعدما توج بالبطولة أربع مرات، آخرها في «خليجي 25»، إذ يخوض منافسات المجموعة الأولى إلى جانب السعودية صاحبة الضيافة وعُمان والكويت.

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كأس الخليج العراق
الرياضة رياضة عربية

السعودية تتسلح بالأرض والجمهور لاستعادة لقب كأس الخليج

المنتخب السعودي يبحث عن لقب خليجي رابع على أرضه (رويترز)
المنتخب السعودي يبحث عن لقب خليجي رابع على أرضه (رويترز)
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السعودية تتسلح بالأرض والجمهور لاستعادة لقب كأس الخليج

المنتخب السعودي يبحث عن لقب خليجي رابع على أرضه (رويترز)
المنتخب السعودي يبحث عن لقب خليجي رابع على أرضه (رويترز)

في استضافته الخامسة للمسابقة، يتطلّع المنتخب السعودي للتتويج بلقب كأس الخليج العربي لكرة القدم هذا العام (خليجي 27)، للمرة الرابعة في تاريخه، والأولى منذ أكثر من 22 عاماً.

وتقام النسخة الـ27 من المسابقة -التي انطلقت نسختها الأولى عام 1970- خلال الفترة من 23 سبتمبر (أيلول) الحالي حتى 6 أكتوبر (تشرين الأول) المقبل.

وأوقعت قرعة دور المجموعتين بالبطولة -التي أقيمت في 19 مايو (أيار) الماضي- منتخب السعودية، الذي يستعد لتسجيل ظهوره الـ26 في البطولة، بالمجموعة الأولى برفقة منتخبات العراق وسلطنة عمان والكويت.

ويستهل منتخب السعودية مشاركته في البطولة بمواجهة المنتخب الكويتي في 23 سبتمبر الحالي، قبل أن يواجه نظيره العماني بعدها بثلاثة أيام في الجولة الثانية، فيما يلتقي منتخب العراق في 29 من الشهر نفسه في ختام لقاءاته بالدور الأول.

وأعلن اليوناني جورجيوس دونيس، المدير الفني للمنتخب السعودي لكرة القدم، الأربعاء، قائمة الأخضر المشاركة في كأس الخليج العربي (خليجي 27) التي تستضيفها جدة. وضمت قائمة الأخضر كلاً من محمد العويس، ونواف العقيدي، وحامد يوسف، وعبد الإله العمري، وجهاد ذكري، وريان حامد، وحسن كادش، وحسان تمبكتي، ونواف بوشل، ومحمد محزري، ومتعب الحربي، وزكريا هوساوي، ومصعب الجوير، ومحمد القحطاني، ومحمد كنو، وزياد الجهني، وعبد الإله الخيبري، وناصر الدوسري، وعلاء آل حجي، وسلطان مندش، ومحمد أبو الشامات، وهمام الهمامي، وصالح أبو الشامات، وعبد الله الحمدان، وفراس البريكان وعبد الله آل سالم.

وخلت القائمة من اسم نجم المنتخب السعودي سالم الدوسري لعدم الجاهزية، بعد الإصابة التي أبعدته عن الملاعب الفترة الماضية، كما يغيب عن القائمة اللاعب علي لاجامي، وكذلك سعود عبد الحميد لاحترافه في الدوري الفرنسي.

ويأمل منتخب السعودية في إعادة البسمة لجماهيره، التي تنتظر اعتلاء الفريق الأخضر عرش كرة القدم الخليجية، بعدما سبق أن توج بالبطولة للمرة الأولى بالنسخة الثانية عشرة عام 1994 بالإمارات العربية المتحدة.

وانتظر السعوديون 8 أعوام، حتى توجوا بلقبهم الثاني في كأس الخليج، حينما استضافوا البطولة على ملاعبهم عام 2002 في النسخة الخامسة عشرة، فيما كانت المرة الأخيرة التي حمل فيها الفريق الكأس المرموقة في النسخة التالية عام 2003 بالكويت، والتي اختتمت منافساتها في مطلع عام 2004.

ويخوض منتخب السعودية البطولة تحت قيادة مديره الفني اليوناني جورجيوس دونيس، الذي تولى قيادة الفريق في أبريل (نيسان) الماضي، خلفاً لهيرفي رينارد، لكن الفريق لم يظهر بالصورة المرضية لمحبيه خلال مشاركته ببطولة كأس العالم الأخيرة بالولايات المتحدة والمكسيك وكندا في صيف العام الحالي.

وودع المنتخب السعودي المونديال مبكراً من مرحلة المجموعات، بعدما تذيل ترتيب المجموعة العاشرة برصيد نقطتين؛ حيث تعادل 1-1 مع أوروغواي، ودون أهداف مع منتخب الرأس الأخضر (كاب فيردي)، الذي شارك في البطولة للمرة الأولى، وتلقى خسارة قاسية 0-4 أمام المنتخب الإسباني، الذي شق طريقه نحو الفوز باللقب.

ويسعى دونيس لإظهار المنتخب السعودي، الذي ودّع النسخة الماضية من كأس الخليج بالكويت من الدور قبل النهائي، بوجه مغاير عما ظهر به في المونديال، وذلك في النسخة المقبلة من كأس الخليج، لا سيما أن البطولة تقام على ملعبه وأمام مشجعيه في مدينة جدة.

ويحتل منتخب السعودية المركز الـ58 عالمياً، والخامس آسيوياً في التصنيف الأخير الذي أصدره الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) للمنتخبات في يوليو (تموز) الماضي، علماً بأنه صاحب الترتيب الأفضل حالياً بين المنتخبات المشاركة في «خليجي 27».

وخلال مشاركاته الـ25 السابقة في كأس الخليج، أحرز منتخب السعودية الوصافة 7 مرات، وحصل على المركز الثالث مثلها، والمركز الرابع مرة وحيدة، وذلك بخلاف امتلاكه 3 ألقاب في المسابقة، علماً بأنه بلغ الدور قبل النهائي في نسخة عام 2009 والنسخة الماضية، دون إقامة مباراة صاحب المركز الثالث فيهما.

وخاض منتخب السعودية 116 مباراة في كأس الخليج، بفارق 3 لقاءات خلف منتخب الكويت، أكثر المنتخبات لعباً للمباريات في البطولة؛ حيث حقق خلالها 59 فوزاً، ليتصدر قائمة أكثر المنتخبات تحقيقاً للانتصارات بالمسابقة، فيما تعادل في 25 مباراة، وتلقى 32 خسارة، وأحرز لاعبوه 174 هدفاً، فيما استقبلت شباكه 114 هدفاً.

ويتصدر النجم المعتزل ماجد عبد الله قائمة هدافي المنتخب السعودي التاريخيين في كأس الخليج برصيد 17 هدفاً، علماً بأنه يتقاسم المركز الثاني في قائمة هدافي البطولة التاريخيين بوجه عام مع العراقي حسين سعيد، بفارق هدف خلف الكويتي جاسم يعقوب (المتصدر).

ويعود أكبر انتصار حققه منتخب السعودية في البطولة خلال النسخة الخامسة التي أقيمت بالعراق عام 1979، عندما تغلب 7-0 على المنتخب القطري، في مباراة شهدت تسجيل ماجد عبد الله 5 أهداف بمفرده.

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الرياضة كرة القدم كأس الخليج السعودية
الرياضة رياضة عربية

الإمارات تستعين بخبرة داليتش للنهوض من الكبوة في «خليجي 27»

منتخب الإمارات يبحث عن استعادة بريقه الخليجي من جديد (منتخب الإمارات)
منتخب الإمارات يبحث عن استعادة بريقه الخليجي من جديد (منتخب الإمارات)
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الإمارات تستعين بخبرة داليتش للنهوض من الكبوة في «خليجي 27»

منتخب الإمارات يبحث عن استعادة بريقه الخليجي من جديد (منتخب الإمارات)
منتخب الإمارات يبحث عن استعادة بريقه الخليجي من جديد (منتخب الإمارات)

بعد سلسلة من الانتكاسات التي تعرض لها في السنوات الأخيرة، يأمل منتخب الإمارات في وضع حد لسوء الحظ الذي ظل يلازمه، وذلك حينما يشارك في النسخة المقبلة من بطولة كأس الخليج العربي لكرة القدم (خليجي 27).

وتستضيف المملكة العربية السعودية النسخة السابعة والعشرين من بطولة كأس الخليج بمدينة جدة، خلال الفترة من 23 سبتمبر (أيلول) الحالي، حتى السادس من أكتوبر (تشرين الأول) المقبل.

وأوقعت قرعة دور المجموعتين بالبطولة، التي أقيمت في 19 مايو (أيار) الماضي، منتخب الإمارات، الذي يستعد لتسجيل ظهوره الـ26 في المسابقة، بالمجموعة الثانية برفقة منتخبات قطر والبحرين واليمن.

ويفتتح المنتخب الإماراتي مسيرته في المسابقة بملاقاة منتخب اليمن في 24 سبتمبر الحالي، قبل أن يواجه منتخب البحرين بعدها بثلاثة أيام في الجولة الثانية، بينما يختتم لقاءاته بالدور الأول أمام منتخب قطر في 30 من ذات الشهر.

ويمتلك منتخب الإمارات لقبين فقط بكأس الخليج، حيث توج بلقبه الأول في النسخة الـ18 التي استضافها على ملاعبه عام 2007، حينما تغلب 1-0 على منتخب عمان في المباراة النهائية.

وجاء اللقب الثاني للمنتخب الإماراتي في البطولة بالنسخة الـ21، التي أقيمت في البحرين عام 2013، بعد فوزه 2-1 على المنتخب العراقي بعد اللجوء للوقت الإضافي في النهائي.

ويعول الفريق في البطولة على خبرة مديره الفني الكرواتي زلاتكو داليتش، الذي عاد للإمارات من أجل تولي قيادة المنتخب الأبيض في منتصف الشهر الماضي خلفاً للروماني أولاريو كوزمين.

وبعد 9 سنوات من رحيله عن فريق العين الإماراتي لتدريب منتخب كرواتيا، عاد داليتش إلى كرة الإمارات لقيادة المنتخب بشخصية عالمية، بعدما سبق أن قاد بلاده للحصول على المركز الثاني في كأس العالم 2018 في روسيا بعد خسارته نهائي المونديال أمام فرنسا، والتي أعقبها حصوله على المركز الثالث في النسخة التالية للبطولة عام 2022 في قطر.

ويعرف زلاتكو الكرة الإماراتية جيداً، حيث سبق له تدريب العين بين عامي 2014 و2017، وقاده للقب كأس رئيس الدولة عام 2014، والدوري المحلي موسم 2014-2015، وكأس السوبر الإماراتي عام 2015، ووصافة دوري أبطال آسيا في العام التالي.

وستكون بطولة «خليجي 27» بمثابة أول اختبار رسمي لداليتش مع منتخب الإمارات، قبل المشاركة في نهائيات كأس الأمم الآسيوية، التي تستضيفها السعودية أيضا، مطلع العام المقبل.

ويرغب داليتش في قيادة المنتخب الإماراتي للنهوض من الكبوة التي يعاني منها في السنوات الأخيرة، والتي شهدت إخفاقه في التتويج بكأس أمم آسيا أو كأس الخليج أو التأهل لنهائيات كأس العالم.

ويحتل منتخب الإمارات المركز الـ68 عالمياً والتاسع آسيوياً في التصنيف الأخير الذي أصدره الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) للمنتخبات في يوليو (تموز) الماضي، علماً بأنه صاحب المركز الرابع في التصنيف من بين المنتخبات المشاركة في خليجي 27، خلف منتخبات السعودية وقطر والعراق.

وخلال مشاركاته السابقة في كأس الخليج حصل منتخب الإمارات على الوصافة 4 مرات، والمركز الثالث 5 مرات، والمركز الرابع 4 مرات، بخلاف تتويجه باللقب مرتين، علماً بأنه بلغ الدور قبل النهائي في نسخة عام 2010، التي لم تشهد إقامة مباراة تحديد صاحب المركز الثالث.

وخاض منتخب الإمارات 117 مباراة في البطولة حتى الآن، حيث حقق 41 فوزاً و31 تعادلاً، فيما تكبد 42 خسارة، وأحرز لاعبوه 122 هدفاً، بينما استقبل مرماه 143 هدفاً.

ويتصدر علي مبخوت قائمة هدافي منتخب الإمارات التاريخيين في كأس الخليج برصيد 13 هدفاً، حيث يتساوى في عدد الأهداف مع القطري المعتزل منصور مفتاح في قائمة الهدافين التاريخيين للمسابقة بشكل عام.

وتسلم داليتش، وصيف مونديال 2018 وثالث نسخة 2022 مع كرواتيا، مهامه مدرباً للإمارات في أغسطس (آب) بديلاً للروماني كوزمين أولاريو، لذلك فإن أول تشكيلة له لم تشهد مفاجآت تذكر وحافظت على معظم الأسماء السابقة التي خاضت تصفيات مونديال 2026.

وضمت القائمة 16 لاعباً مجنساً بينهم أربعة جدد وهم يوري سيزار وبالا غويليرام من شباب الأهلي، ومامادو كوليبالي (الجزيرة) وعثمان كمارا (الشارقة).

وضمت التشكيلة في حراسة المرمى: خالد عيسى (العين)، حمد المقبالي (شباب الأهلي)، فهد الظنحاني (بني ياس). وفي الدفاع: زايد العامري (النصر)، خليفة الحمادي وروبن فيليب وماركوس ميلوني (الجزيرة)، علاء الدين زهير ولوكاس بينمتا (الوحدة)، ساشا ايفكوفيتش (الوصل)، ايريك مينزيس (العين)، خالد الظنحاني (الشارقة). وفي خط الوسط: لوان بيريرا وحارب عبد الله (الشارقة)، عبد الله حمد (الوحدة)، مامادو كوليبالي (الجزيرة)، عصام فايز (النصر)، فابيو ليما ونيوكولاس خيمينيس (الوصل). وفي الهجوم: برونو أوليفيرا (الجزيرة)، علي صالح (الوصل)، يوري سيزار وبالا غويليرام وسلطان عادل (شباب الأهلي)، ريتشارد أكونور (غوستيبي التركي)، عثمان كمارا (الشارقة).

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