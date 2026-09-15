حسام حسن: هدفنا إسعاد الجماهير المصرية

أعرب حسام حسن، المدير الفني للمنتخب المصري الأول لكرة القدم، عن سعادته بالإنجاز الذي حققه المنتخب في كأس العالم 2026، مؤكداً أن استقبال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي لبعثة المنتخب يمثل وساماً على صدر الجهاز الفني واللاعبين.
وقال حسام حسن، خلال كلمته في احتفالية الاتحاد المصري لكرة القدم بالمنتخبات الوطنية اليوم الثلاثاء، إن كل كلمة قالها الرئيس السيسي خلال استقباله للبعثة كانت تحمل دلالة ورسالة مهمة.
وأضاف أن الرئيس المصري منح الثقة للكفاءات الوطنية، وطالب بالاعتماد على المدرب المصري في ظل النجاحات التي حققها خلال الفترة الماضية.
وأوضح المدير الفني للمنتخب المصري أن الفريق نجح في إعادة البسمة إلى وجوه الجماهير، مشيراً إلى أن الفترة الأخيرة شهدت عودة الجماهير للالتفاف حول المنتخب بعد النتائج والمستويات التي قدمها الفريق.
وأكد حسام حسن أن الجهاز الفني يحظى بدعم كامل من مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، سواء خلال فترة المجلس السابق برئاسة جمال علام أو المجلس الحالي برئاسة هاني أبو ريدة، معتبراً أن هذا الدعم كان أحد الأسباب الرئيسية وراء النجاحات الأخيرة.
وأشار إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد مزيداً من التعاون والتنسيق من أجل تحقيق طموحات الجماهير المصرية.
ووجه حسام حسن التحية إلى الجماهير المصرية داخل البلاد وخارجها على دعمها المستمر للمنتخب، مؤكداً أن الجهاز الفني واللاعبين سيواصلون العمل من أجل إسعادها.
وطالب المدير الفني لاعبي مختلف المنتخبات الوطنية ببذل أقصى جهد خلال تمثيل مصر، مؤكداً ضرورة العمل والالتزام من أجل الحفاظ على مكانة الكرة المصرية.
وأشاد حسام حسن بمركز المنتخبات الوطنية، مؤكداً أنه أصبح مقراً متكاملاً لجميع المنتخبات ويضم الإمكانات اللازمة للأجهزة الفنية واللاعبين، من ملاعب وغرف إقامة وصالات للتدريبات والاستشفاء وقاعات للمحاضرات والاجتماعات وحمامات سباحة ومرافق ترفيهية.
ودعا حسام حسن جميع المنتخبات الوطنية إلى الاستفادة من الإمكانات التي يوفرها المركز والعمل على تحقيق المزيد من النجاحات للكرة المصرية في مختلف البطولات والمحافل الدولية.