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أرنولد: العراق يدخل «خليجي 27» من أجل اللقب

الأسترالي غراهام أرنولد مدرب منتخب العراق (رويترز)
الأسترالي غراهام أرنولد مدرب منتخب العراق (رويترز)
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أرنولد: العراق يدخل «خليجي 27» من أجل اللقب

الأسترالي غراهام أرنولد مدرب منتخب العراق (رويترز)
الأسترالي غراهام أرنولد مدرب منتخب العراق (رويترز)

أكد الأسترالي غراهام أرنولد، مدرب منتخب العراق، أن فريقه سيشارك في كأس الخليج لكرة القدم (خليجي 27) بهدف المنافسة على اللقب، مشدداً على أهمية البطولة التي تنطلق الأسبوع المقبل في مدينة جدة السعودية.

واستدعى أرنولد 26 لاعباً للمشاركة في البطولة، حيث يخوض العراق، المتوج باللقب أربع مرات آخرها في «خليجي 25»، منافسات المجموعة الأولى إلى جانب السعودية صاحبة الأرض والكويت وسلطنة عُمان، فيما تضم المجموعة الثانية البحرين حاملة اللقب وقطر والإمارات واليمن.

وقال أرنولد، خلال مؤتمر صحافي عقب إعلان القائمة: «كأس الخليج بطولة مهمة لكل دول المنطقة، ولا يوجد ما يسمى بطولة ودية». وأضاف: «تعلمنا كثيراً من كأس العالم، وعلينا الآن أن نبني مستقبلاً جيداً للكرة العراقية. 50 في المائة من تشكيلة كأس العالم خارج قائمة (خليجي 27)، وقد حرصت على منح الفرصة للاعبين الجدد من أجل رؤيتهم على أرض الواقع».

وأوضح مدرب العراق فلسفته في اختيار القائمة قائلاً: «اخترت لاعباً صاحب خبرة في كل مركز إلى جانب لاعب شاب بديل. حيدر عبد الكريم لاعب ممتاز ويستحق الحصول على فرصة إلى جانب بقية الأسماء الجديدة التي تم اختيارها».

وتطرق أرنولد إلى الغيابات والخيارات الفنية، مؤكداً أن عدداً من اللاعبين البارزين استُبعدوا بسبب الإصابة، وأضاف: «أنا وحدي المسؤول عن اختيار قائمة المنتخب الوطني. أحمد باسل حارس يملك خبرة كبيرة، وبقية الحراس تم اختيارهم بقناعة من مدرب حراس المرمى».

وكان العراق قد ودع كأس العالم من دور المجموعات بعد خسارته مبارياته الثلاث أمام النرويج وفرنسا والسنغال، فيما يسعى أرنولد إلى استثمار «خليجي 27» لمنح عدد من الوجوه الجديدة فرصة الظهور مع المنتخب.

ومدد المدرب الأسترالي، البالغ 63 عاماً، عقده مع الاتحاد العراقي الشهر الماضي حتى عام 2027، وسيقود المنتخب في كأس الخليج، إضافة إلى كأس آسيا المقررة مطلع العام المقبل في السعودية.

وضمت قائمة العراق حراس المرمى حسين حسن ومحمد صلاح وأحمد باسل، والمدافعين أحمد يحيى ومصطفى سعدون وهيثم جبار وزيد تحسين وأكام هاشم ويوسف الإمام وميرخاس دوسكي ومحمد دلاور.

وفي خط الوسط اختار أرنولد إبراهيم بايش وزيدان إقبال وبسام شاكر وزيد إسماعيل وأمير العماري وحيدر عبد الكريم وعبد الرزاق قاسم وكرار نبيل ومحمد قاسم وأحمد قاسم وعلي جاسم، فيما ضم خط الهجوم أيمن حسين وسيف رشيد وعلي الحمادي ويوسف النصراوي.

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حسين يقود قائمة العراق في «خليجي 27»

أيمن حسين يقود تشكيلة العراق في «خليجي 27» (رويترز)
أيمن حسين يقود تشكيلة العراق في «خليجي 27» (رويترز)
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حسين يقود قائمة العراق في «خليجي 27»

أيمن حسين يقود تشكيلة العراق في «خليجي 27» (رويترز)
أيمن حسين يقود تشكيلة العراق في «خليجي 27» (رويترز)

أعلن الأسترالي غراهام أرنولد، المدير الفني لمنتخب العراق، قائمة من 26 لاعباً للمشاركة في كأس الخليج لكرة القدم (خليجي 27) في جدة، يتقدمها قائد المنتخب أيمن حسين، إلى جانب مجموعة من العناصر التي شاركت مع «أسود الرافدين» في كأس العالم 2026.

وضمت القائمة في حراسة المرمى حسين حسن ومحمد صلاح وأحمد باسل، وفي الدفاع أحمد يحيى ومصطفى سعدون وهيثم جبار وزيد تحسين وأكام هاشم ويوسف الإمام وميرخاس دوسكي ومحمد دلاور، فيما اختار أرنولد للوسط إبراهيم بايش وزيدان إقبال وبسام شاكر وزيد إسماعيل وأمير العماري وحيدر عبد الكريم وعبد الرازق قاسم وكرار نبيل ومحمد قاسم وأحمد قاسم وعلي جاسم، وفي الهجوم أيمن حسين وسيف رشيد وعلي الحمادي ويوسف النصراوي.

ويدخل المنتخب العراقي البطولة بطموح المنافسة على لقبه الخليجي الخامس، بعدما توج بالبطولة أربع مرات، آخرها في «خليجي 25»، إذ يخوض منافسات المجموعة الأولى إلى جانب السعودية صاحبة الضيافة وعُمان والكويت.

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كأس الخليج العراق
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منتخب مصر يبدأ مشواره في تصفيات أمم أفريقيا بمواجهة أنغولا

منتخب مصر يستعد لانطلاق مشواره في تصفيات كأس أمم أفريقيا 2027 بمواجهتي أنغولا وجنوب السودان (رويترز)
منتخب مصر يستعد لانطلاق مشواره في تصفيات كأس أمم أفريقيا 2027 بمواجهتي أنغولا وجنوب السودان (رويترز)
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منتخب مصر يبدأ مشواره في تصفيات أمم أفريقيا بمواجهة أنغولا

منتخب مصر يستعد لانطلاق مشواره في تصفيات كأس أمم أفريقيا 2027 بمواجهتي أنغولا وجنوب السودان (رويترز)
منتخب مصر يستعد لانطلاق مشواره في تصفيات كأس أمم أفريقيا 2027 بمواجهتي أنغولا وجنوب السودان (رويترز)

كشف إبراهيم حسن، مدير منتخب مصر، عن برنامج معسكر «الفراعنة» استعداداً لمواجهتي أنغولا وجنوب السودان ضمن التصفيات المؤهلة إلى كأس أمم أفريقيا 2027.

وأوضح حسن أن قائمة المنتخب للمباراتين ستُعلن في وقت لاحق، الأربعاء، على أن ينطلق المعسكر الخميس، في مركز المنتخبات الوطنية بـ«مدينة السادس من أكتوبر».

ويستهل المنتخب المصري مشواره في التصفيات باستضافة أنغولا يوم 25 سبتمبر (أيلول) الجاري على استاد القاهرة الدولي.

وعقب المباراة، تغادر بعثة المنتخب إلى جوبا في 27 سبتمبر على متن طائرة خاصة، استعداداً لمواجهة جنوب السودان يوم 29 من الشهر نفسه، ضمن الجولة الثانية من التصفيات.

ومن المقرر أن تعود البعثة إلى القاهرة في 30 سبتمبر، على أن يواصل المنتخب برنامجه بخوض مباراة ودية أمام جنوب أفريقيا في 4 أكتوبر (تشرين الأول) المقبل على استاد القاهرة الدولي.

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كأس العالم بطولة الأمم الأفريقية مصر
الرياضة رياضة عربية

السعودية تتسلح بالأرض والجمهور لاستعادة لقب كأس الخليج

المنتخب السعودي يبحث عن لقب خليجي رابع على أرضه (رويترز)
المنتخب السعودي يبحث عن لقب خليجي رابع على أرضه (رويترز)
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السعودية تتسلح بالأرض والجمهور لاستعادة لقب كأس الخليج

المنتخب السعودي يبحث عن لقب خليجي رابع على أرضه (رويترز)
المنتخب السعودي يبحث عن لقب خليجي رابع على أرضه (رويترز)

في استضافته الخامسة للمسابقة، يتطلّع المنتخب السعودي للتتويج بلقب كأس الخليج العربي لكرة القدم هذا العام (خليجي 27)، للمرة الرابعة في تاريخه، والأولى منذ أكثر من 22 عاماً.

وتقام النسخة الـ27 من المسابقة -التي انطلقت نسختها الأولى عام 1970- خلال الفترة من 23 سبتمبر (أيلول) الحالي حتى 6 أكتوبر (تشرين الأول) المقبل.

وأوقعت قرعة دور المجموعتين بالبطولة -التي أقيمت في 19 مايو (أيار) الماضي- منتخب السعودية، الذي يستعد لتسجيل ظهوره الـ26 في البطولة، بالمجموعة الأولى برفقة منتخبات العراق وسلطنة عمان والكويت.

ويستهل منتخب السعودية مشاركته في البطولة بمواجهة المنتخب الكويتي في 23 سبتمبر الحالي، قبل أن يواجه نظيره العماني بعدها بثلاثة أيام في الجولة الثانية، فيما يلتقي منتخب العراق في 29 من الشهر نفسه في ختام لقاءاته بالدور الأول.

وأعلن اليوناني جورجيوس دونيس، المدير الفني للمنتخب السعودي لكرة القدم، الأربعاء، قائمة الأخضر المشاركة في كأس الخليج العربي (خليجي 27) التي تستضيفها جدة. وضمت قائمة الأخضر كلاً من محمد العويس، ونواف العقيدي، وحامد يوسف، وعبد الإله العمري، وجهاد ذكري، وريان حامد، وحسن كادش، وحسان تمبكتي، ونواف بوشل، ومحمد محزري، ومتعب الحربي، وزكريا هوساوي، ومصعب الجوير، ومحمد القحطاني، ومحمد كنو، وزياد الجهني، وعبد الإله الخيبري، وناصر الدوسري، وعلاء آل حجي، وسلطان مندش، ومحمد أبو الشامات، وهمام الهمامي، وصالح أبو الشامات، وعبد الله الحمدان، وفراس البريكان وعبد الله آل سالم.

وخلت القائمة من اسم نجم المنتخب السعودي سالم الدوسري لعدم الجاهزية، بعد الإصابة التي أبعدته عن الملاعب الفترة الماضية، كما يغيب عن القائمة اللاعب علي لاجامي، وكذلك سعود عبد الحميد لاحترافه في الدوري الفرنسي.

ويأمل منتخب السعودية في إعادة البسمة لجماهيره، التي تنتظر اعتلاء الفريق الأخضر عرش كرة القدم الخليجية، بعدما سبق أن توج بالبطولة للمرة الأولى بالنسخة الثانية عشرة عام 1994 بالإمارات العربية المتحدة.

وانتظر السعوديون 8 أعوام، حتى توجوا بلقبهم الثاني في كأس الخليج، حينما استضافوا البطولة على ملاعبهم عام 2002 في النسخة الخامسة عشرة، فيما كانت المرة الأخيرة التي حمل فيها الفريق الكأس المرموقة في النسخة التالية عام 2003 بالكويت، والتي اختتمت منافساتها في مطلع عام 2004.

ويخوض منتخب السعودية البطولة تحت قيادة مديره الفني اليوناني جورجيوس دونيس، الذي تولى قيادة الفريق في أبريل (نيسان) الماضي، خلفاً لهيرفي رينارد، لكن الفريق لم يظهر بالصورة المرضية لمحبيه خلال مشاركته ببطولة كأس العالم الأخيرة بالولايات المتحدة والمكسيك وكندا في صيف العام الحالي.

وودع المنتخب السعودي المونديال مبكراً من مرحلة المجموعات، بعدما تذيل ترتيب المجموعة العاشرة برصيد نقطتين؛ حيث تعادل 1-1 مع أوروغواي، ودون أهداف مع منتخب الرأس الأخضر (كاب فيردي)، الذي شارك في البطولة للمرة الأولى، وتلقى خسارة قاسية 0-4 أمام المنتخب الإسباني، الذي شق طريقه نحو الفوز باللقب.

ويسعى دونيس لإظهار المنتخب السعودي، الذي ودّع النسخة الماضية من كأس الخليج بالكويت من الدور قبل النهائي، بوجه مغاير عما ظهر به في المونديال، وذلك في النسخة المقبلة من كأس الخليج، لا سيما أن البطولة تقام على ملعبه وأمام مشجعيه في مدينة جدة.

ويحتل منتخب السعودية المركز الـ58 عالمياً، والخامس آسيوياً في التصنيف الأخير الذي أصدره الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) للمنتخبات في يوليو (تموز) الماضي، علماً بأنه صاحب الترتيب الأفضل حالياً بين المنتخبات المشاركة في «خليجي 27».

وخلال مشاركاته الـ25 السابقة في كأس الخليج، أحرز منتخب السعودية الوصافة 7 مرات، وحصل على المركز الثالث مثلها، والمركز الرابع مرة وحيدة، وذلك بخلاف امتلاكه 3 ألقاب في المسابقة، علماً بأنه بلغ الدور قبل النهائي في نسخة عام 2009 والنسخة الماضية، دون إقامة مباراة صاحب المركز الثالث فيهما.

وخاض منتخب السعودية 116 مباراة في كأس الخليج، بفارق 3 لقاءات خلف منتخب الكويت، أكثر المنتخبات لعباً للمباريات في البطولة؛ حيث حقق خلالها 59 فوزاً، ليتصدر قائمة أكثر المنتخبات تحقيقاً للانتصارات بالمسابقة، فيما تعادل في 25 مباراة، وتلقى 32 خسارة، وأحرز لاعبوه 174 هدفاً، فيما استقبلت شباكه 114 هدفاً.

ويتصدر النجم المعتزل ماجد عبد الله قائمة هدافي المنتخب السعودي التاريخيين في كأس الخليج برصيد 17 هدفاً، علماً بأنه يتقاسم المركز الثاني في قائمة هدافي البطولة التاريخيين بوجه عام مع العراقي حسين سعيد، بفارق هدف خلف الكويتي جاسم يعقوب (المتصدر).

ويعود أكبر انتصار حققه منتخب السعودية في البطولة خلال النسخة الخامسة التي أقيمت بالعراق عام 1979، عندما تغلب 7-0 على المنتخب القطري، في مباراة شهدت تسجيل ماجد عبد الله 5 أهداف بمفرده.

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