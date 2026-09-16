أرنولد: العراق يدخل «خليجي 27» من أجل اللقب

أكد الأسترالي غراهام أرنولد، مدرب منتخب العراق، أن فريقه سيشارك في كأس الخليج لكرة القدم (خليجي 27) بهدف المنافسة على اللقب، مشدداً على أهمية البطولة التي تنطلق الأسبوع المقبل في مدينة جدة السعودية.

واستدعى أرنولد 26 لاعباً للمشاركة في البطولة، حيث يخوض العراق، المتوج باللقب أربع مرات آخرها في «خليجي 25»، منافسات المجموعة الأولى إلى جانب السعودية صاحبة الأرض والكويت وسلطنة عُمان، فيما تضم المجموعة الثانية البحرين حاملة اللقب وقطر والإمارات واليمن.

وقال أرنولد، خلال مؤتمر صحافي عقب إعلان القائمة: «كأس الخليج بطولة مهمة لكل دول المنطقة، ولا يوجد ما يسمى بطولة ودية». وأضاف: «تعلمنا كثيراً من كأس العالم، وعلينا الآن أن نبني مستقبلاً جيداً للكرة العراقية. 50 في المائة من تشكيلة كأس العالم خارج قائمة (خليجي 27)، وقد حرصت على منح الفرصة للاعبين الجدد من أجل رؤيتهم على أرض الواقع».

وأوضح مدرب العراق فلسفته في اختيار القائمة قائلاً: «اخترت لاعباً صاحب خبرة في كل مركز إلى جانب لاعب شاب بديل. حيدر عبد الكريم لاعب ممتاز ويستحق الحصول على فرصة إلى جانب بقية الأسماء الجديدة التي تم اختيارها».

وتطرق أرنولد إلى الغيابات والخيارات الفنية، مؤكداً أن عدداً من اللاعبين البارزين استُبعدوا بسبب الإصابة، وأضاف: «أنا وحدي المسؤول عن اختيار قائمة المنتخب الوطني. أحمد باسل حارس يملك خبرة كبيرة، وبقية الحراس تم اختيارهم بقناعة من مدرب حراس المرمى».

وكان العراق قد ودع كأس العالم من دور المجموعات بعد خسارته مبارياته الثلاث أمام النرويج وفرنسا والسنغال، فيما يسعى أرنولد إلى استثمار «خليجي 27» لمنح عدد من الوجوه الجديدة فرصة الظهور مع المنتخب.

ومدد المدرب الأسترالي، البالغ 63 عاماً، عقده مع الاتحاد العراقي الشهر الماضي حتى عام 2027، وسيقود المنتخب في كأس الخليج، إضافة إلى كأس آسيا المقررة مطلع العام المقبل في السعودية.

وضمت قائمة العراق حراس المرمى حسين حسن ومحمد صلاح وأحمد باسل، والمدافعين أحمد يحيى ومصطفى سعدون وهيثم جبار وزيد تحسين وأكام هاشم ويوسف الإمام وميرخاس دوسكي ومحمد دلاور.

وفي خط الوسط اختار أرنولد إبراهيم بايش وزيدان إقبال وبسام شاكر وزيد إسماعيل وأمير العماري وحيدر عبد الكريم وعبد الرزاق قاسم وكرار نبيل ومحمد قاسم وأحمد قاسم وعلي جاسم، فيما ضم خط الهجوم أيمن حسين وسيف رشيد وعلي الحمادي ويوسف النصراوي.