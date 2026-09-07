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البرازيلي خوان بيزيرا سيعود للزمالك خلال أيام

البرازيلي خوان بيزيرا (نادي الزمالك)
البرازيلي خوان بيزيرا (نادي الزمالك)
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البرازيلي خوان بيزيرا سيعود للزمالك خلال أيام

البرازيلي خوان بيزيرا (نادي الزمالك)
البرازيلي خوان بيزيرا (نادي الزمالك)

أكّد حسام المندوه، أمين صندوق نادي الزمالك المصري، أن البرازيلي خوان بيزيرا لاعب الفريق سيعود إلى النادي خلال أيام، مشدداً على أن الإدارة ستتخذ إجراءات قانونية شديدة حال عدم عودته.

وقال المندوه، في تصريحات تليفزيونية، مساء الأحد، إن الحديث عن بيع بيزيرا لن يتم قبل عودته إلى الزمالك والتحدث معه، موضحاً أن النادي أبلغ اللاعب بذلك.

وأضاف أن موقف الزمالك القانوني منضبط، وأن الإدارة تتواصل بصورة رسمية وقانونية من أجل الوصول إلى أفضل استفادة ممكنة من الملف.

وأوضح المندوه أن الزمالك سبق أن حدّد 6 ملايين دولار للموافقة على رحيل بيزيرا، مؤكداً في الوقت نفسه أن الفريق يفرض حالة من الانضباط، ولا توجد مشكلات داخل غرفة الملابس.

وتطرق أمين صندوق الزمالك إلى الوضع المالي للنادي، مؤكداً أن المجلس الحالي تسلم المسؤولية في ظل وجود مستحقات متأخرة للاعبي كرة القدم والقطاعات الرياضية، وصلت إلى نحو مليار جنيه.

وقال إن لاعبي الفريق الأول حصلوا حالياً على ما يتراوح بين 75 و80 في المائة من مستحقاتهم عن الموسم الماضي، مشيراً إلى عقد اجتماع معهم بحضور حسين لبيب رئيس النادي.

ونفى المندوه وجود أزمة مع أحمد فتوح لاعب الفريق، مؤكداً أن ما تردد بشأن شعور اللاعب بعدم التقدير غير صحيح، كما نفى مطالبة فتوح بالحصول على 50 مليون جنيه مصري في الموسم الواحد.

وطالب المندوه بدراسة ملف عقود اللاعبين ومراجعته من جانب الجهات المختصة، مشيراً إلى إمكانية طرح الأمر للنقاش في البرلمان.

واستشهد المندوه بعقد أحمد سيد (زيزو) لاعب الزمالك السابق، قائلاً إنه يثير بالنسبة إليه علامات استفهام، في ظل ما ذكره عن مطالبة اللاعب بالحصول على 80 مليون جنيه أو أكثر لتجديد تعاقده، في الوقت الذي قال إن عقده السابق كان مسجلاً بقيمة 5 ملايين جنيه.

وأكّد المندوه أنه لا يتهم أحداً، لكنه يرى ضرورة دراسة ملف عقود اللاعبين ومناقشته، في ظل ما وصفه بعلامات الاستفهام المحيطة به.

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«الكونفدرالية الأفريقية»: زد المصري يستهل مشواره باكتساح أساس الجيبوتي

احتفالية لاعبي زد المصري تكررت 4 مرات أمام أساس (نادي زد)
احتفالية لاعبي زد المصري تكررت 4 مرات أمام أساس (نادي زد)
TT
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«الكونفدرالية الأفريقية»: زد المصري يستهل مشواره باكتساح أساس الجيبوتي

احتفالية لاعبي زد المصري تكررت 4 مرات أمام أساس (نادي زد)
احتفالية لاعبي زد المصري تكررت 4 مرات أمام أساس (نادي زد)

استهل زد المصري مشواره في ظهوره الأول في كأس الكونفدرالية الأفريقية لكرة القدم بفوز كبير 4 - صفر على ضيفه أساس تيليكوم ممثل جيبوتي في الدور التمهيدي الأول للبطولة، الأحد.

ويشارك زد في البطولة الأفريقية للمرة الأولى في تاريخه بصفته وصيفاً لكأس مصر الموسم الماضي. وتقام مباراة الإياب يوم السبت المقبل.

وأحرز أحمد الصغيري الهدف الأول لزد في الدقيقة 21 بتسديدة متقنة في الزاوية اليسرى للمرمى.

وضاعف أحمد عاطف النتيجة قبل نهاية الشوط الأول بدقيقة واحدة، بعدما استقبل تمريرة عرضية متقنة من أحمد إبراهيم ليراوغ أحد المدافعين ويضع الكرة في الشباك.

وجعل عبد الرحمن البانوبي النتيجة 3 - صفر لصاحب الأرض قبل النهاية بـ3 دقائق إثر متابعة تسديدة زميله مصطفى سعد ليودع الكرة في الشباك.

وسجّل أحمد عادل الهدف الرابع في الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدل الضائع بعد تمريرة من تمريرة مصطفى سعد.

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الوداد المغربي يفسخ عقد زياش بالتراضي

حكيم زياش (حسابه في «إنستغرام»)
حكيم زياش (حسابه في «إنستغرام»)
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الوداد المغربي يفسخ عقد زياش بالتراضي

حكيم زياش (حسابه في «إنستغرام»)
حكيم زياش (حسابه في «إنستغرام»)

فسخ الوداد الرياضي، بطل الدوري المغربي لكرة القدم 22 مرة، عقد الجناح حكيم زياش «بالتراضي» وفق ما أعلن الأحد، بعد أقل من عام على انتقاله إليه.

وكان عقد زياش (33 عاماً) الذي التحق بالوداد بصفقة انتقال حر في أكتوبر (تشرين الأول) 2025، ينتهي في أكتوبر 2027.

وقال الوداد في بيان: «يعلن نادي الوداد الرياضي عن توصله إلى اتفاق مع اللاعب حكيم زياش يقضي بفسخ العقد الذي يجمع الطرفين بالتراضي».

أضاف: «قد لا تكون هذه التجربة قد امتدت بالقدر الذي كنا نطمح إليه، لكن ارتداءك لقميص الوداد سيظل لحظة خاصة، وحضورك بين مكونات النادي سيبقى جزءاً من قصة لا تُنسى».

وخاض زياش الذي غاب عن مونديال أميركا الشمالية مع منتخب المغرب 16 مباراة مع الوداد في الموسم الماضي، سجل خلالها 9 أهداف وقدّم تمريرتين حاسمتين.

لكن نجم تشيلسي الإنجليزي وأياكس الهولندي السابق غاب عن عدد من المباريات بسبب الإصابة.

خلال مسيرته، ارتدى قميص المنتخب المغربي في 64 مباراة وسجل 25 هدفاً، فيما كان ظهوره الدولي الأخير أمام ليسوتو في سبتمبر (أيلول) 2024 ضمن تصفيات كأس أمم أفريقيا.

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استقبال رسمي لبعثة منتخب مصر للسيدات بعد تتويجه بكأس أفريقيا لكرة الطائرة

جانب من استقبال منتخب مصر للسيدات (الاتحاد المصري- فيسبوك)
جانب من استقبال منتخب مصر للسيدات (الاتحاد المصري- فيسبوك)
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استقبال رسمي لبعثة منتخب مصر للسيدات بعد تتويجه بكأس أفريقيا لكرة الطائرة

جانب من استقبال منتخب مصر للسيدات (الاتحاد المصري- فيسبوك)
جانب من استقبال منتخب مصر للسيدات (الاتحاد المصري- فيسبوك)

حظيت بعثة المنتخب المصري لسيدات الكرة الطائرة باستقبال رسمي لدى عودتها إلى القاهرة قادمة من كينيا، بعد تحقيق إنجاز تاريخي بالتتويج بلقب كأس الأمم الأفريقية للمرة الرابعة، وحجز بطاقة التأهل إلى دورة الألعاب الأولمبية في لوس أنجليس عام 2028، إلى جانب التأهل إلى بطولة كأس العالم في 2027.

وعاد المنتخب المصري إلى منصة التتويج القاري بعد غياب استمر 23 عاماً، بعدما قدم مشواراً استثنائياً في البطولة تُوج بالفوز على كينيا، صاحبة الأرض والجمهور، بثلاثة أشواط دون رد في المباراة النهائية.

ولم يقتصر إنجاز المنتخب المصري على حصد اللقب القاري؛ إذ أنهت اللاعبات مشوار البطولة دون خسارة أي شوط، ليجمع الفريق بين التتويج بكأس الأمم الأفريقية وحجز بطاقتي التأهل إلى كأس العالم 2027 وأولمبياد لوس أنجليس 2028.

عاد المنتخب المصري إلى منصة التتويج القاري بعد غياب استمر 23 عاماً (الاتحاد المصري- فيسبوك)

وحرصت وزارة الرياضة المصرية على استقبال البعثة بشكل رسمي لدى وصولها اليوم إلى مطار القاهرة. وذكر المركز الإعلامي للوزارة أن جوهر نبيل، وزير الرياضة، أشاد بالإنجاز الذي حققه المنتخب، مؤكداً أنه يمثل خطوة مهمة في مسيرة الرياضة المصرية، ويعكس التطور الذي تشهده الرياضة النسائية خلال الفترة الحالية.

وقال نبيل إن الإنجاز جاء نتيجة منظومة عمل متكاملة شارك فيها الجميع، بداية من اللاعبات والجهازَين الفني والإداري والجهاز الطبي، إلى جانب مجلس إدارة الاتحاد المصري للكرة الطائرة برئاسة ياسر قمر.

وأعرب مجلس إدارة الاتحاد المصري للكرة الطائرة عن تقديره للَّاعبات والجهاز الفني، مؤكداً أن التتويج القاري والتأهل إلى البطولتين العالميتين يعكسان التطور الذي تشهده الكرة الطائرة المصرية، وقدرة المنتخبات الوطنية على المنافسة بقوة على المستويين القاري والدولي.

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