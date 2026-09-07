البرازيلي خوان بيزيرا سيعود للزمالك خلال أيام

أكّد حسام المندوه، أمين صندوق نادي الزمالك المصري، أن البرازيلي خوان بيزيرا لاعب الفريق سيعود إلى النادي خلال أيام، مشدداً على أن الإدارة ستتخذ إجراءات قانونية شديدة حال عدم عودته.

وقال المندوه، في تصريحات تليفزيونية، مساء الأحد، إن الحديث عن بيع بيزيرا لن يتم قبل عودته إلى الزمالك والتحدث معه، موضحاً أن النادي أبلغ اللاعب بذلك.

وأضاف أن موقف الزمالك القانوني منضبط، وأن الإدارة تتواصل بصورة رسمية وقانونية من أجل الوصول إلى أفضل استفادة ممكنة من الملف.

وأوضح المندوه أن الزمالك سبق أن حدّد 6 ملايين دولار للموافقة على رحيل بيزيرا، مؤكداً في الوقت نفسه أن الفريق يفرض حالة من الانضباط، ولا توجد مشكلات داخل غرفة الملابس.

وتطرق أمين صندوق الزمالك إلى الوضع المالي للنادي، مؤكداً أن المجلس الحالي تسلم المسؤولية في ظل وجود مستحقات متأخرة للاعبي كرة القدم والقطاعات الرياضية، وصلت إلى نحو مليار جنيه.

وقال إن لاعبي الفريق الأول حصلوا حالياً على ما يتراوح بين 75 و80 في المائة من مستحقاتهم عن الموسم الماضي، مشيراً إلى عقد اجتماع معهم بحضور حسين لبيب رئيس النادي.

ونفى المندوه وجود أزمة مع أحمد فتوح لاعب الفريق، مؤكداً أن ما تردد بشأن شعور اللاعب بعدم التقدير غير صحيح، كما نفى مطالبة فتوح بالحصول على 50 مليون جنيه مصري في الموسم الواحد.

وطالب المندوه بدراسة ملف عقود اللاعبين ومراجعته من جانب الجهات المختصة، مشيراً إلى إمكانية طرح الأمر للنقاش في البرلمان.

واستشهد المندوه بعقد أحمد سيد (زيزو) لاعب الزمالك السابق، قائلاً إنه يثير بالنسبة إليه علامات استفهام، في ظل ما ذكره عن مطالبة اللاعب بالحصول على 80 مليون جنيه أو أكثر لتجديد تعاقده، في الوقت الذي قال إن عقده السابق كان مسجلاً بقيمة 5 ملايين جنيه.

وأكّد المندوه أنه لا يتهم أحداً، لكنه يرى ضرورة دراسة ملف عقود اللاعبين ومناقشته، في ظل ما وصفه بعلامات الاستفهام المحيطة به.