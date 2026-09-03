كيروش يعود لتدريب غانا بعد شهرين من استقالته عقب توديع مونديال 2026

عاد المدرب البرتغالي المخضرم، كارلوس كيروش، مجدداً ليتولى تدريب منتخب غانا بعد مرور أقل من شهرين على استقالته عقب توديع مونديال 2026 من دور الـ32.

وأجرى كيروش مفاوضات جديدة مع اتحاد كرة القدم ووزارة الرياضة في غانا، انتهت بتجديد تعاقده.

وأصدر الاتحاد الغاني لكرة القدم بياناً رسمياً مساء الأربعاء، يقول فيه: «خبرات كيروش العريضة على المستوى الدولي، وكفاءته الفنية، ومعرفته بمنتخب النجوم السوداء، كلها عوامل تؤهله لقيادة الفريق في المرحلة المقبلة».

وسبق أن عمل كيروش (73 عاماً) مدرباً لمنتخبات البرتغال وكولومبيا وإيران ومصر، وريال مدريد على مستوى الأندية، ورحل عن تدريب غانا بعد الخسارة بهدف أمام كولومبيا في أولى مراحل الأدوار الإقصائية.

وقال كيروش: «لست راضياً بشكل كامل عن المستوى الفني، لكن اللاعبين أعادوا الاحترام والتقدير لمنتخب النجوم السوداء».

وتولى كيروش المسؤولية لأول مرة في أبريل (نيسان) الماضي بعد إقالة أوتو أدو الذي ساءت نتائج الفريق تحت قيادته، حيث تعرَّض الفريق لـ4 هزائم متتالية.

وفي كأس العالم، تعادلت غانا مع إنجلترا، وتأهلت كأحد أفضل المنتخبات التي احتلت المركز الثالث رغم الخسارة أمام كرواتيا في الجولة الأخيرة من دور المجموعات.