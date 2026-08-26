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الرياضة رياضة عالمية

كأس القارات: الأهلي يقهر عناد أوكلاند بـ«كوبري أبو الشامات»

ممثل آسيا صعد لملاقاة صن داونز في الطريق نحو صدام سان جيرمان

أبو الشمات محتفلاً بالهدف الثمين (تصوير: محمد المانع)
أبو الشمات محتفلاً بالهدف الثمين (تصوير: محمد المانع)
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كأس القارات: الأهلي يقهر عناد أوكلاند بـ«كوبري أبو الشامات»

أبو الشمات محتفلاً بالهدف الثمين (تصوير: محمد المانع)
أبو الشمات محتفلاً بالهدف الثمين (تصوير: محمد المانع)

أنقذ النجم الشاب صالح أبو الشامات فريقه الأهلي من مأزق حقيقي على أرضه وبين جمهوره في جدة أمام أوكلاند إف سي النيوزيلندي، وسجل هدفاً ثميناً لينقل بطل النخبة الآسيوية إلى المرحلة التالية من بطولة كأس إنتركونتيننتال ليحل ضيفاً ‌على ‌ماميلودي ​صن ‌داونز بطل ‌أفريقيا يوم 19 سبتمبر (أيلول) للمنافسة على «لقب ‌كأس أفريقيا وآسيا والمحيط الهادي». وأحرز أبو الشامات ⁠هدف ⁠فوز الأهلي في الدقيقة 63 بتسديدة من داخل منطقة الجزاء بعد هجمة مرتدة قادها ​إدوارد ​سبيرتسيان لتمر الكرة بين قدمي حارس المرمى، وتشتعل المدرجات الخضراء في ملعب الجوهرة المشعة بجدة ابتهاجاً بنهاية الأزمة التهديفية للقلعة.

يذكر أن الفائز من المباراة التالية بين الأهلي وصن داونز سيتأهل أيضاً لملاقاة تولوكا المكسيكي، بطل كوبا ليبرتادوريس، على أن يواجه المتأهل في نهاية المطاف بطل فرنسا وحامل لقب دوري أبطال أوروبا، باريس سان جيرمان، في المباراة النهائية.

وتأتي مشاركة الأهلي بعدما توج بلقب دوري أبطال آسيا للنخبة على حساب ماتشيدا زيروبيا الياباني.

سبيرتسيان يقود هجمة أهلاوية ضد المرمى النيوزيلندي (رويترز)

وكان الأهلي قد ودّع المسابقة في النسخة الماضية منذ الدور الثاني، بخسارته أمام بيراميدز المصري بطل أفريقيا 1-3. ودخل المدرب البوسني-الهولندي للأهلي مارينو بوشيتش بتشكيلة قاد خط هجومها الدولي الإنجليزي إيفان توني، مدعوماً من خلفه بالثلاثي البرتغالي فرانسيسكو ترينكاو يميناً، والبرازيلي غالينو يساراً، والأرميني إدوارد سبيرتسيان في العمق، مقابل الاعتماد على لاعبيّ ارتكاز هما الفرنسي فالنتان أتانغانا، وزياد الجهني. وتركّزت الخطورة الأهلاوية في بداية المباراة على الجهة اليسرى، فقام غالينو بمجهود فردي اخترق على أثره منطقة الجزاء، ثم سدّد بيمناه من مسافة قريبة كرة أرضية حوّلها الحارس النيوزلندي الضيف مايكل وود إلى ركنية (16). ومع مرور الدقائق، حاول أوكلاند امتصاص الاندفاع الهجومي للفريق المضيف المدعوم بمشجعيه الذين صدح الملعب بهتافاتهم، وكان له ما أراد. وحملت المحاولة الهجومية الأولى للضيوف توقيع لوغن روجرسون من تسديدة أرضية زاحفة بيمناه من مسافة قريبة على الجهة اليسرى داخل المنطقة، غير أن القائد السنغالي لأصحاب الأرض، حارس المرمى إدوار مندي، تصدّى لها ببراعة بقدمه (18). ولم يهدأ أوكلاند بعد محاولته الأولى، بل أضاف إليها ثانية، هذه المرة برأسية من داخل المنطقة لروجرسون مجدداً، عقب ركلة حرة مباشرة من الجهة اليسرى لعبها فرانسيس دي فرايس، لكن مندي تألق وحوّلها إلى ركنية (22). وتابع السنغالي تصديّاته، فأنقذ تسديدة لاكلان بروك بيسراه من خارج المنطقة (29).

جماهير الأهلي سجلت حضوراً كبيراً في المواجهة (رويترز)

وأنهى سبيرتسيان المحاولات الهجومية في الشوط الأول بتسديدة قوية بيمناه من خارج المنطقة، لكن وود وقف سدّاً منيعاً مرة أخرى وحوّلها إلى ركنية (40). ومع بداية الشوط الثاني تلقّى المدرب النيوزلندي لوك كاسيرلي ضربة قوية بإصابة القائد الياباني لفريقه هيروكي ساكاي، فأقحم كالن إيليوت بدلاً منه (48). في المقابل، أخرج بوشيتش كلّا من غالينو والجهني، ودفع بأبو الشامات، والأوكراني أرتيم بوندارينكو توالياً بدلاً منهما (62). وسرعان ما كافأ أبو الشامات مدربه على الثقة التي منحه إياها، وأطلق العنان لفرحة المشجعين الأهلاويين.

وانطلق سبيرتسيان بالكرة من الجهة اليسرى من قبل منتصف الملعب وصولاً إلى مشارف المنطقة النيوزلندية، ثم مرّرها إلى أبو الشامات الذي سدّدها بيمناه أرضية من مسافة قريبة مرّت من بين قدميّ الحارس وود (63). وحاول ترينكاو إنهاء الأمور، لكن تسديدته من على مشارف المنطقة جانبت القائم الأيمن (68). وطرد الحكم المصري أمين عمر المهاجم الإنجليزي للضيوف سام كوسغروف ببطاقة حمراء مباشرة للخشونة (87).

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«كأس الرابطة الإنجليزية»: نيوكاسل يهزم وست بروميتش بصعوبة

هارفي بارنز لاعب نيوكاسل يحتفل بتسجيله الهدف الثاني لفريقه (د.ب.أ)
هارفي بارنز لاعب نيوكاسل يحتفل بتسجيله الهدف الثاني لفريقه (د.ب.أ)
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«كأس الرابطة الإنجليزية»: نيوكاسل يهزم وست بروميتش بصعوبة

هارفي بارنز لاعب نيوكاسل يحتفل بتسجيله الهدف الثاني لفريقه (د.ب.أ)
هارفي بارنز لاعب نيوكاسل يحتفل بتسجيله الهدف الثاني لفريقه (د.ب.أ)

فاز فريق نيوكاسل يونايتد على ضيفه وست بروميتش ألبيون بنتيجة 3 / 2، الأربعاء، في الدور الثاني من بطولة كأس الرابطة الإنجليزية المحترفة.

وسجل إيزاك برايس هدف تقدم وست بروميتش في الدقيقة 20، ثم رد الإيفواري بازومانا توريه بهدف التعادل لنيوكاسل عند الدقيقة 32.

وأضاف هارفي بارنز الهدف الثاني لأصحاب الأرض في الدقيقة 48، ثم أحرز برايس هدف التعادل لوست بروميتش عند الدقيقة 78، وبعد 3 دقائق فقط، سجل بارنز هدفا ثالثا حسم تفوق نيوكاسل.

ويستعد نيوكاسل لمواجهة توتنهام هوتسبير على ملعب الأخير، السبت في الجولة الثانية من الدوري الإنجليزي الممتاز.

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كرة القدم بريطانيا
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الدوري الإسباني: هاتريك مبابي يكلل فوز الريال على سوسيداد

مبابي محتفلا بالهدف الثالث (رويترز)
مبابي محتفلا بالهدف الثالث (رويترز)
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الدوري الإسباني: هاتريك مبابي يكلل فوز الريال على سوسيداد

مبابي محتفلا بالهدف الثالث (رويترز)
مبابي محتفلا بالهدف الثالث (رويترز)

سجل كيليان مبابي ثلاثية ليقود ريال مدريد للفوز 4-1 على ضيفه ريال سوسيداد الأربعاء في أول مباراة يخوضها على ملعبه في الدوري الإسباني هذا الموسم.

وافتتح مبابي التسجيل في الدقيقة 40 عندما استلم تمريرة فيدريكو فاليردي، وتجاوز أحد المدافعين وسدد الكرة في الزاوية العليا، لكن لوكا سوسيتش عادل النتيجة بعد أربع دقائق بعد فشل ريال مدريد في تشتيت الكرة.

ودفع المدرب جوزيه مورينيو بمارك كوكوريا في الشوط الثاني، وسيطر ريال مدريد على مجريات اللعب. واستعاد مبابي التقدم لفريقه في الدقيقة 60 بعد تبادل التمريرات مع جود بلينغهام، قبل أن يسدد الكرة في الشباك من مسافة قريبة.

وأدى ضغط بلينغهام إلى الهدف الثالث في الدقيقة 68 عندما استعاد الكرة ومررها عرضية إلى فينيسيوس جونيور الذي سجلها بسهولة. ثم لعب فينيسيوس تمريرة بينية إلى مبابي في الدقيقة 80، مما سمح للمهاجم الفرنسي بإكمال ثلاثيته بمهارة.

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ريال مدريد الدوري الإسباني إسبانيا
الرياضة رياضة عالمية

الهلال وأستون فيلا يضعان اللمسات الأخيرة على «اتفاق واتكينز»

أولي واتكينز على أبواب الهلال (الشرق الأوسط)
أولي واتكينز على أبواب الهلال (الشرق الأوسط)
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الهلال وأستون فيلا يضعان اللمسات الأخيرة على «اتفاق واتكينز»

أولي واتكينز على أبواب الهلال (الشرق الأوسط)
أولي واتكينز على أبواب الهلال (الشرق الأوسط)

وضع الهلال وأستون فيلا اللمسات الأخيرة على اتفاق انتقال المهاجم الإنجليزي أولي واتكينز إلى النادي السعودي، بعدما وافق الهلال على دفع نحو 58 مليون يورو (254 مليون ريال)، إضافة إلى حوافز محدودة، فيما يبقى إتمام الصفقة مرتبطاً بنجاح النادي الإنجليزي في تأمين بديل للاعب.

وكشف الصحافي ديفيد أورنستين عبر شبكة «The Athletic»، الأربعاء، أن المفاوضات بين الناديين وصلت إلى مراحلها النهائية، في وقت يأمل فيه الهلال سفر واتكينز خلال الأيام المقبلة لإجراء الفحص الطبي وتوقيع عقد لمدة ثلاثة أعوام.

ويأتي التطور بعدما توصل أستون فيلا، في وقت سابق الأربعاء، إلى اتفاق مع تشيلسي للتعاقد مع المهاجم نيكولاس جاكسون، في صفقة تصل حزمتها الإجمالية إلى نحو 75 مليون يورو (328 مليون ريال)، وهي الخطوة التي من شأنها تمهيد الطريق أمام السماح لواتكينز بالانتقال إلى الهلال.

وكانت «The Athletic» قد كشفت في 21 أغسطس (آب) أن أستون فيلا رفض العرض الرابع المقدم من الهلال، والبالغ نحو 52 مليون يورو (227 مليون ريال)، رغم رغبة المهاجم الإنجليزي في الانتقال إلى النادي السعودي.

وبذلك رفع الهلال عرضه بنحو 6 ملايين يورو (26 مليون ريال) مقارنة بالعرض الرابع المرفوض، قبل وصول المفاوضات إلى الصيغة الحالية التي يعمل الناديان على وضع اللمسات الأخيرة عليها.

وظل أستون فيلا حريصاً على الاحتفاظ بمهاجمه، رغم تطور المفاوضات مع الهلال، إلا أن واتكينز سبق أن رفض عروضاً غير رسمية قدمها النادي لتمديد عقده. وكان أحدث عرض يتضمن تمديد ارتباطه بأستون فيلا حتى عام 2030، بينما يمتد عقده الحالي حتى 2028.

وغاب واتكينز عن مباراة أستون فيلا الافتتاحية في الدوري الإنجليزي أمام برايتون، التي انتهت بخسارة فريق المدرب أوناي إيمري برباعية نظيفة، قبل أن يعود المهاجم إلى التدريبات ويقدم اعتذاره لزملائه الاثنين.

ورفض إيمري عقب المباراة الخوض في تفاصيل مستقبل مهاجمه، معتبراً أن الأسئلة المتعلقة بمستقبله يجب توجيهها إلى اللاعب ووكيله.

وكان المدرب الإسباني قد كشف قبل المباراة أن أستون فيلا تلقى عروضاً لواتكينز، مؤكداً أنه لا يرغب في بيعه، لكنه ترك الباب مفتوحاً أمام تغير الموقف إذا كان الانتقال يمثل خياراً جيداً للاعب والنادي، وبشرط قدرة أستون فيلا على تعويضه بمهاجم آخر.

ويبدو أن هذا الشرط أصبح قريباً من التحقق بعد اتفاق أستون فيلا مع تشيلسي على ضم جاكسون، إلا أن انتقال واتكينز إلى الهلال يظل مرتبطاً بإتمام النادي الإنجليزي صفقة البديل.

وشارك واتكينز في جميع مباريات أستون فيلا الموسم الماضي باستثناء مباراة واحدة، إذ ظهر 55 مرة وسجل 21 هدفاً وصنع 5 أهداف، وأسهم في تتويج فريقه بلقب الدوري الأوروبي.

ولا يزال أستون فيلا يعاني نقصاً في مركز رأس الحربة، في ظل إصابة تامي أبراهام وغيابه عن بداية الموسم، إضافة إلى توقع استمرار غياب المهاجم الشاب برايان مادجو، البالغ من العمر 17 عاماً، حتى سبتمبر (أيلول) على الأقل، فيما استعان إيمري بلاعب الوسط روس باركلي في مركز المهاجم أمام برايتون.

وانضم واتكينز إلى أستون فيلا قادماً من برينتفورد عام 2020، وخاض منذ ذلك الحين 278 مباراة في جميع المسابقات، سجل خلالها 108 أهداف وصنع 47 هدفاً.

وباتت الصفقة أمام خطواتها الأخيرة، إذ يعمل الهلال وأستون فيلا على استكمال الاتفاق الذي تبلغ قيمته الأساسية نحو 58 مليون يورو (254 مليون ريال)، إضافة إلى حوافز محدودة، على أن يمهد إتمام أستون فيلا التعاقد مع بديله الطريق أمام سفر واتكينز لإجراء الفحص الطبي وتوقيع عقده مع الهلال لمدة ثلاثة أعوام.

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