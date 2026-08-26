أبو الشامات: عوضت الأهلاويين... وظروف أثرت علي الموسم الماضي

أعرب صالح أبو الشامات، لاعب الأهلي، عن سعادته بتسجيل هدف الفوز أمام أوكلاند، مؤكداً أن فريقه حقق المطلوب رغم صعوبة الأجواء التي صاحبت اللقاء.

وقال أبو الشامات في حديثه لوسائل الإعلام عقب المباراة: ربي وفقني اليوم بتسجيل الهدف، بعد أن أضعت فرصة محققة أمام بيراميدز في النسخة السابقة، والحمد لله أنني تمكنت من التعويض.

وأضاف: لعبنا في أجواء صعبة، لكننا حققنا المطلوب من المباراة، وأشكر جميع زملائي اللاعبين على ما قدموه.

وعن مستواه، أوضح لاعب الأهلي: واجهت بعض الظروف داخل وخارج الملعب أثرت على مستواي في الموسم الماضي، لكنني أعد جماهير الأهلي بتقديم الأفضل خلال الموسم الحالي.

وعن الملفات الإدارية المتعلقة بالفريق، قال أبو الشامات: نحن كلاعبين تركيزنا بالكامل داخل الملعب، والإدارة تقوم بعملها على أكمل وجه.