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السخيري يعتزل اللعب دولياً بعد تسعة أعوام من تمثيل تونس

إلياس السخيري (أ.ف.ب)
إلياس السخيري (أ.ف.ب)
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السخيري يعتزل اللعب دولياً بعد تسعة أعوام من تمثيل تونس

إلياس السخيري (أ.ف.ب)
إلياس السخيري (أ.ف.ب)

أعلن لاعب الوسط إلياس السخيري، اليوم الخميس، اعتزاله اللعب دولياً ليسدل الستار على مسيرته ​مع منتخب تونس التي امتدت لنحو تسعة أعوام شارك خلالها في أبرز بطولات كرة القدم الدولية.

وشارك السخيري (31 عاماً) في أربع بطولات لكأس أمم أفريقيا وثلاث بطولات لكأس العالم، وكان قائداً لتونس في مشاركتها الأخيرة بكأس العالم ‌الصيف الماضي.

وقال ‌السخيري في منشور ​عبر ‌«إنستغرام»: «لقد ⁠حان ​الوقت بالنسبة ⁠لي لأعلن نهاية مسيرتي الدولية. كان ارتداء هذا القميص وتمثيل بلدي الأصلي مصدر فخر وشرف عظيمين بالنسبة لي. ستبقى المشاعر، ولحظات المشاركة، وكل تلك الذكريات محفورة في ذاكرتي».

وأضاف لاعب كولن، الذي شارك ⁠للمرة الأولى دولياً عام 2018: «لقد عشنا ‌انتصارات كبيرة ‌ولحظات فرح معاً، لكننا ​عشنا أيضاً هزائم ‌قاسية وخيبات أمل ستبقى من أكثر اللحظات ‌إيلاماً وصعوبة في مسيرتي الرياضية. لقد كان تفانيّ والتزامي واحترامي تجاه منتخبنا الوطني بلا أي تقصير طوال كل هذه السنوات، لكن كرة ‌القدم لا تعرف المجاملة، وتفرض مراجعة النفس في كل لحظة».

وخاض السخيري ⁠86 ⁠مباراة دولية، من بينها تسع مواجهات في كأس العالم، وكان ضمن التشكيلة التي بلغت المربع الذهبي في كأس الأمم الأفريقية 2019.

وفاز السخيري، المولود في فرنسا، بجائزة أفضل لاعب تونسي عام 2021. وبدأ مسيرته مع فرق الفئات السنية لمونبلييه، قبل أن ينتقل إلى كولن عام 2019 ويقضي معه أربع سنوات قبل ​انتقاله إلى ​آينتراخت فرانكفورت، ثم يعود إلى كولن في فترة الانتقالات الصيفية الماضية.

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الرياضة رياضة عربية

«خليجي 27»: البحرين تتربص بالنجمة الثالثة وسط أطماع منافسيها

البحرين آخر أبطال كأس الخليج (أ.ف.ب)
البحرين آخر أبطال كأس الخليج (أ.ف.ب)
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«خليجي 27»: البحرين تتربص بالنجمة الثالثة وسط أطماع منافسيها

البحرين آخر أبطال كأس الخليج (أ.ف.ب)
البحرين آخر أبطال كأس الخليج (أ.ف.ب)

يدخل المنتخب البحريني منافسات بطولة كأس الخليج العربي لكرة القدم «خليجي 27» بطموحات كبيرة، مدفوعاً بذكريات التتويج باللقب في النسخة الماضية، ورغبة في تأكيد حضوره بين أبرز منتخبات المنطقة، وذلك خلال البطولة المقرر إقامتها في مدينة جدة خلال الفترة من 23 سبتمبر (أيلول) إلى 6 أكتوبر (تشرين الأول).

يحمل المنتخب البحريني لقب البطولة بعد تتويجه بالنسخة الماضية في أوائل عام 2025 بعد تتويج أول بنسخة 2019 في قطر، في إنجاز عزّز مكانته في سجل البطولة، بينما حلّ وصيفاً في 4 نسخ أعوام 1970 و1982 و1992 و2003.

كما يمتلك المنتخب البحريني حضوراً لافتاً في تاريخ كأس الخليج، حيث نجح في احتلال المركز الثالث في 3 نسخ، أعوام 1990 و1994 و2004، ليؤكد على مدار مشاركاته قدرته على المنافسة والوصول إلى المراحل المتقدمة من البطولة، وسيواجه أطماع منافسيه في النسخة المقبلة وسط مساعيه للوصول إلى النجمة الثالثة.

وإجمالاً؛ خاض المنتخب البحريني 116 مباراة في تاريخ مشاركاته بكأس الخليج، حقق 38 فوزاً و35 تعادلاً، بينما خسر 43 مباراة، وسجل 118 هدفاً، بينما استقبلت شباكه 139 هدفاً.

وعلى صعيد التصنيف العالمي، يحتل المنتخب البحريني حالياً المركز الـ92 في تصنيف الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، فيما كان أفضل تصنيف له عبر تاريخه هو المركز الـ44، الذي بلغه في سبتمبر 2004. أما أسوأ مركز وصل إليه فكان الـ139 عالمياً في مارس (آذار) عام 2000.

وفي إطار التحضيرات للاستحقاق الخليجي، اختار المدرب الكرواتي دراجان تالاييتش قائمة أولية موسعة تضم 37 لاعباً، بهدف الوقوف على جاهزية العناصر المتاحة واختيار التشكيلة النهائية التي ستخوض منافسات البطولة.

وضمّت القائمة كلاً من إبراهيم لطف الله، ومحمد الغرابلي، وعمر سالم، وقودويل، وحمد شمسان، وعباس العصفور، وجاسم الشيخ، وعلي مدن، وكميل الأسود، ومهدي عبد الجبار، وبدر العسم، وخالد الخلف، وأحمد بوغمار، ووليد الحيام، وعبد الله الخلاصي، وحسن الكراني، وأحمد ربيعة، وحسين عبد الكريم، وعبد الرحمن بسام، وحسين زهير، ومهدي حميدان، ومحمد مرهون، والسيد ضياء سعيد، ومحمد الرميحي، وهاشم السيد عيسى، والسيد مهدي باقر، وإيمانويل فنسنت، وعمر صابر، وصالح الزبيدي، وسيد أحمد الوداعي، وعبد الله أسامة، وآدم فريد، وعلي الدوسري، وعلي حسين، ومحمد عبد القيوم، وإبراهيم الختال، وأحمد ضياء.

ويستهل المنتخب البحريني مشواره في دور المجموعات بمواجهة بطل آسيا في آخر نسختين، المنتخب القطري يوم 24 سبتمبر، في اختبار مبكر يحمل أهمية كبيرة بالنسبة إلى حامل اللقب، بعدها بـ3 أيام، سيلتقي «الأحمر» مع المنتخب الإماراتي في الجولة الثانية.

ويختتم المنتخب البحريني مبارياته في دور المجموعات بمواجهة المنتخب اليمني يوم 30 سبتمبر، في مباراة قد تكون حاسمة في تحديد هوية المتأهلين إلى الدور التالي، بحسب نتائج أول جولتين، وتفوح منها رائحة ردّ الاعتبار، بعدما حقق المنتخب اليمني فوزاً تاريخياً على البحرين هو الأول له في تاريخ مشاركاته بكأس الخليج، ليلحق بـ«الأحمر» خسارته الوحيدة في مشوار نحو كأس «خليجي 26» بالكويت.

وتسعى كتيبة المدرب دراجان تالاييتش إلى الاستفادة من الخبرة المتراكمة للمنتخب البحريني في البطولة، إلى جانب الاستقرار الذي منح الفريق القدرة على المنافسة في السنوات الأخيرة، من أجل الظهور بصورة قوية والدفاع عن اللقب.

ومع امتلاك البحرين سجلاً تاريخياً مميزاً في كأس الخليج، إلى جانب وجود مجموعة من الأسماء التي تمثل مزيجاً من الخبرة والطموح، مثل محمد مرهون نجم الفريق والفائز بجائزتي أفضل لاعب والهداف في «خليجي 26»، إضافة إلى إبراهيم لطف الله الفائز بجائزة أفضل حارس مرمى، تبدو المهمة واضحة أمام الجهاز الفني، وهي إعداد المنتخب بأفضل صورة ممكنة، وتحقيق بداية قوية في دور المجموعات، قبل التفكير في مواصلة المشوار نحو الأدوار الحاسمة والاحتفاظ بالكأس للمرة الثانية على التوالي.

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كأس الخليج السعودية
الرياضة رياضة عربية

استبعاد زيدان وعودة بلومي إلى تشكيلة الجزائر

استبعاد الحارس لوكا زيدان من قائمة منتخب الجزائر (رويترز)
استبعاد الحارس لوكا زيدان من قائمة منتخب الجزائر (رويترز)
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استبعاد زيدان وعودة بلومي إلى تشكيلة الجزائر

استبعاد الحارس لوكا زيدان من قائمة منتخب الجزائر (رويترز)
استبعاد الحارس لوكا زيدان من قائمة منتخب الجزائر (رويترز)

استبعد إبراهيم حمداني، مدرب الجزائر، الحارس لوكا زيدان من قائمة المنتخب التي تستعد لمواجهة زامبيا وبوروندي في التصفيات المؤهلة إلى كأس أمم أفريقيا 2027، في حين أعاد محمد بشير بلومي إلى التشكيلة بعد غياب استمر منذ 2023.

وتُعد هذه القائمة الأولى لحمداني منذ تولّيه المسؤولية خلفاً لفلاديمير بيتكوفيتش، وشهدت عدة مفاجآت وعودة عدد من اللاعبين الغائبين، في وقت تبدأ فيه الجزائر مشوارها عقب اعتزال القائد رياض محرز والمُدافع عيسى ماندي اللعب دولياً.

وضمّت التشكيلة منصف بقرار، مهاجم الأهلي المصري، الذي غاب عن قائمة الجزائر في كأس العالم 2026، بينما عاد بلومي، جناح هال سيتي الإنجليزي، البالغ 24 عاماً، إلى المنتخب، للمرة الأولى منذ عام 2023.

في المقابل، استبعد حمداني المهاجم نذير بن بوعلي، المنضم حديثاً إلى بيراميدز المصري، إضافة إلى حسام عوار، صانع ألعاب الاتحاد السعودي.

ويقود فارس شايبي، لاعب أينتراخت فرنكفورت، وإبراهيم مازة، لاعب باير ليفركوزن، خط وسط المنتخب إلى جانب المخضرم نبيل بن طالب.

ولم ينضم زيدان، الذي انتقل حديثاً إلى ليجانيس الإسباني، إلى القائمة بسبب عقوبة مفروضة عليه من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم «كاف».

وتستضيف الجزائر زامبيا في 25 سبتمبر (أيلول) الحالي، ضِمن منافسات المجموعة التاسعة، قبل أن تحل ضيفة على بوروندي بعد 4 أيام، في حين تخوض مباراة ودية أمام النيجر في السادس من أكتوبر (تشرين الأول) المقبل.

تشكيلة الجزائر:

حراسة المرمى: مالفين ماستيل، عبد اللطيف رمضان، كيليان بلعزوق.

المدافعون: أشرف عبادة، ريان آيت نوري، زين الدين بلعيد، رامي بن سبعيني، سمير شرقي، جوان حجام، صهيب ناير، سعدي رضواني، أحمد توبة.

لاعبو الوسط: حمد عبدلي، عادل عوشيش، نبيل بن طالب، فارس شايبي، إبراهيم مازة، آدم زرقان.

المهاجمون: محمد الأمين عمورة، منصف بقرار، محمد بشير بلومي، عادل بولبينة، أمين شياخة، أمين جويري، أنيس حاج موسى، إيلان كبال.

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بطولة الأمم الأفريقية الجزائر
الرياضة رياضة عربية

«خليجي 27»: لوبيتيغي مدرب قطر يجدد الثقة بتشكيلة المونديال

جولن لوبيتيغي (الاتحاد القطري)
جولن لوبيتيغي (الاتحاد القطري)
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«خليجي 27»: لوبيتيغي مدرب قطر يجدد الثقة بتشكيلة المونديال

جولن لوبيتيغي (الاتحاد القطري)
جولن لوبيتيغي (الاتحاد القطري)

سمّى الإسباني جولن لوبيتيغي، مدرب المنتخب القطري، تشكيلة اعتيادية لخوض غمار النسخة السابعة والعشرين من كأس الخليج لكرة القدم التي تستضيفها مدينة جدة (غرب السعودية) خلال الفترة الممتدة من 23 سبتمبر (أيلول) إلى 6 أكتوبر (تشرين الأول) المقبل.

ووجَّه مدرب منتخب إسبانيا وريال مدريد السابق دعوات لمعظم العناصر التي خاضت نهائيات كأس العالم الأخيرة، دون تغييرات واسعة، رغم الخروج من الدور الأول.

واحتفظ المدرب بالحرس القديم ذاته، بوجود كل من حسن الهيدوس العائد من الاعتزال قبل المونديال، إلى جانب خوخي بوعلام وبيدرو ميغيل وعبد العزيز حاتم، فيما عاد إلى القائمة المدافع طارق سلمان بعد غيابه عن كأس العالم، كما ضم نايف الحضرمي المعار للشحانية من الريان.

ويعول المدرب الذي واجه انتقادات حادة عقب المونديال، على النجم الأول أكرم عفيف إلى جانب المعز علي الذي اقتصرت مشاركته على بعض الدقائق أمام البوسنة والهرسك، وغيابه عن التسجيل منذ انطلاقة الموسم، فيما يوجد البرازيلي الأصل إدميلسون جونيور، الغائب عن مباريات فريقه الدحيل في الآونة الأخيرة بسبب الإصابة.

وضمت القائمة 24 لاعباً في حراسة المرمى: صلاح زكريا (الدحيل) - محمود أبو ندى (الريان) - مشعل برشم (السد).

في الدفاع: بوعلام خوخي - بيدرو ميغيل - طارق سلمان (السد)، أيوب العلوي (الغرافة)، عيسى لاي (العربي)، جاسم جابر (الريان)، سلطان البريك (الدحيل)، همام الأمين (بلد الوليد الإسباني).

وفي الوسط: أحمد فتحي (العربي)، عاصم مادبو، تحسين محمد (الدحيل)، عبد العزيز حاتم (الريان)، محمد مناعي، هاشم علي، حسن الهيدوس (السد)، نايف الحضرمي (الشحانية).

والهجوم: أكرم عفيف، يوسف عبد الرزاق (السد)، أحمد علاء (الريان)، إدميلسون جونيور، المعز علي (الدحيل).

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