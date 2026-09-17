موتسيبي يدعم الدول المضيفة لـ«كأس الأمم 2027» رغم التحديات

قال باتريس موتسيبي، رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم «كاف»، إنه لا يزال ​واثقاً من نجاح كينيا وتنزانيا وأوغندا في تنظيم «كأس الأمم الأفريقية 2027»، رافضاً التكهنات التي تشير إلى إمكانية نقل البطولة إلى مقر آخر. واعترف موتسيبي بأن الاستعدادات تواجه بعض ‌التحديات، لكنه ‌أكد أن «كاف» ​ملتزم ‌بالعمل ⁠مع ​الدول المضيفة ⁠للالتزام بالمواعيد النهائية الرئيسية.

وأكد، خلال مؤتمر صحافي عُقد اليوم الخميس: «ستكون هناك دائماً تحديات ومجالات تحتاج إلى تحسين، لكن علينا أن نثق بأنفسنا كشعوب شرق أفريقيا، وأفارقة ⁠بشكل عام، وأننا سنعمل ‌معاً ونلتزم ‌بتلك المواعيد النهائية».

ومع ذلك، ​أقر موتسيبي ‌بأن عملاً كبيراً لا يزال ‌يتعيّن إنجازه، إذ تُسابق الدول الثلاث الزمن للانتهاء من المرافق والبنية التحتية قبل انطلاق البطولة.

وتابع: «أنا فخور جداً بالعمل ‌الجيد الذي يجري في تنزانيا. وأمامنا تسعة أشهر، وإحدى ⁠النقاط ⁠التي أُركز عليها هي ضرورة تسريع وتيرة العمل، ونحن هنا للعمل معاً من أجل تقديم المساعدة والدعم. فهذه هي بطولة كأس الأمم الأفريقية الخاصة بنا».

ومن المقرر أن تقام النسخة الأولى التي تشارك كينيا وتنزانيا وأوغندا في تنظيمها، في الفترة ​من 19 ​يونيو (حزيران) إلى 17 يوليو (تموز) من العام المقبل.