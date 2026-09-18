ريباكينا ستغيب عن كأس بيلي جين كينغ

قالت إيلينا ريباكينا الفائزة ببطولة أميركا المفتوحة للتنس والمتربعة مؤخراً على صدارة التصنيف العالمي، اليوم الجمعة، إنها ستغيب عن فريق كازاخستان في نهائيات كأس بيلي جين كينغ، مشيرة إلى أن الشهر الماضي كان مرهقاً جسدياً.

ولعبت ريباكينا (27 عاماً) بطريقة مهيمنة لتطيح بحاملة اللقب مرتين أرينا سابالينكا في نهائي بطولة أميركا المفتوحة مطلع هذا الأسبوع، لتحقق بذلك لقبها الثالث في البطولات الأربع الكبرى إلى جانب تقدمها إلى قمة التصنيف العالمي.

وهددت إصابة في الكاحل بتعطيل مسيرة ريباكينا قبل بدء البطولة، لكنها تجاوزت تلك المخاوف لتضيف لقب بطولة أميركا المفتوحة إلى لقبها في أستراليا المفتوحة هذا العام، بعد فوزها ببطولة ويمبلدون في 2022.

وكتبت ريباكينا عبر «إنستغرام»: «أعلن أنني لن أتمكن من المشاركة في كأس بيلي جين كينغ هذا العام. أشعر بحزن شديد لعدم مشاركتي في شنتشن، ذلك المكان الرائع بجمهوره المذهل».

وأضافت: «كان الشهر الماضي صعباً على جسدي، وسأحتاج للتعافي والعودة إلى أفضل حالاتي للمنافسة مرة أخرى. أتمنى التوفيق للفتيات».

وستقام نهائيات كأس بيلي جين كينغ في مدينة شنتشن الصينية، في الفترة من 22 إلى 27 سبتمبر (أيلول)، وستلعب كازاخستان في دور الثمانية ضد إسبانيا يوم 23 سبتمبر.