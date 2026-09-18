فان بوميل يبدأ حقبته مع بلجيكا بثمانية تعديلات على تشكيلة كأس العالم

أعلن مارك فان بوميل، مدرب بلجيكا الجديد، الجمعة، تشكيلته الأولى لخوض أربع مباريات في دوري الأمم الأوروبية لكرة القدم، مع الإبقاء على القوام الأساسي للمنتخب الذي شارك في كأس العالم.

وحل فان بوميل بدلاً من رودي جارسيا، واختار قائمة من 28 لاعباً لخوض المباريات أمام إيطاليا وفرنسا مرتين وتركيا، خلال الفترة من 25 سبتمبر (أيلول) إلى الخامس من أكتوبر (تشرين الأول).

وضمت التشكيلة ثمانية لاعبين لم يشاركوا في كأس العالم التي أقيمت في كندا والمكسيك والولايات المتحدة.

وستفتقد بلجيكا حارس مرماها الأساسي تيبو كورتوا، الذي طلب إعفاءه من المشاركة في دوري الأمم الأوروبية من أجل تنظيم أوقات مشاركته مع المنتخب في سن 34 عاماً.

كما يغيب جيريمي دوكو، الذي كان من العناصر الأساسية في مشوار بلجيكا بكأس العالم، عن التشكيلة بسبب الإصابة، إلى جانب أمادو أونانا.

وكان دوكو قد قدم أداءً مخيباً للآمال خلال البطولة.

واستبعد فان بوميل أيضاً المهاجم أليكسيس ساليميكرز والمدافع المخضرم توماس مونييه، فيما أعلن أكسل فيتسل اعتزاله اللعب الدولي.

وتضم التشكيلة أربعة لاعبين لم يسبق لهم خوض مباراة دولية، هم حراس المرمى ياري دي بوشر ومايك بندرز ومارتن فانديفورت، إلى جانب الظهير كيراني سابي البالغ من العمر 21 عاماً.

وضمت قائمة حراس المرمى ياري دي بوشر من ألكمار، وسيني لامان من مانشستر يونايتد، ومايك بندرز من تشيلسي، ومارتن فانديفورت من رازن بال شبورت لايبزيج.

وفي الدفاع، اختار فان بوميل تيموثي كاستاني من فولهام، وزينو ديباست من سبورتينج لشبونة، ومكسيم دي كويبر من برايتون آند هوف ألبيون، وكوني دي فينتر من ميلان، وبراندون ميخله من كلوب بروج، وناثان نجوي من ليل، وكيراني سابي وخواكين سيس من كلوب بروج، وآرتور تيات من بولونيا.

وضمت قائمة لاعبي الوسط كيفن دي بروين من نابولي، ومانديلا كيتا من بارما، وروميو لافيا من تشيلسي، ونيكولا راسكين من رينجرز، ويوري تيليمانس من مانشستر يونايتد، وهانز فاناكن من كلوب بروج.

وفي الهجوم، ضمت التشكيلة شارل دي كاتيلير من أتلانتا، وماتياس فرنانديز-باردو من نيوكاسل يونايتد، وماليك فوفانا من سندرلاند، وبميكا جودتس من باريس سان جيرمان، وروميلو لوكاكو من فنربخشه، ودودي لوكباكيو من بنفيكا، ودييجو موريرا من ميلان، ولويس أوبيندا من أولمبيك ليون، ولياندرو تروسار من بشكتاش.