استبعاد ثنائي برشلونة من تشكيلة إسبانيا مع 4 تغييرات بعد التتويج بكأس العالم

أجرى لويس دي لا فوينتي مدرب إسبانيا أربعة تغييرات على تشكيلة المنتخب المتوَّج بكأس العالم لكرة القدم، في يوليو (تموز) الماضي؛ إذ استدعى أربعة لاعبين جدد، بينما استبعد ثنائي برشلونة غابي وجوان غارسيا.

وانضم مهاجم إسبانيول روبرتو فرنانديز وحارس مرمى إنتر ميلان جوسيب مارتينيز إلى تشكيلة إسبانيا للمرة الأولى، فيما عاد مدافع ريال مدريد دين هاوسين إلى المنتخب بعد غيابه عن قائمة كأس العالم، كما استدعى دي لا فوينتي لاعب برشلونة فيرمين لوبيز، بعدما حرمته الإصابة من المشاركة في البطولة.

وأصيب غارسيا في ركبته، يوم الأربعاء، ولم يحدد برشلونة موعداً لعودة حارس مرماه.

وكان غابي سيغيب عن المباراة الأولى لإسبانيا في دوري الأمم الأوروبية لو تم اختياره، إذ يقضي عقوبة الإيقاف لمباراة واحدة بسبب سلوكه غير الرياضي خلال نهائي كأس العالم.

وكان مهاجم سيلتا فيغو بورخا إغليسياس اللاعب الثالث المستبعد من التشكيلة التي شاركت في كأس العالم، بينما أعلن ماركوس يورينتي اعتزاله اللعب الدولي.

وتستهل إسبانيا مشوارها في دوري الأمم الأوروبية بمواجهة إنجلترا على ملعب «ويمبلي»، قبل أن تلتقي كرواتيا ثم جمهورية التشيك، وتختتم فترة التوقف الدولي بمواجهة أخرى أمام كرواتيا.