استبعاد ثنائي برشلونة من تشكيلة إسبانيا مع 4 تغييرات بعد التتويج بكأس العالمhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D8%A9/%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D8%A9-%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A9/5319824-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A8%D8%B9%D8%A7%D8%AF-%D8%AB%D9%86%D8%A7%D8%A6%D9%8A-%D8%A8%D8%B1%D8%B4%D9%84%D9%88%D9%86%D8%A9-%D9%85%D9%86-%D8%AA%D8%B4%D9%83%D9%8A%D9%84%D8%A9-%D8%A5%D8%B3%D8%A8%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7-%D9%85%D8%B9-4-%D8%AA%D8%BA%D9%8A%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AA%D9%88%D9%8A%D8%AC-%D8%A8%D9%83%D8%A3%D8%B3
استبعاد ثنائي برشلونة من تشكيلة إسبانيا مع 4 تغييرات بعد التتويج بكأس العالم
لويس دي لا فوينتي مدرب إسبانيا (رويترز)
أجرى لويس دي لا فوينتي مدرب إسبانيا أربعة تغييرات على تشكيلة المنتخب المتوَّج بكأس العالم لكرة القدم، في يوليو (تموز) الماضي؛ إذ استدعى أربعة لاعبين جدد، بينما استبعد ثنائي برشلونة غابي وجوان غارسيا.
وانضم مهاجم إسبانيول روبرتو فرنانديز وحارس مرمى إنتر ميلان جوسيب مارتينيز إلى تشكيلة إسبانيا للمرة الأولى، فيما عاد مدافع ريال مدريد دين هاوسين إلى المنتخب بعد غيابه عن قائمة كأس العالم، كما استدعى دي لا فوينتي لاعب برشلونة فيرمين لوبيز، بعدما حرمته الإصابة من المشاركة في البطولة.
وأصيب غارسيا في ركبته، يوم الأربعاء، ولم يحدد برشلونة موعداً لعودة حارس مرماه.
وكان غابي سيغيب عن المباراة الأولى لإسبانيا في دوري الأمم الأوروبية لو تم اختياره، إذ يقضي عقوبة الإيقاف لمباراة واحدة بسبب سلوكه غير الرياضي خلال نهائي كأس العالم.
وكان مهاجم سيلتا فيغو بورخا إغليسياس اللاعب الثالث المستبعد من التشكيلة التي شاركت في كأس العالم، بينما أعلن ماركوس يورينتي اعتزاله اللعب الدولي.
وتستهل إسبانيا مشوارها في دوري الأمم الأوروبية بمواجهة إنجلترا على ملعب «ويمبلي»، قبل أن تلتقي كرواتيا ثم جمهورية التشيك، وتختتم فترة التوقف الدولي بمواجهة أخرى أمام كرواتيا.
قالت لورا مكاليستر نائبة رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم اليوم الأربعاء إن الاتحاد لا يزال في طريقه لإيجاد مرشح يتمتع بمصداقية لمنافسة رئيس فيفا.
«الشرق الأوسط» (مدريد)
فان بوميل يبدأ حقبته مع بلجيكا بثمانية تعديلات على تشكيلة كأس العالمhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D8%A9/%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D8%A9-%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A9/5319831-%D9%81%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%88%D9%85%D9%8A%D9%84-%D9%8A%D8%A8%D8%AF%D8%A3-%D8%AD%D9%82%D8%A8%D8%AA%D9%87-%D9%85%D8%B9-%D8%A8%D9%84%D8%AC%D9%8A%D9%83%D8%A7-%D8%A8%D8%AB%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%B9%D8%AF%D9%8A%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%AA%D8%B4%D9%83%D9%8A%D9%84%D8%A9-%D9%83%D8%A3%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85
فان بوميل يبدأ حقبته مع بلجيكا بثمانية تعديلات على تشكيلة كأس العالم
مارك فان بوميل مدرب بلجيكا (رويترز)
أعلن مارك فان بوميل، مدرب بلجيكا الجديد، الجمعة، تشكيلته الأولى لخوض أربع مباريات في دوري الأمم الأوروبية لكرة القدم، مع الإبقاء على القوام الأساسي للمنتخب الذي شارك في كأس العالم.
وحل فان بوميل بدلاً من رودي جارسيا، واختار قائمة من 28 لاعباً لخوض المباريات أمام إيطاليا وفرنسا مرتين وتركيا، خلال الفترة من 25 سبتمبر (أيلول) إلى الخامس من أكتوبر (تشرين الأول).
وضمت التشكيلة ثمانية لاعبين لم يشاركوا في كأس العالم التي أقيمت في كندا والمكسيك والولايات المتحدة.
وستفتقد بلجيكا حارس مرماها الأساسي تيبو كورتوا، الذي طلب إعفاءه من المشاركة في دوري الأمم الأوروبية من أجل تنظيم أوقات مشاركته مع المنتخب في سن 34 عاماً.
كما يغيب جيريمي دوكو، الذي كان من العناصر الأساسية في مشوار بلجيكا بكأس العالم، عن التشكيلة بسبب الإصابة، إلى جانب أمادو أونانا.
وكان دوكو قد قدم أداءً مخيباً للآمال خلال البطولة.
واستبعد فان بوميل أيضاً المهاجم أليكسيس ساليميكرز والمدافع المخضرم توماس مونييه، فيما أعلن أكسل فيتسل اعتزاله اللعب الدولي.
وتضم التشكيلة أربعة لاعبين لم يسبق لهم خوض مباراة دولية، هم حراس المرمى ياري دي بوشر ومايك بندرز ومارتن فانديفورت، إلى جانب الظهير كيراني سابي البالغ من العمر 21 عاماً.
وضمت قائمة حراس المرمى ياري دي بوشر من ألكمار، وسيني لامان من مانشستر يونايتد، ومايك بندرز من تشيلسي، ومارتن فانديفورت من رازن بال شبورت لايبزيج.
وفي الدفاع، اختار فان بوميل تيموثي كاستاني من فولهام، وزينو ديباست من سبورتينج لشبونة، ومكسيم دي كويبر من برايتون آند هوف ألبيون، وكوني دي فينتر من ميلان، وبراندون ميخله من كلوب بروج، وناثان نجوي من ليل، وكيراني سابي وخواكين سيس من كلوب بروج، وآرتور تيات من بولونيا.
وضمت قائمة لاعبي الوسط كيفن دي بروين من نابولي، ومانديلا كيتا من بارما، وروميو لافيا من تشيلسي، ونيكولا راسكين من رينجرز، ويوري تيليمانس من مانشستر يونايتد، وهانز فاناكن من كلوب بروج.
وفي الهجوم، ضمت التشكيلة شارل دي كاتيلير من أتلانتا، وماتياس فرنانديز-باردو من نيوكاسل يونايتد، وماليك فوفانا من سندرلاند، وبميكا جودتس من باريس سان جيرمان، وروميلو لوكاكو من فنربخشه، ودودي لوكباكيو من بنفيكا، ودييجو موريرا من ميلان، ولويس أوبيندا من أولمبيك ليون، ولياندرو تروسار من بشكتاش.
قرية الرياضيين كانت ستتحول عبئاً بعد الألعاب الآسيويةhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D8%A9/%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D8%A9-%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A9/5319830-%D9%82%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D9%83%D8%A7%D9%86%D8%AA-%D8%B3%D8%AA%D8%AA%D8%AD%D9%88%D9%84-%D8%B9%D8%A8%D8%A6%D8%A7%D9%8B-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%84%D8%B9%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%A2%D8%B3%D9%8A%D9%88%D9%8A%D8%A9
قرية الرياضيين كانت ستتحول عبئاً بعد الألعاب الآسيوية
أشخاص خارج وحدات سكنية خشبية مخصصة لإقامة الرياضيين قبل انطلاق الألعاب الآسيوية في آيتشي - ناغويا (رويترز)
قال المجلس الأولمبي الآسيوي، الجمعة، إن منظمي دورة الألعاب الآسيوية في آيتشي-ناغويا كان بإمكانهم تجنب أزمة الإقامة من خلال بناء قرية للرياضيين، لكن المشروع كان سيتركهم أمام منشأة مكلفة يصعب استخدامها بعد انتهاء الألعاب.
وكان المنظمون قد ألغوا الخطة الأولية لبناء قرية للرياضيين بهدف خفض التكاليف، ولجأوا بدلاً من ذلك إلى حلول إقامة غير تقليدية، شملت فنادق وأكواخاً سكنية تشبه حاويات الشحن وسفينة سياحية، لاستيعاب نحو 17 ألف رياضي ومسؤول.
لكن هذه الترتيبات أثارت شكاوى بسبب الازدحام وضيق أماكن النوم، كما خضعت لخضوع المنظمين لمزيد من التدقيق بعدما أعلن الفريق الياباني أنه يبحث عن ترتيبات بديلة، عقب توزيع بعض الرياضيين والرياضيات على غرف مشتركة.
وقال حسين المسلم، المدير العام للمجلس الأولمبي الآسيوي، للصحافيين، الجمعة: «الأمر سهل للغاية، يمكن الإصرار على إنشاء قرية للرياضيين».
وأضاف: «تُبنى قرية للرياضيين، وتنفق هذا القدر من المال، ثم يتعين علينا أن نرى ما سيحدث بعد حفل ختام الألعاب وكيف ستستخدم هذه القرية. بالنظر إلى تكلفة الألعاب وحجمها، كان علينا التحلي ببعض المرونة».
وتابع: «نعم، قرية للرياضيين تبدو فكرة رائعة، لكن في نهاية المطاف علينا أن نكون عمليين».
وفي حين ستشهد الدورتان المقبلتان للألعاب الآسيوية في الدوحة والرياض إنشاء قريتين للرياضيين، قال طيب إكرام، رئيس لجنة التنسيق التابعة للمجلس الأولمبي الآسيوي في آيتشي-ناغويا، إن إنشاء قرية للرياضيين ليس شرطاً إلزامياً لاستضافة أي دورة.
وأوضح إكرام أن المنظمين امتلكوا «إحصاءات واضحة حول ما يحدث في أسعار العقارات»، مضيفاً: «لا نريد أن نترك مشروعاً عديم الفائدة بعد انتهاء الألعاب هنا».
وتابع بشأن خيارات الإقامة: «لم تكن المناقشات سهلة، لكنها لم تكن تنازلاً أيضاً؛ لأننا توصلنا إلى حلول بديلة فريدة من نوعها».
الرياضة في الأوقات الصعبة
وقال المنظمون المحليون إن أزمة أماكن الإقامة تفاقمت بعدما ارتفع عدد المشاركين عن التقديرات الأولية؛ إذ كانوا يتوقعون وصول 15 ألف رياضي ومسؤول، قبل أن يرتفع العدد مع إضافة رياضات جديدة إلى البرنامج.
وقال المسلم، الذي يشغل أيضاً منصب رئيس الاتحاد الدولي للألعاب المائية: «كان الخيار إما التضحية بالرياضيين أو دفع تكاليف باهظة؛ لذا اخترنا ألا نضحي بالرياضيين».
وأضاف: «نريد أن تتاح لكل رياضي إمكانية وفرصة المنافسة».
وتابع: «والآن، في ظل الأزمة السياسية الحالية والصراعات الدائرة في المنطقة وجميع أنحاء العالم، نحن في حاجة إلى الرياضة في هذه اللحظات أكثر من أي شيء آخر».
وفي سياق آخر، أعلن المنظمون، الجمعة، استعدادهم للتعامل مع أي حالات طوارئ، مع احتمال وصول إعصار إلى ساحل آيتشي-ناغويا، الاثنين المقبل.
وقال إيتشيرو هيروساوا، رئيس بلدية ناغويا ونائب رئيس الألعاب، لـ«رويترز»: «في ظل ظروف الأمطار العادية، ستستمر الألعاب كالمعتاد».
وأضاف: «ومع ذلك، في حالة هطول أمطار غزيرة تؤدي إلى إطلاق إنذارات الطوارئ، سنقوم بترتيب إجلاء الرياضيين مؤقتاً».
وتابع: «بالإضافة إلى ذلك، إذا واجهنا رياحاً قوية تصل إلى مستوى الإعصار، فستتحرك السفينة السياحية بعيداً عن الشاطئ. ولدينا بالفعل إجراءات واضحة مطبّقة لمثل هذه الحالات».
وبعدما حالت جائحة «كوفيد - 19» دون حضور الجماهير في دورة الألعاب الأولمبية في طوكيو قبل خمس سنوات، توقع هيروساوا إقبالاً جماهيرياً كبيراً على منافسات الألعاب الآسيوية في ناغويا.
وقال: «مرّ وقت طويل جداً منذ أن استضافت اليابان بطولة بهذا الحجم بحضور جماهيري؛ لذا فإن اهتمام الجمهور كبير للغاية».
وأضاف: «في الوقت الحالي، يتزايد الحماس هنا في ناغويا بشكل كبير».
مبابي ينهي شراكته مع «نايكي» وينضم إلى «أون» في دخولها عالم كرة القدمhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D8%A9/%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D8%A9-%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A9/5319826-%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%A8%D9%8A-%D9%8A%D9%86%D9%87%D9%8A-%D8%B4%D8%B1%D8%A7%D9%83%D8%AA%D9%87-%D9%85%D8%B9-%D9%86%D8%A7%D9%8A%D9%83%D9%8A-%D9%88%D9%8A%D9%86%D8%B6%D9%85-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%A3%D9%88%D9%86-%D9%81%D9%8A-%D8%AF%D8%AE%D9%88%D9%84%D9%87%D8%A7-%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D9%83%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%AF%D9%85
مبابي ينهي شراكته مع «نايكي» وينضم إلى «أون» في دخولها عالم كرة القدم
الفرنسي كيليان مبابي (رويترز)
أنهى نجم كرة القدم الفرنسي كيليان مبابي شراكة استمرت عقدين مع شركة «نايكي»، ووقع عقداً مع «أون» العلامة التجارية السويسرية للملابس الرياضية، في خطوة تُمثل دخول الشركة عالم كرة القدم، وتأتي في وقت تواجه فيه الشركة الأميركية منافسة متزايدة من علامات رياضية جديدة.
وتخطط «أون» لإطلاق أول أحذية كرة قدم لها في عام 2027، كما عيّنت اللاعب الفرنسي السابق تييري هنري مديراً لكرة القدم لديها. وارتفعت أسهم الشركة المدرجة في البورصة الأميركية بنسبة 5 في المائة في التداولات قبل افتتاح السوق عقب الإعلان عن انضمام مبابي.
وتسعى «أون»، المدعومة من أسطورة التنس السويسري روجر فيدرر، إلى مواصلة النمو في الأميركتين اللتين تمثلان أكثر من نصف إيراداتها. وركزت الشركة على المبيعات بالسعر الكامل، لكنها واجهت صعوبات في المنطقة هذا العام وسط تقلبات في الإنفاق الاقتصادي.
وينهي انتقال مبابي إلى «أون» العلاقة بين قائد منتخب فرنسا وشركة «نايكي»، التي بدأت عام 2006، كما يأتي بعد خسارة الشركة الأميركية اللاعب الإسباني لامين يامال، المتوج مؤخراً بكأس العالم لصالح شركة «أديداس» الألمانية.
وقالت «نايكي» في بيان منفصل: «نحن فخورون بما حققناه معاً داخل الملعب وخارجه. ومع انتقاله إلى المرحلة التالية في مسيرته، نتمنى له مزيداً من النجاح في المستقبل».