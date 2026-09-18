سمرفيل في تشكيلة هولندا الأولى تحت قيادة تشابي

استدعى المدرب الجديد لمنتخب هولندا، تشابي هرنانديز، مهاجم الهلال السعودي كريسينسيو سمرفيل إلى تشكيلته الأولى، بينما استُبعد الهداف التاريخي للمنتخب ممفيس ديباي، وقرر القائد فيرجيل فان دايك مواصلة مسيرته الدولية، استعداداً للمباريات المقبلة في دوري الأمم الأوروبية لكرة القدم.

وشارك ديباي بديلاً فقط في كأس العالم التي أقيمت في وقت سابق من هذا العام، ليظل رصيده عند 55 هدفاً، وهو الهداف التاريخي للمنتخب. وكان استبعاده متوقعاً على نطاق واسع، وقد يشير ذلك إلى نهاية مسيرة المهاجم، البالغ من العمر 32 عاماً مع هولندا، بعد 112 مباراة دولية.

وقال فان دايك الشهر الماضي إنه سيعيد النظر في مستقبله الدولي بعد التحدث إلى المدرب الجديد، لكنه قرر في النهاية الاستمرار مع المنتخب.

وستخوض هولندا 4 مباريات في دوري الأمم خلال فترة التوقف الدولي الممتدة لثلاثة أسابيع، أمام ألمانيا واليونان، إلى جانب مواجهتين أمام صربيا.

واستدعى تشابي روبن فان بوميل وخيفاي زيخييل للمرة الأولى، كما أعاد لاعب خط الوسط جوي فيرمان إلى التشكيلة، لكنه سيضطر إلى الاستغناء عن فرينكي دي يونغ، الذي لا يزال يعاني إصابة في الركبة تعرض لها خلال كأس العالم.

كما لم يضم تشابي مارتن دي رون وفاوت فيخورست إلى التشكيلة المكونة من 26 لاعباً، إلى جانب جوس تيل ولاعب برايتون آند هوف ألبيون المصاب ماتس ويفر.

ويعود جيريمي فريمبونغ وكينيث تيلور ويورن تيمبر إلى التشكيلة بعد غيابهم عن كأس العالم.

وضمت التشكيلة في حراسة المرمى مارك فليكن من باير ليفركوزن، وروبن روفس من سندرلاند، وبارت فيربروغن من برايتون آند هوف ألبيون.

وفي الدفاع، اختار تشابي نيثن آكي من فنار بهشه، ودينزل دمفريس من ريال مدريد، وجيريمي فريمبونغ وفيرجيل فان دايك من ليفربول، ولوتشاريل جيرترويدا من آيندهوفن، وجوريل هاتو من تشيلسي، ويورن تيمبر من آرسنال، وميكي فان دي فين ويان بول فان هيكه من توتنهام هوتسبير.

وضمت قائمة لاعبي الوسط ريان خرافنبرخ من ليفربول، وتيون كوبمينرز من يوفنتوس، وتياني ريندرز من القادسية، وكينيث تيلور من لاتسيو، وكوينتن تيمبر من كريستال بالاس، وجوي فيرمان من بروسيا دورتموند، وخيفاي زيخييل من فينوورد.

وفي الهجوم، اختار المدرب جاستن كلويفرت من بورنموث، وروبن فان بوميل من آيندهوفن، وبرايان بروبي من سندرلاند، وكودي خاكبو من ليفربول، ونوا لانغ من نابولي، ودونييل مالين من روما، وكريسينسيو سمرفيل من الهلال السعودي.