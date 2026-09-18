دوري الأمم الأوروبية: استدعاء رونالدو وترينكاو وفيليكس ونيفيز لتشكيلة البرتغال

استُدعي كريستيانو رونالدو إلى تشكيلة منتخب البرتغال لخوض الجولات الأربع الأولى من مسابقة دوري الأمم الأوروبية، وفق قائمة أعلنها، الجمعة، المدرب الجديد خورخي خيسوس.

وكما كان متوقعاً، ضمّت أول قائمة للمدرب البرتغالي البالغ 71 عاماً اسم صاحب الكرات الذهبية الخمس وهو في سن الحادية والأربعين، والذي قد يكون يخوض الموسم الأخير في مسيرته.

وكان خيسوس الذي خلف الإسباني روبرتو مارتينيز بعد كأس العالم 2026، أشرف الموسم الماضي على قائد منتخب البرتغال عندما كان مدرباً لنادي النصر السعودي، حيث لا يزال «سي آر 7» يلعب في صفوفه بعد أن أعلن في أغسطس (آب) الماضي أن هذا الموسم سيكون «على الأرجح» الأخير له كلاعب كرة قدم محترف.

وخلال كأس العالم هذا الصيف، أصبح ابن جزيرة ماديرا أول لاعب في التاريخ يسجل أهدافاً في ست نسخ مختلفة من المونديال، لكن البطولة انتهت بصورة مخيبة، بعدما ودّعت البرتغال المنافسات من ثمن النهائي بخسارتها بهدف نظيف أمام إسبانيا التي تُوجت لاحقاً باللقب.

وكان مارتينيز تعرض حينها لانتقادات واسعة بسبب اعتماده الدائم على رونالدو في التشكيلة الأساسية، ومنحه وقت لعب محدوداً جداً لبديله غونسالو راموش.

وقال خيسوس، الجمعة، خلال مؤتمر صحافي عن رونالدو: «إنه لاعب مثل الآخرين، إذا قدّم الأداء المطلوب فإنه يلعب، وإذا لم يقدّمه فلن يلعب».

وأضاف: «له مكانة مختلفة لأن مسيرته مختلفة، فقد فاز بخمس كرات ذهبية. لكن هل يؤثر ذلك في قراراتي؟ لا».

ومن بين أبرز المستجدات القليلة في القائمة التي أعلنها خيسوس وضمت 25 لاعباً، عودة مهاجم بوروسيا دورتموند الألماني فابيو سيلفا، ولاعب وسط بنفيكا جواو بالينيا.

كما ضمت القائمة لاعبي باريس سان جرمان الفرنسي فيتينيا وجواو نيفيش ونونو مينديش.

وكانت البرتغال أحرزت لقب دوري الأمم عامي 2019 و2025، وستستهل النسخة الجديدة من المسابقة باستضافة ويلز الخميس في لشبونة، قبل أن تحل ضيفة على النرويج في 27 سبتمبر (أيلول)، ثم على الدنمارك في الأول من أكتوبر (تشرين الأول)، قبل أن تستضيف النرويج مجدداً في الرابع من الشهر ذاته في بورتو.

وضمت التشكيلة في حراسة المرمى: ديوغو كوستا (بورتو)، روي سيلفا (سبورتينغ)، صامويل سواريس (بنفيكا لشبونة).

وفي الدفاع: غونسالو إيناسيو (سبورتينغ)، جواو كانسيلو (برشلونة الإسباني)، ديوغو دالوت (مانشستر يونايتد)، نونو تافاريس (لاتسيو الإيطالي)، نونو مينديش (باريس سان جيرمان الفرنسي)، ريناتو فيغا (فياريال الإسباني)، روبن دياش (مانشستر سيتي)، توماس أراوجو (بنفيكا).

وفي خط الوسط: برونو فرنانديش (مانشستر يونايتد)، جواو بالينيا (بنفيكا)، جواو نيفيش، فيتينيا (باريس سان جيرمان الفرنسي)، روبن نيفيز (الهلال السعودي)، برناردو سيلفا (ريال مدريد الإسباني).

وفي الهجوم: كريستيانو رونالدو (النصر السعودي)، فابيو سيلفا (بوروسيا دورتموند الألماني)، فرانسيسكو ترينكاو (الأهلي السعودي)، فرانسيسكو كونسيساو (يوفنتوس الإيطالي)، غونسالو راموش (ميلان الإيطالي)، جواو فيليكس (النصر السعودي)، بيدرو نيتو (تشلسي) ورافايل لياو (غلطة سراي التركي).