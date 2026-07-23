عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
صورة الغلاف اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
12:7 دقيقه
العالم العربي المشرق العربي

جلسة نهاية الشهر لمحاكمة مفتي الأسد أحمد ‏حسون

مذكرة خطية مدعمة بوسائط رقمية للأدلة والمتهم طلب فحصها فنياً

أحمد بدر الدين حسون مفتي نظام الأسد في الجلسة الأولى خلال يونيو الماضي لمحاكمته في دمشق (سانا)
أحمد بدر الدين حسون مفتي نظام الأسد في الجلسة الأولى خلال يونيو الماضي لمحاكمته في دمشق (سانا)
TT
TT

جلسة نهاية الشهر لمحاكمة مفتي الأسد أحمد ‏حسون

أحمد بدر الدين حسون مفتي نظام الأسد في الجلسة الأولى خلال يونيو الماضي لمحاكمته في دمشق (سانا)
أحمد بدر الدين حسون مفتي نظام الأسد في الجلسة الأولى خلال يونيو الماضي لمحاكمته في دمشق (سانا)

عقدت محكمة الجنايات الرابعة، اليوم الخميس 23 يوليو (تموز)، الجلسة الثالثة من محاكمة أحمد ‏حسون المتهم بارتكاب جرائم التحريض على العنف وتبرير القتل خلال عهد ‏النظام ‏البائد.‏

قدّمت جهة الادعاء خلال الجلسة مذكرتها القضائية، ومقاطع فيديو تضم أدلة ضد المتهم الذي شغل منصب مفتي سوريا في عهد الرئيس المخلوع بشار الأسد، واشتهر بلقب «مفتي البراميل»، فيما قدّم وكيل المتهم مذكرة دفاع وطلب إجراء خبرة فنية على الفيديوهات المقدمة من الادعاء للتحقق من سلامة مضمونها وخلوها من أي تحريف أو تعديل.

واستجابت هيئة المحكمة لطلب وكيل المتهم، ووافقت على إجراء الخبرة الفنية على الفيديوهات، وحددت يوم الخميس 30 يوليو الحالي موعداً للجلسة المقبلة، حسب وكالة «سانا» السورية.

وتأتي محاكمة أحمد ‏حسون ضمن مسار قضائي لمحاسبة المتهمين بارتكاب أو التحريض على انتهاكات وجرائم خلال عهد النظام البائد.

كريستيان بليكس عضو حزب «البديل من أجل ألمانيا» اليميني ومفتي سوريا أحمد بدر الدين حسون في دمشق 2018 (حساب إكس)

وتشمل لائحة الاتهام تأييده شخصياتٍ متهمة بارتكاب جرائم حرب في سوريا، بينها عصام زهر الدين وقاسم سليماني، إضافة إلى دعمه التدخلين الروسي والإيراني في سوريا، رغم ما نُسب إلى القوات والميليشيات التابعة لهما من انتهاكات بحق المدنيين خلال سنوات الحرب.

وكانت قوى الأمن الداخلي قد اعتقلت المفتي السابق للنظام أحمد حسون، في مارس (آذار) 2025، في مطار دمشق الدولي أثناء محاولته مغادرة البلاد، وذلك بناءً على مذكرة توقيف صادرة عن النيابة العامة.

وتأتي جلسة محاكمة حسون بعد يوم من مطالبة النيابة العامة بإنزال أقصى العقوبات بحق وسيم الأسد، ابن عم الرئيس المخلوع بشار الأسد، والمطالبة بالحكم عليه بالإعدام، استناداً إلى أدلة وشهادات تثبت مسؤوليته عن جرائم القتل العمد والاتجار بالمخدرات وترويجها، والاعتداء على سلامة الوطن والسلم الأهلي.

ومن المقرر النطق بالحكم على المتهم وسيم الأسد يوم 29 من الشهر الحالي في قصر العدل بوسط دمشق.

مواضيع
أخبار سوريا بشار الأسد جرائم حرب سوريا

الأكثر قراءة

 
 

مقالات ذات صلة

هل لأميركا خطابان حيال سوريا؟

المشرق العربي وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو يلتقي الرئيس السوري أحمد الشرع في نيويورك على هامش اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة في 22 سبتمبر 2025 (أ.ف.ب)

هل لأميركا خطابان حيال سوريا؟

صرح وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو الأربعاء، من مانيلا عاصمة الفلبين، أن بلاده تشجع سوريا على التركيز على تحدياتها الداخلية ودعاها إلى تأمين حدودها مع لبنان

«الشرق الأوسط» (لندن)
خاص عناصر قوات الدفاع الوطني الموازية لقوات الأسد أحدهم يحمل علم «الحزب السوري القومي الاجتماعي» في بلدة معلولا شمال شرقي دمشق 13 يونيو 2015 (أ.ف.ب)
المشرق العربي

خاص فلول «الأسد» و«حزب الله»... لبنان لم يعد آمناً والعودة لسوريا «خيار مطروح»

بدأ أفراد وضباط من نظام الأسد و«حزب الله» من السوريين الفارين للبنان بعد سقوطه البحث عن بدائل أكثر استقراراً بينما يجد آخرون في العودة إلى سوريا خياراً متاحاً

منصور حسين (دمشق)
المشرق العربي التقى وزير الخارجية والمغتربين أسعد حسن الشيباني مستشار الرئيس الفلسطيني ياسر عباس والوفد المرافق له في العاصمة دمشق (الخارجية السورية)
المشرق العربي

الشيباني يلتقي مستشار الرئيس الفلسطيني

التقى وزير الخارجية والمغتربين السوري أسعد حسن الشيباني، الأربعاء، مستشار الرئيس الفلسطيني، ياسر عباس، والوفد المرافق له في العاصمة دمشق.

«الشرق الأوسط» (دمشق)
المشرق العربي الجلسة الثالثة من محاكمة وسيم الأسد الأربعاء المتهم بجرائم بحق الشعب السوري (سانا)
المشرق العربي

جلسة النطق بالحكم على وسيم الأسد في 29 من الشهر الحالي

قال مدير «إدارة المساءلة والمحاسبة» في «الهيئة الوطنية للعدالة ‌‏الانتقالية» بسوريا، رديف مصطفى، إن جلسة النطق بالحكم بحق وسيم الأسد ستكون نهاية يوليو (تموز)...

«الشرق الأوسط» (دمشق)
المشرق العربي طاقم محافظة الحسكة ويبدو المحافظ ونائبه أحمد الهلالي (حساب رسمي)
المشرق العربي

تعيينات الحسكة السورية تؤجج الغليان في أوساط العشائر العربية

أفادت مصادر في محافظة الحسكة شمال شرقي سوريا، لـ«الشرق الأوسط» بوجود حالة غليان في الأوساط العربية، على خلفية التعيينات الإدارية الأخيرة

سعاد جرَوس (دمشق)