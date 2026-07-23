جلسة نهاية الشهر لمحاكمة مفتي الأسد أحمد ‏حسون

عقدت محكمة الجنايات الرابعة، اليوم الخميس 23 يوليو (تموز)، الجلسة الثالثة من محاكمة أحمد ‏حسون المتهم بارتكاب جرائم التحريض على العنف وتبرير القتل خلال عهد ‏النظام ‏البائد.‏

قدّمت جهة الادعاء خلال الجلسة مذكرتها القضائية، ومقاطع فيديو تضم أدلة ضد المتهم الذي شغل منصب مفتي سوريا في عهد الرئيس المخلوع بشار الأسد، واشتهر بلقب «مفتي البراميل»، فيما قدّم وكيل المتهم مذكرة دفاع وطلب إجراء خبرة فنية على الفيديوهات المقدمة من الادعاء للتحقق من سلامة مضمونها وخلوها من أي تحريف أو تعديل.

واستجابت هيئة المحكمة لطلب وكيل المتهم، ووافقت على إجراء الخبرة الفنية على الفيديوهات، وحددت يوم الخميس 30 يوليو الحالي موعداً للجلسة المقبلة، حسب وكالة «سانا» السورية.

وتأتي محاكمة أحمد ‏حسون ضمن مسار قضائي لمحاسبة المتهمين بارتكاب أو التحريض على انتهاكات وجرائم خلال عهد النظام البائد.

كريستيان بليكس عضو حزب «البديل من أجل ألمانيا» اليميني ومفتي سوريا أحمد بدر الدين حسون في دمشق 2018 (حساب إكس)

وتشمل لائحة الاتهام تأييده شخصياتٍ متهمة بارتكاب جرائم حرب في سوريا، بينها عصام زهر الدين وقاسم سليماني، إضافة إلى دعمه التدخلين الروسي والإيراني في سوريا، رغم ما نُسب إلى القوات والميليشيات التابعة لهما من انتهاكات بحق المدنيين خلال سنوات الحرب.

وكانت قوى الأمن الداخلي قد اعتقلت المفتي السابق للنظام أحمد حسون، في مارس (آذار) 2025، في مطار دمشق الدولي أثناء محاولته مغادرة البلاد، وذلك بناءً على مذكرة توقيف صادرة عن النيابة العامة.

وتأتي جلسة محاكمة حسون بعد يوم من مطالبة النيابة العامة بإنزال أقصى العقوبات بحق وسيم الأسد، ابن عم الرئيس المخلوع بشار الأسد، والمطالبة بالحكم عليه بالإعدام، استناداً إلى أدلة وشهادات تثبت مسؤوليته عن جرائم القتل العمد والاتجار بالمخدرات وترويجها، والاعتداء على سلامة الوطن والسلم الأهلي.

ومن المقرر النطق بالحكم على المتهم وسيم الأسد يوم 29 من الشهر الحالي في قصر العدل بوسط دمشق.