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الشيباني يلتقي مستشار الرئيس الفلسطيني

التقى وزير الخارجية والمغتربين أسعد حسن الشيباني مستشار الرئيس الفلسطيني ياسر عباس والوفد المرافق له في العاصمة دمشق (الخارجية السورية)
التقى وزير الخارجية والمغتربين أسعد حسن الشيباني مستشار الرئيس الفلسطيني ياسر عباس والوفد المرافق له في العاصمة دمشق (الخارجية السورية)
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الشيباني يلتقي مستشار الرئيس الفلسطيني

التقى وزير الخارجية والمغتربين أسعد حسن الشيباني مستشار الرئيس الفلسطيني ياسر عباس والوفد المرافق له في العاصمة دمشق (الخارجية السورية)
التقى وزير الخارجية والمغتربين أسعد حسن الشيباني مستشار الرئيس الفلسطيني ياسر عباس والوفد المرافق له في العاصمة دمشق (الخارجية السورية)

التقى وزير الخارجية والمغتربين السوري أسعد حسن الشيباني، الأربعاء، مستشار الرئيس الفلسطيني، ياسر عباس، والوفد المرافق له في العاصمة دمشق.

وبحث الجانبان سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، وناقشا آخر المستجدات الإقليمية، إضافة إلى التنسيق والتشاور بما يخدم القضايا العربية المشتركة، وفقاً لما نشرته وزارة الخارجية والمغتربين عبر منصاتها الرسمية.

الرئيس السوري أحمد الشرع مع رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس في دمشق يوم 18 أبريل 2025 (أ.ب)

تأتي الزيارة في إطار الاتصالات السياسية المتواصلة بين الجانبين، بعدما أجرى الرئيس الفلسطيني محمود عباس زيارة إلى دمشق في 18 أبريل (نيسان) 2025، كانت الأولى له منذ التغيير الذي شهدته سوريا، والثانية لرئيس دولة منذ تولي الحكومة السورية الجديدة مهامها.

وجرى خلال الزيارة بحث «العلاقات السورية الفلسطينية وتعزيزها، وتسهيل معاملات الفلسطينيين في سوريا، وبحث التهديدات المشتركة»، حسبما أفاد مصدر حكومي سوري لـ«وكالة الصحافة الفرنسية». وقد رافق الرئيس الفلسطيني في زيارته أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حسين الشيخ، وعضو اللجنة التنفيذية أحمد مجدلاني.

الرئيس السوري يلتقي وفداً فلسطينياً برئاسة حسين الشيخ وحضور رئيس المجلس الوطني روحي فتوح وعضو اللجنة المركزية سمير الرفاعي والمستشار وائل لافي خلال أبريل 2026 (سانا)

كما استقبل الرئيس أحمد الشرع في 29 أبريل الماضي وفداً فلسطينياً برئاسة نائب الرئيس الفلسطيني حسين الشيخ، بحضور وزير الخارجية والمغتربين أسعد الشيباني، ومن الجانب الفلسطيني: رئيس المجلس الوطني روحي فتوح، وعضو اللجنة المركزية سمير الرفاعي، والمستشار وائل لافي.

وجرى حينها خلال اللقاء بحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين بما يخدم مصالح الشعبين الشقيقين.

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