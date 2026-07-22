عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
صورة الغلاف اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
12:7 دقيقه
العالم العربي المشرق العربي

جلسة النطق بالحكم على وسيم الأسد في 29 من الشهر الحالي

أول دعوى ضمن مسار «العدالة الانتقالية» باتت جاهزة

الجلسة الثالثة من محاكمة وسيم الأسد الأربعاء المتهم بجرائم بحق الشعب السوري (سانا)
الجلسة الثالثة من محاكمة وسيم الأسد الأربعاء المتهم بجرائم بحق الشعب السوري (سانا)
TT
TT

جلسة النطق بالحكم على وسيم الأسد في 29 من الشهر الحالي

الجلسة الثالثة من محاكمة وسيم الأسد الأربعاء المتهم بجرائم بحق الشعب السوري (سانا)
الجلسة الثالثة من محاكمة وسيم الأسد الأربعاء المتهم بجرائم بحق الشعب السوري (سانا)

قال مدير «إدارة المساءلة والمحاسبة» في «الهيئة الوطنية للعدالة ‌‏الانتقالية» في سوريا، المحامي رديف مصطفى، إن جلسة النطق بالحكم بحق وسيم الأسد، المتهم بالتورط في عدد من الجرائم بحق الشعب السوري، ستكون يوم 29 يوليو (تموز) الحالي، في أول دعوى ضمن مسار العدالة الانتقالية باتت جاهزة للحكم.

وقررت محكمة الجنايات الرابعة، المختصة بالعدالة الانتقالية في سوريا، بنهاية الجلسة الثالثة من محاكمة وسيم الأسد، التي عُقدت الأربعاء، رفع أوراق التدقيق في محاكمة المتهم إلى جلسة يوم 29 يوليو الحالي.

وفي تصريح صحافي وصلت «الشرق الأوسط» نسخة منه، قال رديف مصطفى إن محكمة الجنايات الرابعة شهدت محطة مهمة في محاكمة ‌‏وسيم الأسد، وذلك مع انتقال «الإجراءات إلى ‏مرحلة ‏المرافعات»، موضحاً أن «النيابة العامة عرضت مطالعتها ‏القانونية ‏استناداً إلى ما ورد في ملف الدعوى من أدلة وإفادات ‏وشهادات، بينما قدمت جهة الدفاع مرافعتها، وأبدى المتهم أقواله ‏الأخيرة أمام ‏المحكمة».

ووفق تصريح رديف مصطفى في هذه ‏المرحلة ‏من المحاكمة، فقد أكد أن «العدالة الانتقالية في سوريا ‏تمارَس وفق ‏إجراءات قضائية تكفل حقوق جميع الأطراف، ‏وتستند إلى الأدلة ‏والضمانات القانونية، بما يعزز الثقة بسيادة ‏القانون واستقلال ‏القضاء... والتزام الدولة بمبدأ ‏عدم ‏الإفلات من العقاب، وأن الجرائم الجسيمة تُنظر أمام ‏القضاء ‏المختص وفق الأصول القانونية، بعيداً عن أي ‏اعتبارات أخرى، ‏وبما يضمن تحقيق العدالة وإنصاف الضحايا».

وتضمنت الجلسة الثالثة من محاكمة وسيم الأسد، التي ترأسها القاضي فخر الدين العريان وحضرها ممثلون عن منظمات حقوقية وطنية ودولية، متابعة الاستماع إلى أقوال شهود الحق العام، وفق الأصول القانونية.

وتوجه المحكمةُ إلى وسيم الأسد تهماً عدة؛ أبرزها: إدارة وتشكيل مجموعات مسلحة غير نظامية بتكليف من العميد غياث دلة، الذي كان منذ مطلع عام 2011 قائد أحد ألوية الفرقة الرابعة بقيادة ماهر الأسد، التي كانت تابعة للنظام السابق... والمشاركة في عمليات عسكرية استهدفت مناطق مدنية في الغوطة الشرقية، لا سيما بلدة المليحة، وأسفرت عن مقتل عدد كبير من المدنيين.

مواضيع
العدالة الانتقالية في سوريا أخبار سوريا سوريا

الأكثر قراءة

 
 

مقالات ذات صلة

إعمار سوريا المدمّرة برعاية «التطوير العقاري» المجهول

خاص شوارع لا تزال مهدمة ومنازل تحت الركام في حي جوبر الدمشقي (الشرق الأوسط) p-circle

إعمار سوريا المدمّرة برعاية «التطوير العقاري» المجهول

تتجاور في دمشق ومحيطها صورتان لعالمين مختلفين. على اللوحات الإعلانية لافتات لمجمعات سكنية حديثة وفاخرة وفي الأحياء مساحات شاسعة مدمرة لم تصل لها مشاريع الإعمار.

موفق محمد (دمشق)
المشرق العربي الرئيس السوري أحمد الشرع يسير يوم الأحد 12 يوليو 2026 في القاعة بعد مخاطبته الجلسة الافتتاحية لمجلس الشعب الذي شُكّل حديثاً (أ.ب)
المشرق العربي

«مجلس الشعب السوري» يدخل مهلة الشهر لإنجاز نظامه الداخلي

دخل «مجلس الشعب السوري» مهلة الشهر المحددة لإعداد نظامه الداخلي وقوانينه واختيار لجانه الدائمة، تماشياً والمرحلة الانتقالية التي تعيشها البلاد...

«الشرق الأوسط» (دمشق)
المشرق العربي وسيم الأسد (وزارة العدل السورية) p-circle
المشرق العربي

محكمة سورية تؤجل محاكمة وسيم الأسد إلى الأربعاء المقبل

قررت محكمة سورية اليوم الأربعاء، تأجيل محاكمة وسيم الأسد، المتورط بجرائم عدة بحق الشعب السوري خلال عهد نظام بشار الأسد،  إلى يوم الأربعاء المقبل 22 يوليو.

«الشرق الأوسط» (دمشق)
المشرق العربي عاطف نجيب في الجلسة الخامسة بدمشق (وزارة العدل السورية)
المشرق العربي

جلسة خامسة مغلقة لعاطف نجيب... وضغوط شعبية على محاميه

أنكر رجل الأمن في عهد نظام الأسد عاطف نجيب ما نسب إليه من اتهامات في الجلسة الخامسة المغلقة التي عقدت، الثلاثاء، تأجيل الجلسة الى 21 من الشهر الحالي.

سعاد جروس (دمشق)
المشرق العربي متظاهرون يحملون صور ضحايا تعذيب خلال جلسة محاكمة عاطف نجيب في «قصر العدل» بدمشق يوم 26 أبريل 2026 (رويترز)
المشرق العربي

محاكمة عاطف نجيب في رواية «أطفال درعا»

منذ إحالة رئيس فرع الأمن السياسي في نظام بشار الأسد عاطف نجيب إلى القضاء، عادت قصة اعتقال أطفال درعا في مارس (آذار) 2011 إلى الصدارة ونكأت جراح 15.

«الشرق الأوسط» (لندن)