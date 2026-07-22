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العالم العربي المشرق العربي

«اليونيسكو» تدرج آثار صور اللبنانية على قائمة التراث العالمي المعرّض للخطر

صورة التُقطت في 23 مارس 2026 تظهر دخاناً يتصاعد من موقع غارة جوية إسرائيلية خلف الموقع الأثري لآثار الميناء الفينيقي في مدينة صور جنوب لبنان (أ.ف.ب)
صورة التُقطت في 23 مارس 2026 تظهر دخاناً يتصاعد من موقع غارة جوية إسرائيلية خلف الموقع الأثري لآثار الميناء الفينيقي في مدينة صور جنوب لبنان (أ.ف.ب)
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«اليونيسكو» تدرج آثار صور اللبنانية على قائمة التراث العالمي المعرّض للخطر

صورة التُقطت في 23 مارس 2026 تظهر دخاناً يتصاعد من موقع غارة جوية إسرائيلية خلف الموقع الأثري لآثار الميناء الفينيقي في مدينة صور جنوب لبنان (أ.ف.ب)
صورة التُقطت في 23 مارس 2026 تظهر دخاناً يتصاعد من موقع غارة جوية إسرائيلية خلف الموقع الأثري لآثار الميناء الفينيقي في مدينة صور جنوب لبنان (أ.ف.ب)

أدرجت منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (يونيسكو)، الثلاثاء، على قائمتها للتراث العالمي المعرّض للخطر مدينة صور الفينيقية القديمة في جنوب لبنان التي كانت خلال الأشهر الأخيرة هدفاً للقصف الإسرائيلي، وفق ما أعلنت المنظمة على منصة «إكس».

ولاحظت مذكرة لـ«اليونيسكو»، التي تعقد لجنة التراث العالمي التابعة لها دورتها الثامنة والأربعين في مدينة بوسان الكورية الجنوبية، أن موقع آثار صور «تعرّض لإصابات مباشرة ولأضرار، وحال حفظه تثير قلقاً متزايداً، خصوصاً في ظل احتمال وقوع مزيد من الأضرار»، وفق ما نقلته «وكالة الصحافة الفرنسية».

وأضافت المنظمة الأممية أن «الظروف المثلى لم تعد متوافرة بشكل يضمن صون وحماية القيمة العالمية الاستثنائية للموقع»، موضحة أن طلب إدراجه في قائمة التراث المهدد بالخطر مقدّم من الدولة اللبنانية.

وتقع صور على ساحل جنوب لبنان، على بعد نحو عشرين كيلومتراً من الحدود مع إسرائيل، وهي من أقدم مدن العالم المتوسطي. وقد نزح عدد كبير من سكانها بعد إنذارات الإخلاء التي وجّهها الجيش الإسرائيلي.

من آثار مدينة صور اللبنانية (رويترز)

وتتعرّض المدينة لضربات إسرائيلية منذ بدء الحرب مع «حزب الله» المدعوم من إيران في الثاني من مارس (آذار).

وتضم صور موقعين محميَين مدرجَين على قائمة التراث العالمي لـ«اليونيسكو»، يحتويان خصوصاً على آثار للإمبراطورية الرومانية، بينها قوس نصر ومضمار لسباق الخيل يعودان إلى القرن الثاني الميلادي.

وأُصيب أحد هذين الموقعين مباشرة في يونيو (حزيران) بضربة إسرائيلية.

واتهم وزير الثقافة اللبناني غسان سلامة إسرائيل بمخالفة «اتفاقية لاهاي» التي تلزم أطراف النزاعات المسلحة الحفاظ على المواقع الثقافية، وبعدم احترام «الدروع الزرقاء»، وهي شارات رمزية أقرتها لجنة مرتبطة بـ«اليونيسكو» لحماية مواقع أثرية لبنانية من بينها صور.

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