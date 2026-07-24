«صراع الصدارة»... عنوان موسم الألبومات الغنائية في مصر

بعد جدل الصدارة في الدراما التلفزيونية خلال شهر رمضان بين النجوم، والذي أعقبه جدل مماثل في شباك التذاكر بين عدد من الفنانين، منهم أحمد العوضي ومحمد إمام، انتقل الجدل إلى الألبومات الغنائية التي استقبلها الجمهور العربي في موسم الصيف.

وخلال الأسبوع الحالي، صدرت 3 ألبومات بشكل متتابع، بدأت بألبوم الفنان تامر عاشور «مراية الحب»، الذي ضمَّ 12 أغنية جديدة، وتبعه ألبوم تامر حسني «مش هتكرر»، الذي ضمَّ 14 أغنية، وفي اليوم التالي صدر ألبوم عمرو دياب «حبيتك»، الذي يضمّ 12 أغنية جديدة.

ورغم الطرح المتزامن للملصقات الترويجية للألبومات، برزت الأزمة بعد إعلان تامر عاشور سحب ألبومه، بعد وقت قصير من طرحه، من منصة «أنغامي»؛ بسبب خلافات مع إدارتها، مع الحديث عن سحب جميع محتواه منها قريباً، قبل أن يعلن في اليوم التالي انتهاء المشكلة وعودة ألبومه الجديد.

تامر عاشور يطلق ألبوماً جديداً في الموسم الصيفي (حسابه في «فيسبوك»)

وأعلن تامر حسني، عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي، تصدُّر ألبومه قوائم «أنغامي» في 13 دولة بالشرق الأوسط، وتحقيقه 5 ملايين حالة استماع خلال أول يومين من طرحه بشكل حصري، مؤكداً أنَّه «حقَّق أعلى معدّل وصول إلى الجمهور على التطبيق في مصر منذ أكثر من عامين»، وفق بيانات نشرتها إدارة المنصة، وأعاد الفنان مشاركتها مع الجمهور.

وباشر النجوم الثلاثة، عبر حساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي، نشر مقاطع من الأغنيات المطروحة من خلال مقاطع الفيديو التي ينشرها الجمهور، في خطوة تعكس اهتمامهم بإبراز التفاعل الجماهيري مع الألبومات الجديدة، في حين لم يدخل عمرو دياب، عبر حساباته الرسمية، في نقاش حول الأغنيات، مكتفياً بطرحها بشكل متتابع.

وتصدَّرت أسماء بعض أغنيات دياب، إلى جانب اسمه، قوائم البحث على منصة «إكس» في مصر، مع نقاشات وانقسامات حول الأغنيات التي قدَّمها وكلماتها، وهو أمر كان ملحوظاً على مواقع التواصل بين جمهوره.

وفي هذا السياق، قال الناقد الفني محمد عبد الرحمن لـ«الشرق الأوسط» إن طرح 3 ألبومات غنائية في الأسبوع نفسه يُعدُّ من المفارقات التي كان يتوجَّب الانتباه إليها؛ لأنَّ طرح أكثر من ألبوم في التوقيت نفسه يدفع كل مطرب إلى محاولة إثبات صدارته للمشهد بطرق مختلفة، سواء عبر المنصات، أو أرقام المشاهدات على «يوتيوب»، أو حتى من خلال تصدُّر «الترند» على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأضاف: «رغم أنَّ الجمهور يصبح المستفيد الأكبر من وجود أعمال غنائية متنوّعة في الوقت نفسه، فيستمع إلى ما يناسبه ويرضي ذوقه، فإنَّ الأمر يتسبب أحياناً في حساسية بين الفنانين، ممّا يجعل وجود فوارق زمنية في الطرح، على غرار ما يحدث في أفلام السينما، الحل الأفضل».

الملصق الترويجي لألبوم عمرو دياب (حسابه على «فيسبوك»)

رأيٌ دعمه الناقد الموسيقي مصطفى حمدي، الذي أكّد لـ«الشرق الأوسط» أنَّ فكرة الصدارة عبر المنصات أصبحت مهمّة لعدد ليس بقليل من المطربين، لرغبتهم في تسليط الضوء الإعلامي عليهم بصورة أكبر، أو إبراز نجاحهم أمام الجمهور، لافتاً إلى أنَّ الرهان الحقيقي لا يكون على الصدارة المؤقتة في نسب الاستماع، وإنما على مدى بقاء الأغنيات مع الجمهور واستمرار تداولها بعد مدّة من صدورها، وهو أمر لا يهتم به كثيرون في الوقت الحالي.

وأضاف حمدي أنَّ ألبوم عمرو دياب، على سبيل المثال، تحوَّل إلى أيقونة في موسم الصيف، وله قاعدة جماهيرية كبيرة في العالم العربي، وتحظى أغانيه باهتمام فور صدورها، لافتاً إلى أنَّ «صدور ألبوم تامر حسني قبل ألبوم عمرو دياب بساعات فقط كان له، بالتأكيد، تأثير واضح على ألبوم حسني (مش هتكرر)، ولو طُرح في وقت أبكر أو في وقت لاحق لكان الوضع مختلفاً».

وتطرَّق حمدي إلى ازدواجية بعض الفنانين في التعامل مع المنصات الإلكترونية، وفق نسب الاستماع إلى أغنياتهم فور طرحها، موضحاً أن «البعض يشيد بالمنصات ويعدّها معياراً للحكم على النجاح عندما تتصدَّر أغنياته، بينما قد يتّهم المنصة نفسها لاحقاً بأنَّها تخضع للجان إلكترونية إذا لم يتصدَّر نسب الاستماع، الأمر الذي يجعل الحكم النهائي على أي عمل جديد مرهوناً بالجمهور الحقيقي بعد مرور بعض الوقت على صدوره»، وفق تعبيره.