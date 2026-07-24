نيمار يردّ بغضب على منتقديه

قال نيمار، مهاجم سانتوس البرازيلي، إنه كان في يوم إجازته بعدما تعرض لهجوم، على خلفية حضوره بطولة للعبة البوكر، في الوقت الذي يلعب فيه زملاؤه مباراة تأهيلية في فنزويلا، ووجّه اللاعب نصيحة لمنتقديه بالقول: «فلتهتموا بأموركم الخاصة».

وردّ المهاجم على تعليقات الجماهير، الذين اتهموه بافتقاد الالتزام، بسبب انخراطه في أوراق اللعب، في الوقت الذي واجه فيه فريقه سانتوس، نظيره يونيفرسيداد سنترال دي فنزويلا، في جولة الذهاب من الدور الإقصائي، سعياً للتأهل إلى دور الـ16 في بطولة كوبا سود أميركانا (كأس أميركا الجنوبية للأندية)، حسبما نقلت صحيفة «ماركا» الإسبانية.

وكتب اللاعب، عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي، أثناء خوضه تدريبات بدنية في الصالة الرياضية: «كنت هنا أستعد لجلسة التمرين الثانية، وتذكرت أنه خلال يوم إجازتي، بدأ كثيرون يتحدثون عن ذهابي للعب البوكر».

وأضاف ساخراً: «تدربت هذا الصباح، ولم أذهب إلى المباراة، ثم عدت إلى التدريب. كنت في استراحة. لكنهم ما زالوا يتحدثون. أنا أستعد للتدريب. هل يسمح لي بالتدرب، أم سيستمرون في انتقادي أيضاً؟ اهتموا بشؤونكم».

وأنهى لاعب برشلونة وباريس سان جيرمان السابق، الذي بدا عليه الانزعاج الشديد، الفيديو بصفع كاميرا هاتفه تعبيراً عن استيائه.

وانضم نيمار إلى سانتوس يوم الجمعة الماضي، بعد أن قضى بضعة أيام من الإجازة عقب مشاركته المتواضعة في كأس العالم 2016، حيث خرجت البرازيل من دور الـ16 أمام النرويج.

وبدأ المهاجم (34 عاماً) برنامجاً بدنياً محدداً لاستعادة لياقته، ما يعني أنه لم يسافر إلى فالنسيا مع بقية زملائه لخوض مباراة الذهاب من تصفيات كأس «سود أميركانا»، التي أقيمت يوم الثلاثاء.