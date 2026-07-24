عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
نسخة اليوم اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
12:7 دقيقه
الرياضة رياضة عالمية

مورياسو يضع لقب «كأس آسيا» نُصب عينَيه

هاجيمي مورياسو مدرب اليابان (أ.ب)
هاجيمي مورياسو مدرب اليابان (أ.ب)
TT
TT

مورياسو يضع لقب «كأس آسيا» نُصب عينَيه

هاجيمي مورياسو مدرب اليابان (أ.ب)
هاجيمي مورياسو مدرب اليابان (أ.ب)

وضع هاجيمي مورياسو مدرب اليابان نصب عينيه فرصة أخيرة لتحقيق المجد في كأس آسيا العام المقبل، بعدما مدّد الاتحاد الياباني لكرة القدم الخميس عقده حتى نهاية البطولة القارية، قبل أن يسلم الراية لمدرب منتخب تحت 21 عاماً جو أويوا.

وسيستمر مورياسو، الذي يتولى قيادة اليابان منذ 2018، في منصبه حتى ختام البطولة القارية في فبراير (شباط)، على أن يتولى أويوا المهمة مع بدء استعدادات اليابان لكأس العالم 2030.

وقال المدرب البالغ عمره 57 عاماً إن تركيزه ينصب بشكل كامل على حصد اللقب الأكبر في آسيا قبل التنحي عن منصبه.

وأبلغ مورياسو الصحافيين الجمعة: «سواء كانت المدة أربع سنوات أو سنتين أو سنة واحدة أو ستة أشهر، فإن عقليتي تظل كما هي نحو الهدف... وهو أن تفوز اليابان بكأس العالم بحلول عام 2050».

وأضاف: «أريد الربط بين الماضي والحاضر والمستقبل، مع اتخاذ أفضل الخيارات للفريق اليوم».

وتابع: «إنه توازن صعب، لكنني أنوي اختيار اللاعبين وبناء تشكيلة (لكأس آسيا) تركز على الفوز بالبطولة، انطلاقاً من قناعة بأن القيام بذلك سيساعد كرة القدم اليابانية على مواصلة النمو».

وقاد مورياسو اليابان إلى دور 32 في كأس العالم قبل أن تنهي الخسارة 1-2 أمام البرازيل في الوقت بدل الضائع مشوار الفريق الشهر الماضي.

كما قاد اليابان إلى نهائي كأس آسيا 2019 حين خسرت أمام قطر. وفي نسخة 2023، ودّع البطل القياسي الحائز على اللقب أربع مرات البطولة من دور الثمانية على يد إيران.

وتبدأ اليابان مشوارها في المجموعة السادسة أمام إندونيسيا في 11 يناير (كانون الثاني)، وقال مورياسو إنه سيعمل عن كثب مع أويوا في إطار سعيه لبناء المنتخب الأول بهدف رفع الكأس.

وقال مورياسو: «لقد استدعينا بالفعل لاعبين من منتخب تحت 21 عاماً الذي يقوده المدرب (جو) أويوا إلى المنتخب الأول، قبل إعادتهم إلى فريقه».

وأضاف: «سنواصل التواصل عن كثب، لكن القرار النهائي (خلال كأس آسيا) سيكون قراري، وسأتحمل المسؤولية الكاملة عن إدارة الفريق خلال فترة تولي المهمة».

مواضيع
الرياضة كرة القدم كأس آسيا اليابان

الأكثر قراءة

 
 

مقالات ذات صلة

7 إشعارات تضع مونديال 2026 تحت مجهر نزاهة المراهنات

رياضة عالمية فيفا أكد نزاهة مباريات كأس العالم (د.ب.أ)

7 إشعارات تضع مونديال 2026 تحت مجهر نزاهة المراهنات

أثار تقرير دولي جديد جدلاً حول نزاهة بعض الوقائع التي شهدتها نهائيات كأس العالم 2026

The Athletic (كوبنهاغن )
رياضة عالمية لاعب وسط مانشستر سيتي الإسباني روردي على رادار ريال مدريد (أ.ف.ب)
رياضة عالمية

ريال مدريد يعمل على إتمام صفقة ضم رودري من مانشستر سيتي

يعمل ريال مدريد على التوصل إلى اتفاق للتعاقد مع لاعب وسط مانشستر سيتي الإسباني روردي، وذلك وفقاً لشبكة «The Athletic».

The Athletic (مدريد)
رياضة عالمية بطل العالم مرتين فرناندو ألونسو (إ.ب.أ)
رياضة عالمية

«فورمولا 1»: هل يستمر ألونسو مع أستون مارتن؟

رأى أدريان نيوي، رئيس فريق أستون مارتن، نهاية «كابوس» وبداية عودة إلى المنافسة بعد ظهور سيارتي فريقه لأول مرة على الحلبة خلال جائزة المجر الكبرى.

«الشرق الأوسط» (بودابست)
رياضة عالمية الكوري الجنوبي لي كانغ يقترب من أتلتيكو مدريد (أ.ف.ب)
رياضة عالمية

أتلتيكو مدريد يقترب من ضم لي كانغ إن

اقترب الإعلان الرسمي عن صفقة انتقال الكوري الجنوبي لي كانغ إن إلى صفوف أتلتيكو مدريد الإسباني، قادماً من باريس سان جيرمان الفرنسي.

«الشرق الأوسط» (مدريد)
رياضة عالمية فرناندو توريس وبيدري نجما برشلونة يحتفلان بكأس العالم (أ.ف.ب)
رياضة عالمية

برشلونة يقود العصر الذهبي لإسبانيا... وهيمنة «لاماسيا» مرشحة للازدياد

لم يكن تتويج منتخب إسبانيا بلقب كأس العالم 2026 مجرد إنجاز جديد في تاريخ «لا روخا»، بل حمل أيضاً مؤشرات واضحة على بداية حقبة ذهبية جديدة لكرة القدم الإسبانية.

The Athletic (برشلونة)