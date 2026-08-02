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الرياضة رياضة سعودية

الدرعية يختتم معسكره الخارجي بالتعادل مع العين الإماراتي

اختتم الدرعية معسكره الإعدادي الخارجي بالتعادل مع العين الإماراتي بنتيجة 1-1 (نادي الدرعية)
اختتم الدرعية معسكره الإعدادي الخارجي بالتعادل مع العين الإماراتي بنتيجة 1-1 (نادي الدرعية)
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الدرعية يختتم معسكره الخارجي بالتعادل مع العين الإماراتي

اختتم الدرعية معسكره الإعدادي الخارجي بالتعادل مع العين الإماراتي بنتيجة 1-1 (نادي الدرعية)
اختتم الدرعية معسكره الإعدادي الخارجي بالتعادل مع العين الإماراتي بنتيجة 1-1 (نادي الدرعية)

اختتم الدرعية معسكره الإعدادي الخارجي بالتعادل مع العين الإماراتي بنتيجة 1 - 1، في آخر مبارياته الودية استعداداً للموسم الرياضي الجديد.

وسجَّل الإسباني أوسكار رودريغيز هدف الدرعية الوحيد عند الدقيقة 81، في المباراة التي اختتم بها الفريق برنامجه الإعدادي الخارجي.

وخاض الدرعية أربع مباريات ودية خلال معسكره، فاز في اثنتين أمام تريليبورغ السويدي وإف إيه 2000 الدنماركي، وخسر أمام الريان القطري، قبل أن يختتم مبارياته بالتعادل أمام العين الإماراتي.

وتعود بعثة الدرعية إلى الرياض في 2 أغسطس (آب)، على أن يواجه الفريق نظيره الخلود في مباراة إعدادية، يوم 8 أغسطس، ضمن تحضيراته للموسم الجديد.

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