7 أدوية قد تتفاعل مع الشاي الأخضر

يُعرف الشاي الأخضر بفوائده الصحية، ويحرص كثيرون على تناوله يومياً، سواء كمشروب أو في صورة مكملات غذائية، لكن ما قد لا يعرفه البعض أن مكوناته يمكن أن تتداخل مع تأثير بعض الأدوية، فتقلل فاعليتها أو تزيد تركيزها في الجسم، وهو ما قد يؤدي إلى مضاعفات صحية خطيرة في بعض الحالات.

وفيما يلي أبرز الأدوية التي قد تتأثر بتناول الشاي الأخضر، حسب موقع «فيري ويل هيلث» العلمي:

الوارفارين

يُستخدم الوارفارين لمنع تجلط الدم.

ويحتوي الشاي الأخضر على فيتامين «ك» الذي يمكن أن يؤثر على آلية عمل هذا الدواء ويجعله إما أقل فاعلية مما قد يرفع خطر تكوّن الجلطات، وإما يزيد تأثيره بدرجة ترفع خطر النزيف.

نادولول

نادولول من الأدوية المستخدمة لعلاج ارتفاع ضغط الدم والوقاية من آلام الصدر. وتشير بعض الدراسات إلى أن تناول كميات كبيرة من الشاي الأخضر قد يقلل كمية الدواء التي تصل إلى الدم.

وفي إحدى الدراسات، أدى تناول نحو 700 ملليلتر من الشاي الأخضر يومياً لمدة أسبوعين إلى انخفاض كمية نادولول الموجودة في الدم بنحو 85 في المائة، وهو ما قد يقلل فاعليته في السيطرة على ضغط الدم أو آلام الصدر.

أدوية خفض الكوليسترول

قد يتداخل الشاي الأخضر أيضاً مع بعض أدوية خفض الكوليسترول، المعروفة باسم أدوية الستاتين.

وتشير الأبحاث إلى أن الشاي الأخضر قد يقلل امتصاص هذه الأدوية بنحو 25 في المائة، مما قد يؤثر في فاعليتها.

لذلك، من الأفضل استشارة الطبيب بشأن الكمية الآمنة من الشاي الأخضر عند استخدام هذه الأدوية.

رالوكسيفين

يُستخدم رالوكسيفين للوقاية من هشاشة العظام وعلاجها، كما يمكن استخدامه لتقليل خطر الإصابة ببعض أنواع سرطان الثدي.

وأظهرت أبحاث أن تناول الشاي الأخضر مع رالوكسيفين قد يقلل امتصاص الدواء، وهو ما يمكن أن يؤثر في مدى فاعليته.

بورتيزوميب

يُستخدم بورتيزوميب في علاج بعض أنواع السرطان، ومنها الورم النقوي المتعدد وسرطان الغدد الليمفاوية.

وتشير الأبحاث إلى أن الشاي الأخضر قد يقلل فاعلية هذا الدواء، إذ يمكن أن يتداخل مع قدرته على القضاء على الخلايا السرطانية.

ولهذا يُنصح بتجنب تناول الشاي الأخضر في أثناء العلاج بهذا الدواء، مع الرجوع إلى الطبيب المعالج للحصول على توجيهات تناسب الحالة.

تاكروليمس

تاكروليمس دواء مثبط للمناعة يُستخدم بصورة شائعة لمنع رفض الجسم للأعضاء المزروعة. ويحتاج هذا الدواء إلى ضبط دقيق لجرعته، لأن ارتفاع مستواه في الجسم قد يؤدي إلى آثار جانبية خطيرة.

وقد وردت تقارير عن احتمال تفاعل الشاي الأخضر مع تاكروليمس، بما قد يؤدي إلى ارتفاع مستوى الدواء وزيادة تثبيط جهاز المناعة.

سيلدينافيل

يُستخدم سيلدينافيل لعلاج ضعف الانتصاب، كما يُستخدم لعلاج ارتفاع ضغط الدم في الشرايين الرئوية.

وتشير بعض الأبحاث إلى أن الشاي الأخضر قد يرفع مستوى سيلدينافيل في الجسم، وهو ما قد يزيد احتمالات ظهور بعض الآثار الجانبية، مثل الدوخة والصداع واحمرار الوجه.

ولهذا ينبغي استشارة الطبيب قبل الجمع بين الشاي الأخضر وسيلدينافيل.