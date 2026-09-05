الرسائل التحذيرية قد تحمي من تأثيرات «مواقع التواصل»

أظهرت دراسة حديثة أجرتها كلية الطب بجامعة ستانفورد الأميركية أن الرسائل التي تُحذر من أضرار وسائل التواصل الاجتماعي قد تُسهم في الحد من استخدامها بين الشباب. وكشفت التجربة التي شملت نحو 1000 مراهق وشاب عن أن هذه التحذيرات تُعزز أيضاً وعيهم بمخاطر وسائل التواصل الاجتماعي.
وقد استُلهمت فكرة الدراسة، التي نشرت الجمعة، في مجلة «جاما هيلث فوروم»، من دعوة أطلقها الجراح العام الأميركي آنذاك، الدكتور فيفيك مورثي، عام 2024، لإضافة ملصقات تحذيرية صحية إلى وسائل التواصل الاجتماعي، على غرار التحذيرات المُطبقة على التبغ والكحول وغيرها من المنتجات الخطرة. وقد سنّت 4 ولايات أميركية منذ ذلك الحين تشريعات تُلزم بوضع هذه التحذيرات. وسيدخل قانون كاليفورنيا حيز التنفيذ في الأول من يناير (كانون الثاني) 2027.
وقالت الدكتورة آنا غرومون، الأستاذة المساعدة في طب الأطفال والمؤلفة الرئيسية للدراسة، إن ملصقات التحذير تُعدّ إحدى الوسائل التي قد تُساعد الناس على استخدام وسائل التواصل الاجتماعي بطريقة صحية. وأضافت في بيان الجمعة: «لم نكن نعرف ما ينبغي أن تتضمنه التحذيرات، أو ما إذا كانت فعّالة في تغيير السلوك. أحياناً، تُحدث تغييرات طفيفة في التحذيرات فرقاً كبيراً».
ووجدت الدراسة أن الرسائل التي تناولت الأضرار العامة على الصحة النفسية والتحذيرات الخاصة بالاكتئاب والقلق، من بين 15 رسالة تم اختبارها، لاقت صدى أكبر لدى الشباب. وقال الدكتور توماس روبنسون، أستاذ صحة الطفل والمؤلف الرئيسي للدراسة: «أفاد المراهقون والشباب باستمرار أنهم شعروا بأن رسائل التحذير التي اختبرناها ستُقلل من الاستخدام الضار لوسائل التواصل الاجتماعي». وأضافت غرومون: «تشير بياناتنا إلى أن هذه التحذيرات قد تُجدي نفعاً، لذا يجدر بنا تخصيص الوقت الكافي لصياغة النص بدقة».
آثار سلبية
وكانت دراسات سابقة قد ربطت بين الإفراط في استخدام هذه الوسائل وكثيراً من النتائج السلبية، بما في ذلك الاكتئاب والقلق وتشوّه صورة الجسم واضطرابات النوم.
وأوضحت غرومون أن إضافة التحذيرات إلى وسائل التواصل الاجتماعي تحظى بتأييد واسع، مشيرة إلى أنه بعد دعوة الجراح العام في عام 2024، قدّم ائتلاف يضم 42 مدعياً عاماً من مختلف الولايات الأميركية التماساً إلى الكونغرس لإصدار قانون فيدرالي يُلزم بإضافة التحذيرات. وقد اختبر باحثو الدراسة 14 تحذيراً ورسالة تحكم، باستخدام استبيانات وُزِّعت على 1012 شاباً. كان نصفهم تقريباً من المراهقين الذين تتراوح أعمارهم بين 13 و17 عاماً، والنصف الآخر من الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و29 عاماً.
وضع الباحثون رسائل تحذيرية حول 6 مواضيع صحية: إدمان وسائل التواصل الاجتماعي، وصورة الجسم السلبية، واضطرابات النوم، والاكتئاب، والقلق، والأضرار العامة على الصحة النفسية، وحقيقة أن وسائل التواصل الاجتماعي لم تثبت سلامتها للشباب. وقد صمموا تحذيرين لكل موضوع.
ونظراً لأن بعض شركات التواصل الاجتماعي اقترحت إمكانية تقديم تحذيراتها الخاصة، اختبر الباحثون أيضاً رسالةً تقترح أخذ استراحة من استخدام الشاشة، مشابهةً لتلك المستخدمة على «تيك توك». شاهد المشاركون الرسائل بترتيب عشوائي. وقاموا بتقييم كل رسالة بناءً على سؤالين: «إلى أي مدى تُثنيك هذه الرسالة عن استخدام وسائل التواصل الاجتماعي؟» و«إلى أي مدى تزيد هذه الرسالة من وعيك بمخاطر استخدام وسائل التواصل الاجتماعي».
وكان تأثير الرسائل التي تناولت أضرار الصحة النفسية ملحوظاً. إذ قيّم المشاركون جميع رسائل التحذير بأنها أكثر فعالية من الرسالة المرجعية. كما قيّموا جميع التحذيرات التي أشارت إلى الآثار الصحية، باستثناء التحذير من الإدمان، بأنها أكثر فعالية من الرسالة التي تقترح أخذ استراحة من استخدام الشاشة.
وكانت الرسائل التي اعتُبرت الأكثر فعالية هي تلك التي تناولت أضرار الصحة النفسية بشكل عام، والاكتئاب، والقلق. وعلى الرغم من أن البيانات لا توضح سبب نجاح تلك الرسائل، قالت غرومون: «لو أردت التكهن، لقلت إن هذه أضرارٌ تُلامس مشاعر الناس. قد يقول الناس: 'هذا صحيح، أتصور حدوث ذلك لأصدقائي أو لي'، وهذه نتائج تهم الناس».