كشفت نتائج تجربة سريرية حديثة عن عقار صيني تجريبي جديد لإنقاص الوزن، قدرته على مساعدة الأشخاص الذين يعانون من زيادة الوزن والسمنة على فقدان نحو 18 في المائة من وزن أجسامهم في أقل من عام، في نتائج قد تجعله منافساً قوياً لأدوية التخسيس الشهيرة، وعلى رأسها «ويغوفي» و«مونغارو».

وبحسب صحيفة «نيويورك بوست» الأميركية، فقد أظهرت الدراسة، التي أجراها باحثون من جامعة فودان بمدينة شنغهاي الصينية، أن العقار الجديد، الذي يحمل اسم «ريبوباتايد»، حقَّق نتائج ملحوظة خلال تجربة استمرَّت 48 أسبوعاً، وشارك فيها 567 شخصاً بالغاً يعانون من زيادة الوزن أو السمنة، وجرى تقسيمهم إلى 4 مجموعات لتقييم فاعلية العقار بجرعات مختلفة.

وحصلت 3 مجموعات على حقن أسبوعية من العقار بجرعات تبلغ 2 و4 و6 ملليغرامات، بينما تلقت المجموعة الرابعة علاجاً وهمياً للمقارنة.

ويطوِّر العقارَ عملاقُ صناعة الأدوية الصيني «هنغروي»، الذي دخل في شراكة مع شركة التكنولوجيا الحيوية الأميركية «كايليرا ثيرابيوتكس»، لطرح الدواء في الأسواق خارج الصين.

ويعتمد «ريبوباتايد» على محاكاة عمل هرمونَين طبيعيَّين تنتجهما الأمعاء، ويسهمان في تنظيم الشهية والهضم ومستويات السكر في الدم، وهي آلية مشابهة لتلك التي تعتمد عليها حقن «مونغارو» و«زيباوند» الشهيرة لإنقاص الوزن.

لكن العقار الجديد صُمِّم بحيث يرتبط بصورة أقوى بالأهداف الهرمونية داخل الجسم، ويظل نشطاً لفترة أطول، وهو ما قد يساعد على استمرار تأثيره طوال الأسبوع.

ولم تقتصر التجربة على استخدام العقار وحده، إذ التزم جميع المشاركين، بمَن فيهم مَن تلقوا العلاج الوهمي، ببرنامج لتحسين نمط الحياة، شمل الإرشادات الغذائية والتوصية بممارسة ما لا يقل عن 150 دقيقة من النشاط البدني المعتدل أسبوعياً.

وأظهرت النتائج بعد 48 أسبوعاً أن المشاركين الذين تناولوا أقل جرعة، بواقع ملليغرامَين، فقدوا في المتوسط 10.7 في المائة من وزنهم الأصلي، بينما بلغت نسبة فقدان الوزن لدى المجموعة التي تناولت جرعة 4 ملليغرامات نحو 16.4 في المائة، وارتفعت إلى 17.7 في المائة لدى المجموعة التي تلقت الجرعة الأعلى، البالغة 6 ملليغرامات.

وفي المقابل، لم تتجاوز نسبة فقدان الوزن لدى المجموعة التي تلقت العلاج الوهمي 1.4 في المائة.

وتقترب هذه النتائج من تلك المُسجَّلة مع عقار «ويغوفي»، بل تتجاوزها من حيث نسبة فقدان الوزن خلال مدة زمنية أقصر، إذ أظهرت تجربة سريرية منفصلة أن المشاركين الذين تلقوا جرعة 2.4 ملليغرام من «ويغوفي» فقدوا في المتوسط 14.9 في المائة من أوزانهم خلال 68 أسبوعاً.

ولفت الباحثون إلى أن النتائج قد تكون أفضل مع استمرار العلاج، إذ لم تظهر مؤشرات على توقف معدلات فقدان الوزن لدى المشاركين الذين تناولوا الجرعتين الأعلى بنهاية التجربة، ما يشير إلى احتمالية استمرار انخفاض الوزن لفترة أطول.

ولم تتوقف فوائد العقار عند فقدان الوزن، إذ رصد الباحثون تحسناً في مستويات السكر بالدم، رغم أن المشاركين لم يكونوا مصابين بالسكري، إلى جانب انخفاض ضغط الدم وتحسُّن مستويات الكوليسترول.

كما سجَّل المشاركون انخفاضاً ملحوظاً في محيط الخصر تراوح بين 9 و14 سنتيمتراً، مقارنة بنحو 2.5 سنتيمتر فقط لدى المجموعة التي تلقت العلاج الوهمي، وهو مؤشر مهم نظراً لارتباط الدهون المتراكمة في منطقة البطن بزيادة مخاطر الإصابة بأمراض القلب ومشكلات صحية أخرى.

ورغم النتائج الواعدة، فغن العقار لم يخلُ من الآثار الجانبية المعتادة لأدوية هذه الفئة، إذ تمثلت أبرز الأعراض في اضطرابات الجهاز الهضمي، مثل الغثيان والقيء والإسهال. وأوضح الباحثون أن هذه الأعراض كانت في الغالب خفيفة إلى متوسطة، وظهرت بصورة أكبر عند زيادة الجرعات.