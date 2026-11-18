أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أن «الأزمة الإيرانية أثرت على منظور المناطق اللوجستية إثر الوضع الحالي في مضيق هرمز».

وقال إن «مصر اتخذت إجراءات لحلحلة إشكالية نقص العملة الأجنبية وصعوبة تحويل رأس المال الأجنبي للخارج، وأبرزها تبني سعر الصرف المرن». ولفت إلى أن «المستثمر الأجنبي بات يعمل في بيئة جاذبة للاستثمار بمصر، وأصبح قادراً على تحويل الأرباح للخارج واستيراد الموارد اللازمة عبر إجراءات بنكية يسيرة».

جاءت تأكيدات الرئيس المصري خلال مشاركته، الثلاثاء، في جلسة «الحوار الاستراتيجي رفيعة المستوى» ضمن فعاليات «الاجتماع الاستراتيجي حول مصر» الذي ينظمه «المنتدى الاقتصادي العالمي» في القاهرة يومي 16 و17 نوفمبر (تشرين الثاني) بحضور نحو 80 جهة تضم قيادات وممثلي كبريات الشركات العالمية ورؤساء وممثلي مؤسسات تمويل دولية متعددة الأطراف.

ووفق إفادة لمتحدث الرئاسة المصرية محمد الشناوي، رحب الرئيس التنفيذي للمنتدى الاقتصادي العالمي ألويس زوينجي، بمشاركة الرئيس السيسي في جلسة «الحوار الاستراتيجي»، مشيراً إلى حرص «المنتدى» على عقد هذا الاجتماع بحضور مجموعة واسعة من قادة وممثلي مجتمع الأعمال وكبار المسئولين المصريين لمناقشة الأولويات الاستراتيجية لمصر وآفاقها الاقتصادية خلال الفترة المقبلة، وذلك بالنظر إلى ما تتمتع به مصر من مكانة إقليمية ولكونها مركزاً استراتيجياً يربط بين أفريقيا وآسيا وأوروبا خصوصاً في التجارة، والخدمات اللوجستية، وتدفقات الطاقة.

وقال السيسي إن «اجتماعنا (اليوم) يأتي في خضم تصاعد التوترات الجيوسياسية والتحديات الاقتصادية، وإعادة رسم خرائط الإنتاج والطاقة وسلاسل الإمداد والتوريد، مما يتطلب تضافر الجهود لتحقيق التنمية المنشودة».

وأكد نجاح مصر -رغم التحديات- في الحفاظ على معدلات نمو مرتفعة، وتمضي في تنفيذ مشروعها الوطني لتحقيق التنمية المستدامة، والقائم على تمكين القطاع الخاص، وتطوير البنية التحتية وجذب وتحفيز الاستثمارات، ودعم قيام أنشطة إنتاجية متطورة، إلى جانب بناء الإنسان ورفع مهاراته.

جانب من المشاركين في جلسة «الحوار الاستراتيجي رفيعة المستوى» ضمن فعاليات «الاجتماع الاستراتيجي حول مصر» الثلاثاء (الرئاسة المصرية)

دعم الاستثمار

ونوه الرئيس المصري إلى أن «بلاده شهدت في العام المالي 2025-2026 نسبة نمو 5.1 في المائة، وارتفع الاحتياطي النقدي الأجنبي إلى نحو 57.5 مليار دولار بنهاية أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، وبلغت قيمة الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر 18 مليار دولار.

كما تحدث عن الطفرة التي تحققت في مصر في تطوير شبكات النقل والطرق التي امتدت إلى نحو 31 ألف كيلومتر، إلى جانب تطوير وإنشاء الموانئ، وشبكات السكك الحديدية، وإنشاء المراكز اللوجستية، بما أسهم في رفع حركة التجارة الداخلية والخارجية، وتحويل مصر إلى مركز للتبادل التجاري والخدمات اللوجستية.

وأكد «استمرار مصر في تطوير السياسات الداعمة للاستثمار، وتوفير بيئة أكثر جاذبية للاستثمارات المحلية والأجنبية»، منوهاً إلى أنه يجري العمل على تطبيق الرقمنة في الخدمات الحكومية وإطلاق منصة رقمية موحدة للأعمال، بما يضمن اختصار الإجراءات، وتحقيق الشفافية.

ووفق متحدث الرئاسة عقد الرئيس السيسي حواراً تفاعلياً مع المشاركين في جلسة «الحوار الاستراتيجي». وقال إنه «يمكن لأي مستثمر يرغب في العمل في مصر أن يكون مطمئناً على استثماراته»، موضحاً أن «مصر قد خرجت من الأحداث التي شهدتها عام 2011 بظروف صعبة وتحديات كبيرة، وأنه كان هناك تشكك في إمكانية تجاوز مصر لها، إلا أن إرادة الشعب المصري استطاعت مجابهة التحديات الاقتصادية والسياسية والأمنية، وذلك ساعد الحكومة على اتخاذ قرارات طموحة وتجاوز التحديات والصعاب».

السيسي أكد الثلاثاء أن المستثمر الأجنبي بات يعمل في بيئة جاذبة للاستثمار بمصر (الرئاسة المصرية)

قناة السويس

وأشار إلى أن الدولة تحركت في جميع القطاعات طوال الـ12 سنة السابقة في ذات الوقت الذي جابهت فيه، في مرحلة معينة، تحدي الإرهاب في شبه جزيرة سيناء، موضحاً أن «الدولة قامت بتطبيق خطة كبيرة لإعادة تأهيل البنية الأساسية التي كانت في مرحلة متواضعة».

وذكر أنه على «الرغم من خسارة الدولة لنحو 20 مليار دولار من إيرادات قناة السويس في السنوات الماضية، فإن الوضع فيما يتعلق بمرور السفن في القناة في تحسَّن»، معاوداً تأكيد أن «مصر تعد جاذبة للاستثمار كمكان ومناخ وبيئة للاستثمار على أثر استقرارها السياسي والاقتصادي».

في السياق ذاته، أشار الرئيس المصري إلى أنه على الرغم من كل التحديات، استطاعت الدولة عمل إصلاحات اقتصادية، ونفَّذت برنامجين مع صندوق النقد الدولي حظيا بتقدير الصندوق، لافتاً إلى أن كل الإجراءات التي تم تطبيقها والمستهدفات التي وُضعت من جانب الصندوق تحمَّل تكلفتها الرأي العام والشعب المصري، موضحاً أن تلك التكلفة تعد مركَّبة في ظل الظروف العالمية الصعبة، وأخذاً في الاعتبار أن دولاً كثيرة لم يتحمل الرأي العام فيها مثل تلك الإجراءات والمستهدفات، إلا أن الشعب المصري تحملها. ووجه رسالة تقدير إلى الشعب المصري.

المشاركون في جلسة «الحوار الاستراتيجي رفيعة المستوى» ضمن فعاليات «الاجتماع الاستراتيجي حول مصر» الثلاثاء (الرئاسة المصرية)

مصادر الطاقة

أيضاً قال السيسي إن بلاده تعمل على تنويع مصادر الطاقة وتعزيز الاعتماد على الطاقة الجديدة والمتجددة، وتستهدف الوصول بمساهمة الطاقة الجديدة والمتجددة إلى 45 في المائة بحلول 2028، مؤكداً أن بلاده تتخذ خطوات جادة لتحقيق الهدف الاستراتيجي بأن تصبح «مركزاً إقليمياً للطاقة في شرق المتوسط وأفريقيا»، وذلك من خلال الاستفادة من موقع مصر ومما تمتلكه من شبكات نقل وتوزيع الغاز الطبيعي والكهرباء، ومحطتي إسالة الغاز الطبيعي في «إدكو» و«دمياط»، ومحطات التكرير، إلى جانب الموانئ الحديثة ذات القدرات الكبيرة، والتوسع في تشييد خطوط الربط الكهربائي مع دول الجوار، وكذا مع اليونان وإيطاليا وقبرص، وتكثيف الاكتشافات البحرية الجديدة للغاز الطبيعي، وتحسين مناخ الاستثمار في مجال الطاقة.

وفي سياق متصل، أشار السيسي إلى أن الأزمات الأخيرة في المنطقة أكدت أن قناة السويس تظل شرياناً لا غنى عنه للتجارة الدولية، وأن تنويع مسارات النقل لا يعني توافر بديل مكافئ لها أو مسار يحل محلها، وأنها أكدت كذلك أهمية موقع مصر الاستراتيجي في توفير خيارات إضافية لحركة التجارة الدولية من خلال ترتيبات الربط البحري والبري.

كما تطرق الرئيس المصري إلى البُعد الأفريقي في الفرص الاستثمارية التي تتيحها مصر، إذ تسمح مقوماتها وبنيتها التحتية بتعزيز الربط ليس فقط بين آسيا وأوروبا، وإنما بين هاتين القارتين وأفريقيا، استناداً إلى مشروعات الربط الطولي والعرضي مع دول القارة.