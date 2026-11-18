قالت صحيفة «واشنطن بوست» الأميركية إن قادة المعارضة الإسرائيلية يحذرون من أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو قد يلجأ إلى تدابير متطرفة للبقاء في منصبه، وذلك من خلال إشعال حرب شاملة مع إيران.

وذكرت أن أربعة مصادر مطلعة أفادت بأن نتنياهو دفع باتجاه شن ضربات جديدة ضد إيران قبيل الانتخابات التي جرت في 27 أكتوبر (تشرين الأول)، إلا أنه واجه معارضة من رئيس الأركان إيال زامير الذي أبدى تخوفه من أن تؤدي العودة إلى الأعمال القتالية الفعلية إلى عرقلة الانتخابات المقررة.

وحتى الآن، لا يزال إصرار نتنياهو على تجديد الضربات يثير قلق قادة المعارضة وأطراف في المؤسسة الأمنية؛ إذ يخشون أن يستغل نتنياهو -بصفته رئيساً للوزراء في حكومة تصريف أعمال- أزمة الحرب لتعزيز فرصه السياسية المتراجعة، خصوصاً بعد أن حصل منافسه الرئيسي، رئيس الأركان السابق غادي آيزنكوت، على التفويض لمحاولة تشكيل حكومة جديدة.

وفي الأيام الأخيرة، حذر آيزنكوت نتنياهو بشدة من إصدار أوامر بأي عمليات قد تستفز طهران خلال الفترة الانتقالية الحساسة التي تلي الانتخابات في إسرائيل.

ويملك آيزنكوت مهلة حتى 20 ديسمبر (كانون الأول) لتشكيل ائتلاف قادر على الإطاحة بنتنياهو. ويرى بعض أنصار نتنياهو أنه في حال عادت إسرائيل إلى حالة الحرب، فقد يتمكن من الضغط على آيزنكوت للانضمام إلى حكومة وحدة وطنية تظل تحت قيادة نتنياهو.

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وعضو الكنيست غادي آيزنكوت خلال التقاط صورة جماعية عقب مراسم أداء النواب اليمين الدستورية في البرلمان الإسرائيلي بالقدس يوم 10 نوفمبر 2026 (أ.ب)

وكتب آيزنكوت، في رسالة علنية وجهها إلى نتنياهو الأسبوع الماضي: «تحلَّ بضبط النفس والحذر تجاه الخطوات الخطيرة التي يمكن تأجيلها إلى حين أداء حكومة جديدة... اليمين الدستورية». وأضاف أن «نشر القوات في غياب تهديد مباشر وفوري قد تكون له عواقب وخيمة على الديمقراطية الإسرائيلية وعلى ثقة المواطنين بمؤسسات الدولة».

كما طالب آيزنكوت، خلال إيجاز أمني مع رئيس الوزراء المؤقت الأسبوع الماضي، بأن يتم إطلاعه باستمرار على التطورات الأمنية الحاسمة.

وأعرب قادة المعارضة عن قلقهم عندما أرسل نتنياهو رئيس جهاز «الموساد» رومان غوفمان للقاء مسؤولين أميركيين في واشنطن يوم الجمعة، وذلك دون إبلاغ آيزنكوت، وفقاً لما ذكره مسؤولان من أحزاب المعارضة.

وفي ظل تصاعد مخاوف قادة المعارضة من احتمال شن إسرائيل هجوماً على إيران خلال شهر أكتوبر -قبيل الانتخابات-، أصدر آيزنكوت تصريحات عبر منصة «إكس» دافع فيها عن تحفظ زامير على توجيه ضربة، كما حذر نتنياهو من إقالة كبار القادة العسكريين.

وقال آيزنكوت: «أضع كامل ثقتي برئيس الأركان إيال زامير وقادة الجيش الذين يتصرفون انطلاقاً من مسؤولية مهنية والتزام مطلق بأمن الدولة». وأضاف: «لن نسمح بتحويل الجيش إلى أداة في حملة نتنياهو للبقاء في السلطة».

وذكر أربعة أشخاص مطلعين على الأمر أن نتنياهو، بعد أن واجه معارضة من داخل الجيش، بحث عن خيار آخر قبل الانتخابات؛ إذ طلب من غوفمان المضي قدماً في التحضير لعملية سرية جريئة داخل إيران، وذلك دون علم مجلس الوزراء أو زامير، ورغم أن تفاصيل الخطة لا تزال غامضة فإن الجهاز معروف بتنفيذ مهام تخريبية وعمليات اغتيال.

وأفادت المصادر بأن أنباء هذه الخطة المنسوبة إلى «الموساد» وصلت إلى مسؤولين أمنيين إسرائيليين آخرين، بمن فيهم زامير، قبل أن يتسنى تنفيذها.

وكانت «القناة 12» الإسرائيلية أول من كشف عن التخطيط الذي أجراه نتنياهو مع غوفمان.

وفي المقابل، نفى مسؤول أمني إسرائيلي أن يكون غوفمان ونتنياهو قد خططا لعملية سرية دون مشاركة الجيش، واصفاً ذلك بأنه «اتهام باطل».

وقد جاء الخلاف المزعوم حول عملية جهاز «الموساد» في وقت تزايدت فيه المعارضة داخل المؤسسة الأمنية الإسرائيلية تجاه شن جولة أخرى من الهجمات، ما لم يثبت أن إيران تسارع الخطى نحو امتلاك سلاح نووي، أو ما لم تكن إسرائيل قادرة على تحقيق هدف استراتيجي واقعي.

وقال إسرائيل زيف، الرئيس السابق لهيئة العمليات في الجيش الإسرائيلي: «إنه يحاول محاكاة نموذج غزة، أي شن جولات جديدة من الضربات كل ستة أشهر، ثم كل عام، متوهماً أن النظام في إيران سيسقط في نهاية المطاف. هذا الأمر منفصل تماماً عن أي استراتيجية عسكرية. أي هجوم آخر سيزيد من الإذلال، وكلما زاد إذلالهم، قلت فرص التوصل إلى اتفاق معهم».