سياسيان إسرائيليان معارضان يتهمان نتنياهو بتنفيذ «محاولة انقلاب»

ندد اثنان من قادة المعارضة الإسرائيلية، الاثنين، بما وصفاه بـ«محاولة انقلاب» من رئيس حكومة تصريف الأعمال بنيامين نتنياهو، على خلفية تقارير صحافية أفادت بأن مكتبه سعى إلى تلفيق تهم لأعضاء في حزب عربي إسرائيلي قبيل انتخابات الشهر الماضي.
وكتب يائير لبيد، رئيس المعارضة السابق في الكنيست والرئيس المشارك لقائمة «بياحد» (معاً)، على منصة «إكس»، «كلما تكشفت المزيد من التفاصيل، اتضح الأمر أكثر: لم تكن محاولة لتعطيل الانتخابات، بل كانت محاولة انقلاب».
ככל שמצטברים עוד ועוד פרטים מתברר:זה לא היה נסיון לשבש את הבחירות. זה היה נסיון הפיכה.
— יאיר לפיד - Yair Lapid (@yairlapid) November 16, 2026
وأوردت «القناة 12» الإسرائيلية، مساء الأحد، أن إيدو نوردن رئيس مكتب نتنياهو نقل عشية الانتخابات التشريعية في إسرائيل في 27 أكتوبر (تشرين الأول) شكوى إلى رئيس الشرطة بشأن مؤيدين لحزب «القائمة العربية الموحدة (راعم)».
وأحال نوردن المحقّقين على مصدر مفترض للمعلومات كان في الواقع بحسب القناة موظفاً سابقاً في مكتب نتنياهو، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».
وبالاستناد إلى المعلومات المقدّمة من ذاك المصدر، أوقف 3 نشطاء في «القائمة العربية الموحدة» يوم الانتخابات على خلفية الاشتباه بمحاولتهم شراء أصوات.
واستغلّ فريق نتنياهو تلك الحادثة لاتهام الأحزاب العربية بالتزوير في الانتخابات، بعدما حصدت عدداً قياساً من المقاعد بلغ 19. وأطلق سراح الموقوفين الثلاثة بعدما خلصت الشرطة إلى أن المعلومات المقدّمة ضدّهم لا أساس لها.
كما ذكرت صحيفة «هآرتس» الإسرائيلية أن رئيس جهاز الأمن الداخلي (الشاباك) دافيد زيني سعى إلى التنصت على قادة «القائمة المشتركة»، القائمة العربية الأخرى التي خاضت الانتخابات والمكونة من 3 أحزاب عربية، لكن طلبه رُفض من المستشار القانوني للحكومة لعدم وجود أدلة.
عقب هذا التقرير، ندد زعيم القائمة المشتركة يوسف جبارين أيضاً بـ«محاولة انقلاب من نتنياهو».
وكتب على منصة «إكس»: «إذا تأكدت هذه النتائج، فإننا أمام آلية إجرامية عملت من قلب السلطة من أجل التلاعب بنتائج الانتخابات. تجب محاسبة كل من تثبت مسؤوليته، بما في ذلك نتنياهو».
החשיפה המטלטלת הערב מעלה חשד חמור לניסיון להפיכה משטרית מצד נתניהו, באמצעות שימוש פלילי במשטרה נגד הציבור הערבי ומנהיגיו.הדיווח על הדרישה להאזין לחברי כנסת ערבים באמצעות השב״כ מעמיק עוד יותר את חומרת הדברים. זו התנהלות שמאפיינת משטרים אפלים.אני קורא ליועצת המשפטית לממשלה, גלי...
— Yousef Jabareen (@DrJabareen) November 15, 2026
ودعا الرجل الثاني في حزب «راعم»، القائد السابق للشرطة يوآف سيغالوفيتش، إلى فتح تحقيق عاجل.
وكتب على «إكس»: «هذه الشبهات تستلزم فتح تحقيق جنائي فوري، مستقل وعميق، يصل إلى جميع المتورطين، على كل المستويات وفي كل موقع».
وأضاف: «اشتكى نتنياهو من سرقة الانتخابات، في حين أنه هو نفسه حاول سرقة البلاد، ولا يزال يحاول ذلك حتى الآن».
הפרטים שנחשפים הערב חמורים ומטלטלים.אם אכן נעשה שימוש בסמכויות האכיפה של משטרת ישראל כדי להשפיע על תוצאות הבחירות, מדובר בחציית קו אדום ובפגיעה חמורה ביסודות הדמוקרטיה הישראלית.החשד לניסיון לרתום את סמכויות המשטרה לצרכים פוליטיים ולשיבוש הליך הבחירות הוא חמור ביותר.יש...
— יואב סגלוביץ Yoav Segalovitz (@YSegalovitz) November 15, 2026
وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي المكلّف غادي آيزنكوت، الأحد، إن خصمه بنيامين نتنياهو: «لا يمكن أن يبقى دقيقة إضافية واحدة على رأس الحكومة». وينفي نتنياهو هذه الاتهامات.
ولم يحصل أي من معسكري نتنياهو أو آيزنكوت على 61 مقعداً اللازمة لتشكيل حكومة عقب انتخابات الشهر الماضي. وقد أعلن الحزبان العربيان، القائمة المشتركة والقائمة العربية الموحّدة، عن دعمهما لآيزنكوت.