الاتحاد الأوروبي يدعو إسرائيل إلى إتاحة المساعدات لغزة فوراً

جنود إسرائيليون في بلدة «جباثا الخشب» السورية بالمنطقة العازلة بمرتفعات الجولان المحتلة (أرشيفية - أ.ف.ب)

تستمر القوات الإسرائيلية في رفع وتيرة تصعيدها وانتهاكاتها بحق الأهالي في جنوب سوريا. وفي هذا السياق، نفّذت، منتصف ليل الجمعة - السبت، عملية توغل في بلدة «جباثا الخشب» بريف القنيطرة الشمالي، داهمت خلالها عشرات المنازل، وخلعت أبواب عدد منها، وحطمت أثاثها، فضلاً عن اعتقال 3 أشخاص أفرجت عنهم لاحقاً. وأثارت هذه العملية الرعب في نفوس الأهالي، فيما وصفها مصدر محلي بـ«الوحشية».

توغل إسرائيلي داخل بلدة «جباثا الخشب» في ريف القنيطرة (أرشيفية - أ.ف.ب)

وذكر رئيس بلدية «جباثا الخشب»، طارق مريود «أن قوة من جيش الاحتلال مؤلفة من نحو 9 سيارات عسكرية، على متنها ما يُقارب 50 جندياً، توغلت في البلدة عند الساعة العاشرة من ليل الجمعة، واستمرت العملية حتى الساعة الواحدة والنصف من فجر السبت».

وأوضح مريود لـ«الشرق الأوسط» أن عملية التوغل بدأت في القسم الشرقي من البلدة؛ «حيث أقدم جنود الاحتلال على مداهمة المنازل وخلع بوابات بيوت غير مسكونة وتحطيم أبوابها ونوافذها وأثاثها، ما تسبب في حالة من الخوف والرعب والهلع بين الأهالي، خصوصاً الأطفال والنساء»، مشيراً إلى أنه لم يستطع أحد الخروج من منزله، واصفاً المشهد بـ«الكارثي».

وبينما أفادت عدة مصادر محلية في البلدة بأن عملية التوغل والمداهمات امتدت إلى قسمها الغربي، وصف مصدر لـ«الشرق الأوسط» مبررات العملية بأنها «ذرائع مختلقة»، مشيراً إلى أن ذلك اتضح من طبيعة الأسئلة التي وجّهها جنود الاحتلال إلى الأشخاص الثلاثة الذين اعتُقلوا، والتي تمحورت حول معلومات عن أشخاص تصفهم القوات الإسرائيلية بالمطلوبين، وأسلحة، وتجار سلاح، ومؤيدين للدولة. وأكد المصدر أنه «لا يوجد إرهابيون في (جباثا الخشب)، ولا أي نشاط مسلح، وأهاليها يعملون في الزراعة وتربية الماشية».

المصدر ذاته أوضح «أن الأشخاص الثلاثة الذين جرى اعتقالهم اقتادتهم قوة الاحتلال إلى قاعدتها في محمية البلدة؛ حيث تعرضوا للإهانة والضرب. وأُفرج عن اثنين منهم فجر السبت، ثم أُطلق سراح الثالث صباحاً، وهو موظف في بلدية البلدة، في حين أن وضعه الصحي سيئ للغاية جرّاء الضرب الذي تعرض له».

من التخريب داخل أحد البيوت (موقع «درعا 24»)

وعدّ المصدر «أن ما قام به أفراد قوات الاحتلال في البلدة هو عملية تخريب متعمدة؛ حيث داهموا نحو 20 منزلاً وخلعوا بوابات عدد منها، وعبثوا بمحتوياتها، كما كسروا واجهتي محلين تجاريين»، مضيفاً: «هذه أول مرة يتوغلون بهذه الوحشية».

وأشار إلى أن الأهالي يطالبون الحكومة والمجتمع الدولي بـ«وضع حد لهذه التوغلات والاعتداءات والانتهاكات التي تقوم بها قوات الاحتلال والمستمرة منذ إسقاط نظام بشار الأسد أواخر عام 2024، وترفع من وتيرتها بشكل يومي».

من جهته، ذكر «تلفزيون سوريا»، أن قوات الاحتلال استخدمت عدداً من الأهالي دروعاً بشرية «وأن جنود الاحتلال وضعوا أسلحتهم خلف المواطنين واقتادوهم إلى بيوت أشخاص من القرية وصفوهم بالمطلوبين».

ووصلت صباح السبت وحدة من قوات الأمم المتحدة لمراقبة فض الاشتباك (الأندوف) إلى «جباثا الخشب» لتوثيق الأضرار ومعاينة عمليات التخريب والمداهمات التي طالت منازل المدنيين والمحال التجارية، وفق ما ذكرت وسائل إعلام حكومية.

وفي تصريحات لـ«تلفزيون سوريا»، قال مختار البلدة محمد مازن مريود: «في كل مرة يحصل فيها توغل نقوم بإبلاغ قوات (الأندوف)، لكنها لم تُقدم أي شيء ملموس للأهالي، واكتفى الوفد اليوم (السبت) بإخبارنا أن دوره يقتصر على مراقبة الخروق ورفعها للأمم المتحدة، مع وعود بتسيير دوريات ليلية مستمرة».

أحد جنود «الأندوف» عند معبر القنيطرة الحدودي الوحيد بين سوريا وإسرائيل (أرشيفية - إ.ب.أ)

تأتي هذه التطورات في سياق تصعيد قوات الاحتلال اعتداءاتها وتوغلاتها وانتهاكاتها الأراضي السورية في محافظتي القنيطرة ودرعا، المشرفتين على خط وقف إطلاق النار، وكذلك في القسم الجنوبي الغربي من محافظة ريف دمشق، وهي اعتداءات رفعت من وتيرتها، وباتت شبه يومية منذ إسقاط النظام السابق أواخر عام 2024.

وكانت قوة من الجيش الإسرائيلي قد توغلت الجمعة في «وادي سيحان» بريف درعا الغربي، جنوب سوريا، وباشرت تأهيل وتوسعة طريق قديم يمتد من «مرصد سيحان العسكري» في الجولان المحتل إلى أطراف نهر الرقاد، في منطقة حوض اليرموك بالقرب من بلدة عابدين.