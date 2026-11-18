حذّر قائد الجيش الإيراني أمير حاتمي، الأربعاء، من أن إيران مستعدة للرد بشكل «أكثر تدميراً» إذا شنّت الولايات المتحدة وحلفاؤها هجمات جديدة على أراضيها، على وقْع تجدد التوترات المرتبطة بالحرب في الشرق الأوسط.

ونقلت وكالة أنباء «فارس» عن حاتمي قوله: «نحن، اليوم، على أهبة الاستعداد، فإذا ارتكب العدو خطأ وكرّر ما قاده سابقاً إلى اليأس، فإن ردنا عليه وعلى داعميه سيكون بلا شك أكثر تدميراً ولن يتقيد بحدود جغرافية»، وفق ما ذكرته «وكالة الصحافة الفرنسية».

ونفّذت إيران، صباح الثلاثاء، هجوماً هو الثالث على البحرين في غضون خمسة أيام، إذ ذكر موقع «سباه نيوز»، التابع لـ«الحرس الثوري»، أن الأخير استهدف بمسيّرات «منظومة رادار تابعة للقوات الأميركية في قاعدة الشيخ عيسى الجوية بالبحرين»، وذلك ردّاً على «الانتهاكات المتكرّرة للمجال الجوي الإيراني من المسيّرات العسكرية الأميركية».

وأعلنت القيادة العامة لقوة دفاع البحرين، فجر الأربعاء، عن هجوم رابع، مشيرة إلى أن دفاعاتها الجوية تصدّت «لاعتداءات إيرانية غادرة»، دون تقديم تفاصيل إضافية.

من جهته، أعلن الجيش الكويتي، ليل الثلاثاء، أن قواته تتصدى لـ«هجمات طائرات مسيّرة معادية»، دون أن يوضح مصدرها، داعياً السكان إلى الالتزام بالتعليمات.

ورغم استمرار الجهود الدبلوماسية لوضع حدّ نهائي للحرب، تبقى الإشارات متضاربة بشأن الاتجاه نحو تهدئة أو نحو تصعيد جديد قد يزيد من تداعيات الحرب، خصوصا أسعار الطاقة عالمياً.

ويأتي تصاعد التوتر المستجد في حرب الشرق الأوسط، في وقت قال الرئيس الأميركي دونالد ترمب إنه يأخذ على محمل الجد، التقارير عن تخطيط طهران لاستهداف محتمل لمسؤولين في واشنطن.

وأكد مسؤول أميركي وقوع الضربات على قشم. وقال لـ«وكالة الصحافة الفرنسية» طالباً عدم كشف اسمه، إن الطائرات الحربية الأميركية «استخدمت ذخائر دقيقة لاستهداف موقع لإطلاق الصواريخ للحرس الثوري الإيراني في جزيرة قشم دفاعا عن النفس»، وذلك ردا على «عدوان يستهدف الأفراد والأصول الأميركية».