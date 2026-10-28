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الرياضة رياضة سعودية

شراكة 5 سنوات تمنح مدينة القدية استضافة النهائيات الكبرى للألعاب الإلكترونية

وقّعت شركة «القدية للاستثمار» اتفاقية مع شركة «مونتون غيمز» (القدية)
وقّعت شركة «القدية للاستثمار» اتفاقية مع شركة «مونتون غيمز» (القدية)
TT
TT

شراكة 5 سنوات تمنح مدينة القدية استضافة النهائيات الكبرى للألعاب الإلكترونية

وقّعت شركة «القدية للاستثمار» اتفاقية مع شركة «مونتون غيمز» (القدية)
وقّعت شركة «القدية للاستثمار» اتفاقية مع شركة «مونتون غيمز» (القدية)

وقّعت شركة «القدية للاستثمار»، اليوم (الأربعاء)، اتفاقية مع شركة «مونتون غيمز»، لتصبح بموجبها مدينة القدية الوجهة المستضيفة للنهائيات الكبرى من الدوري الاحترافي للعبة «موبايل ليجندز: بانغ بانغ» في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والمعروف باسم «إم بي إل مينا»، وذلك على مدى خمسة أعوام بدءاً من 2027.

وتتيح كل نسخة من النهائيات الكبرى مسار تأهل مباشر لفرق المنطقة إلى بطولة العالم للعبة «موبايل ليجندز: بانغ بانغ»، حيث تستقطب مدينة القدية أبرز الفرق الإقليمية للتنافس على فرصة تمثيل منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا على الساحة العالمية.

وبوصفها أول مدينة في العالم تُبنى بالكامل حول فلسفة «قوة اللعب»، تواصل القدية تطوير تجارب عالمية المستوى تجمع اللاعبين والجماهير ومجتمعات الألعاب في وجهة واحدة.

وتكرّس الاستضافة المتتالية للنهائيات الكبرى حضور مدينة القدية على خريطة الألعاب والرياضات الإلكترونية إقليمياً، بما يدعم نمو القطاع على المدى الطويل.

ويمثل هذا التعاون امتداداً طبيعياً لمسيرة تطوير منطقة الألعاب والرياضات الإلكترونية في مدينة القدية، بما يعزز رؤيتها الاستراتيجية الأوسع الرامية إلى دمج قطاعات الترفيه والرياضة والثقافة ضمن بيئة حضرية متكاملة صُممت خصيصاً حول مفهوم «قوة اللعب».

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الرياضة رياضة سعودية

رسمياً... الكرواتي تيو بيريجا مدرباً لنادي أبها

تيو بيريجا (نادي أبها)
تيو بيريجا (نادي أبها)
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رسمياً... الكرواتي تيو بيريجا مدرباً لنادي أبها

تيو بيريجا (نادي أبها)
تيو بيريجا (نادي أبها)

أعلن نادي أبها، الأربعاء، تعيين المدرب الكرواتي تيو بيريجا لقيادة الفريق، خلفاً لمواطنه دامير بوريتش، وذلك وفق ما كشفت عنه الإدارة عبر حسابها الرسمي في «إكس».

كانت «الشرق الأوسط» قد أشارت في وقت سابق إلى بروز اسم المدرب الكرواتي، الذي سبق له العمل ضمن قطاع الفئات السنية في النادي، كأحد الخيارات المطروحة لتولي المهمة، بالتزامن مع تحركات الإدارة لإنهاء ارتباطها بالجهاز الفني السابق.

ويمتلك المدرب الجديد رخصة التدريب الأوروبية «يويفا برو»، كما سبق له العمل في الفئات السنية بنادي النصر، وخاض تجارب تدريبية مع العربي القطري والرياض، إلى جانب نادي نوح الأرميني.

يأتي التغيير الفني في ظل معاناة أبها في دوري روشن السعودي، إذ يتذيل جدول الترتيب في المركز الثامن عشر برصيد نقطتين، دون تحقيق أي انتصار، بعد سلسلة من النتائج السلبية كان آخرها الخسارة أمام الفيصلي.

ويستعد أبها لاستضافة الاتحاد، الجمعة، في أول اختبار للمدرب الجديد، وسط تطلعات لاستعادة نغمة الانتصارات وتصحيح مسار الفريق، وتحسين موقعه في جدول الترتيب.

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رياضة كرة القدم رياضة سعودية الدوري السعودي السعودية
الرياضة رياضة سعودية

شراكة 5 سنوات تمنح مدينة القدية استضافة النهائيات الكبرى للألعاب الإلكترونية

وقّعت شركة «القدية للاستثمار» اتفاقية مع شركة «مونتون غيمز» (القدية)
وقّعت شركة «القدية للاستثمار» اتفاقية مع شركة «مونتون غيمز» (القدية)
TT
TT

شراكة 5 سنوات تمنح مدينة القدية استضافة النهائيات الكبرى للألعاب الإلكترونية

وقّعت شركة «القدية للاستثمار» اتفاقية مع شركة «مونتون غيمز» (القدية)
وقّعت شركة «القدية للاستثمار» اتفاقية مع شركة «مونتون غيمز» (القدية)

وقّعت شركة «القدية للاستثمار»، اليوم (الأربعاء)، اتفاقية مع شركة «مونتون غيمز»، لتصبح بموجبها مدينة القدية الوجهة المستضيفة للنهائيات الكبرى من الدوري الاحترافي للعبة «موبايل ليجندز: بانغ بانغ» في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والمعروف باسم «إم بي إل مينا»، وذلك على مدى خمسة أعوام بدءاً من 2027.

وتتيح كل نسخة من النهائيات الكبرى مسار تأهل مباشر لفرق المنطقة إلى بطولة العالم للعبة «موبايل ليجندز: بانغ بانغ»، حيث تستقطب مدينة القدية أبرز الفرق الإقليمية للتنافس على فرصة تمثيل منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا على الساحة العالمية.

وبوصفها أول مدينة في العالم تُبنى بالكامل حول فلسفة «قوة اللعب»، تواصل القدية تطوير تجارب عالمية المستوى تجمع اللاعبين والجماهير ومجتمعات الألعاب في وجهة واحدة.

وتكرّس الاستضافة المتتالية للنهائيات الكبرى حضور مدينة القدية على خريطة الألعاب والرياضات الإلكترونية إقليمياً، بما يدعم نمو القطاع على المدى الطويل.

ويمثل هذا التعاون امتداداً طبيعياً لمسيرة تطوير منطقة الألعاب والرياضات الإلكترونية في مدينة القدية، بما يعزز رؤيتها الاستراتيجية الأوسع الرامية إلى دمج قطاعات الترفيه والرياضة والثقافة ضمن بيئة حضرية متكاملة صُممت خصيصاً حول مفهوم «قوة اللعب».

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رياضة الألعاب الإلكترونية السعودية
الرياضة رياضة سعودية

مدارس المجمعة تشعل الحماس قبل ديربي سدير

قبل الديربي المرتقب «ديربي سدير» ليكون المدرج برتقالي للاستفادة مع أفضلية المدرجات لصالح جماهير الفيحاء (نادي الفيحاء)
قبل الديربي المرتقب «ديربي سدير» ليكون المدرج برتقالي للاستفادة مع أفضلية المدرجات لصالح جماهير الفيحاء (نادي الفيحاء)
TT
TT

مدارس المجمعة تشعل الحماس قبل ديربي سدير

قبل الديربي المرتقب «ديربي سدير» ليكون المدرج برتقالي للاستفادة مع أفضلية المدرجات لصالح جماهير الفيحاء (نادي الفيحاء)
قبل الديربي المرتقب «ديربي سدير» ليكون المدرج برتقالي للاستفادة مع أفضلية المدرجات لصالح جماهير الفيحاء (نادي الفيحاء)

من المدارس «نصنع الشغف ونزرع روح الانتماء» هكذا كانت زيارة نادي الفيحاء لطلاب المدارس في كل مواجهة تكون ضد أي فريق في المجمعة لتحفيز الجماهير وطلاب المدارس للحضور في الملعب ومساندة الفريق، وقبل الديربي المرتقب «ديربي سدير» ليكون المدرج برتقالياً للاستفادة من أفضلية المدرجات لصالح جماهير الفيحاء.

زيارة نادي الفيحاء لطلاب المدارس تحفيز الجماهير وطلاب المدارس للحضور للملعب (نادي الفيحاء)

يذكر أن تقسيم المدرجات لصالح البرتقالي 70 في المائة مقابل 30 في المائة للفيصلي، فيما ستكون واجهة مدرجات العوائل لمصلحة الفيحاء الذي عمل خلال الأيام الماضية على تحفيز جماهيره للحضور في الملعب من خلال الجوائز المقدمة من الإدارة وأيضاً السحب على سيارتين مقدمة من رابطة دوري المحترفين للجماهير الحاضرة.

من المدارس«نصنع الشغف ونزرع روح الانتماء» هكذا كانت زيارة نادي الفيحاء لطلاب المدارس (نادي الفيحاء)

ميدانياً: واصل الفريق تدريباته استعداداً لمواجهة الفيصلي، واشتملت الحصة التدريبية على تمارين لياقية وتكنيكية، تلتها محطات فنية متعددة وتطبيقات تكتيكية متنوعة، قبل أن يختتم السيد فابيو كاريلي المران بمناورة تكتيكية على منتصف الملعب.

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