شراكة 5 سنوات تمنح مدينة القدية استضافة النهائيات الكبرى للألعاب الإلكترونية

وقّعت شركة «القدية للاستثمار»، اليوم (الأربعاء)، اتفاقية مع شركة «مونتون غيمز»، لتصبح بموجبها مدينة القدية الوجهة المستضيفة للنهائيات الكبرى من الدوري الاحترافي للعبة «موبايل ليجندز: بانغ بانغ» في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والمعروف باسم «إم بي إل مينا»، وذلك على مدى خمسة أعوام بدءاً من 2027.

وتتيح كل نسخة من النهائيات الكبرى مسار تأهل مباشر لفرق المنطقة إلى بطولة العالم للعبة «موبايل ليجندز: بانغ بانغ»، حيث تستقطب مدينة القدية أبرز الفرق الإقليمية للتنافس على فرصة تمثيل منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا على الساحة العالمية.

وبوصفها أول مدينة في العالم تُبنى بالكامل حول فلسفة «قوة اللعب»، تواصل القدية تطوير تجارب عالمية المستوى تجمع اللاعبين والجماهير ومجتمعات الألعاب في وجهة واحدة.

وتكرّس الاستضافة المتتالية للنهائيات الكبرى حضور مدينة القدية على خريطة الألعاب والرياضات الإلكترونية إقليمياً، بما يدعم نمو القطاع على المدى الطويل.

ويمثل هذا التعاون امتداداً طبيعياً لمسيرة تطوير منطقة الألعاب والرياضات الإلكترونية في مدينة القدية، بما يعزز رؤيتها الاستراتيجية الأوسع الرامية إلى دمج قطاعات الترفيه والرياضة والثقافة ضمن بيئة حضرية متكاملة صُممت خصيصاً حول مفهوم «قوة اللعب».