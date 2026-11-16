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تكنولوجيا

لعبة «أسطورة زيلدا: مزمار الزمان»: الأسطورة تتجدد على جهاز «نينتندو سويتش 2»

تجربة كلاسيكية تتألق بحُلتها الحديثة لجيل جديد

إعادة تصميم كاملة لواحدة من أفضل ألعاب المغامرات بعد مرور 28 عاماً
إعادة تصميم كاملة لواحدة من أفضل ألعاب المغامرات بعد مرور 28 عاماً
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TT

لعبة «أسطورة زيلدا: مزمار الزمان»: الأسطورة تتجدد على جهاز «نينتندو سويتش 2»

إعادة تصميم كاملة لواحدة من أفضل ألعاب المغامرات بعد مرور 28 عاماً
إعادة تصميم كاملة لواحدة من أفضل ألعاب المغامرات بعد مرور 28 عاماً

تعود إحدى أعظم الألعاب إلى الأجهزة الحديثة بعد مرور 28 عاماً على إطلاقها وإعادة بنائها بالكامل من الصفر لجهاز «نينتندو سويتش 2» حصرياً. وتضع لعبة «أسطورة زيلدا: مزمار الزمان» (The Legend of Zelda Ocarina of Time) المعايير الرائدة لألعاب المغامرات في قالب بصري وصوتي مبهر يدمج بين جمال الإصدار الكلاسيكي والتقنيات المعاصرة التي تجعل اللعبة تتألق مجدداً. وما يتجلى في هذا الإصدار هو التوازن الدقيق بين صون هوية اللعبة الأصلية وتحديث جوانبها المعقدة لتلائم تطلعات اللاعبين اليوم.

وهذه التطويرات ليست مجرد تحسينات سطحية؛ بل إعادة صياغة جذرية تعزز من عالم اللعبة وتضمن تجربة مليئة بالمشاعر والاستكشاف العميق دون المساس بروح الإبداع الكلاسيكي. اختبرت «الشرق الأوسط» اللعبة، ونذكر ملخص التجربة.

بيئة مبهرة وقصة غامرة لتجربة لعب ممتعة

حكاية الزمان والمكان

تبدأ أحداث اللعبة في غابة منعزلة يقطنها فتى يبدأ يومه برؤية كوابيس تُنذر بشرور مقبلة تستهدف المملكة. ويجد الفتى نفسه بعد حمايته من قبل شجرة سحرية تُعدّ حامية الغابة، مكلفاً بمغادرة وطنه الصغير لخوض مغامرة أكبر تبدأ بلقاء الأميرة الشابة لتنبيهها من خطر شخص جشع وشرير. ويتعين على البطل الجمع بين 3 أحجار كوكبية لفتح بوابة المعبد القديم للوصول إلى السيف الأسطوري. غير أن السحب المفاجئ للسيف يُدخل البطل في نوم عميق لـ7 سنوات، ليجد فور استيقاظه أن الشرير قد حول المملكة المزدهرة إلى خرابة تحت قوى الظلام.

وينتقل البطل المستيقظ في جسمه البالغ بين الحاضر والمستقبل، مستخدماً المزمار الموسيقي الأسطوري لحل الألغاز وتغيير أحداث العالم عبر الزمان. وترافقه في هذه الرحلة شخصية تساعده في كشف الأسرار وتوجيه النصح أثناء خوض النزاعات واستكشاف الأماكن الغامضة. وتكتسب الحكاية عمقاً عاطفياً استثنائياً بفضل تفاعل البطل مع سكان الأقاليم المختلفة؛ بدءاً من عمالقة الجبال وصولاً إلى سكان الأعماق والبحيرات. وتتكلل هذه المغامرة بمواجهة ملحمية ضد القوى المظلمة لإنقاذ الحكماء السبعة وإعادة السلام إلى الأرض.

وتتميز القصة في هذا الإصدار بتركيزها على العُمق الشعوري وتأثير الزمن في الشخصيات والبيئات المحيطة بها. ما يُكسب هذا السرد جودته الكبيرة هو الطريقة التي تربط بين الماضي والمستقبل بأسلوب يتيح للاعب الشعور بالتغير الشامل الذي يطرأ على كل شبر من أراضي المملكة مع مرور السنوات.

أبرز التحديثات والتطويرات

يحمل هذا الإصدار في طياته تطويرات شاملة لم تقتصر على الرسومات فحسب؛ بل امتدت لتشمل إعادة هندسة أنظمة التحكم والقوائم وشاشات التفاعل. وتقدم هذه التعديلات قيمة كبيرة بسبب قدرتها على معالجة المآخذ على الإصدار الكلاسيكي دون التضحية بالهوية العامة للتجربة. وأدى إدخال آليات الحركة المباشرة وتحسين حركة الكاميرا الحرة إلى إيجاد بيئة استكشاف أكثر ملاءمة للتطلعات الحديثة. ويظهر هذا التطوير الجلي في قائمة العناصر البارزة التالية:

* إلغاء التحكم القديم بالكاميرا: جرى التخلي الكامل عن نظام التوجيه الثابت القديم واستبدال كاميرا حرة تدار بالكامل عبر عصا التحكم، به. ويضمن هذا الأمر سلاسة فائقة أثناء تصفح العالم المفتوح، واستكشاف القرى والمتاهات بمرونة تامة دون الحاجة إلى التعديل المستمر.

آليات تفاعل جديدة للشخصية الرئيسية

* إضافة زر للقفز: تخلت اللعبة عن آلية القفز التلقائي القديمة، وأضافت زراً مخصصاً يتيح للاعب القفز في أي وقت وحسب الرغبة. ويمنح هذا التغيير البطل حرية أكبر في منصات القفز وتجاوز العقبات البيئية بأسلوب أكثر ملاءمة للألعاب المعاصرة.

* خيار الانقضاض والركض: أصبح بإمكان اللاعب ضغط زر الحركة المخصص للركض والتفادي المباشر بأسلوب سلس. وتمت زيادة سرعة البطل بشكل ملحوظ، ما يوفر وقت التنقل السريع بين أرجاء السهول.

* إعادة تصميم واجهة المستخدم: تمت إعادة تنظيم القوائم وتسهيل الوصول إلى الأسلحة والأدوات عبر شاشات سريعة الاستجابة. ويتسنى للاعب الآن تبديل المعدات مثل الأحذية الثقيلة أو الأقنعة فوراً دون إيقاف اللعبة.

* تحسين تصميم بعض المتاهات: شهدت متاهات معروفة، مثل متاهة المياه، تعديلات هيكلية وإشارات توجيهية وظيفية أكثر وضوحاً. ويساعد هذا التحديث في خفض التخبط والارتباك الذهني القديم مع الحفاظ على المستوى المطلوب من تحدي الألغاز.

* إضافة تمثيل صوتي كامل للقصة: تم تعزيز المشاهد السينمائية الرئيسية بتمثيل صوتي متكامل للشخصيات الرئيسية. ويُضفي هذا العنصر بُعداً درامياً أعمق يُبرز المشاعر في اللحظات المفصلية للقصة بشكل أكثر تأثيراً.

* نظام التوجيه والخرائط المحدث: حصلت الخريطة على تحسينات شاملة تشمل علامات ملونة وإشارات مرجعية واضحة للبيئات. ويُسهّل هذا الأمر تتبع المهام الجانبية ومعرفة الأهداف التالية دون الضياع في أرجاء العالم الشاسع.

* إلغاء أزمنة التحميل الدقيقة: يستفيد الإصدار الحديث من السرعات العالية لنقل المعلومات في «نينتندو سويتش 2» لإلغاء شاشات الانتظار لدى الانتقال بين المناطق، ما يتيح الدخول الفوري للبيوت والمتاهات والسهول بأسلوب متصل يزيد من مستويات الانغماس.

مزايا اللعب والمعارك

يرتكز أسلوب اللعب على تقديم تجربة استكشاف وقتال متكافئين يجمعان بين الألغاز المبتكرة والمعارك الحماسية. وتزداد متعة اللعب في هذا الإصدار بسبب استجابة بيئة اللعب لكل حركة يصدرها اللاعب، وذلك بفضل المحرك الفيزيائي المطور. ويتيح التنوع الكبير في الأدوات المتاحة وطرق دمجها حلولاً متعددة لمواجهة العقبات وهزيمة الأعداء بأساليب مبتكرة.

ونذكر بعضاً من أبرز مزايا أسلوب اللعب المحدث:

* نظام التصويب والقتال المطور: تم تحديث آلية التثبيت على الأعداء لتصبح أكثر مرونة ودقة، مع إضافة حركات دفاع هجومية جديدة. ويضمن هذا الأمر تحكماً كاملاً بالسيف والدرع في المواجهات القريبة والبعيدة ضد مختلف أنواع الأعداء.

* عناصر تحكم بيئية تفاعلية: أصبح بإمكان اللاعب التفاعل بشكل مباشر مع عناصر البيئة المختلفة؛ مثل إشعال النيران والسباحة الحرة بفيزياء واقعية. وتؤثر أدوات اللاعب مثل القنابل والأسهم بشكل مباشر في الأجسام المحيطة به، ما يزيد من عمق التجربة ومستويات الانغماس.

* التنقل الحر على ظهر الحصان: تم تحسين آلية ركوب الخيل لتكون أكثر سهولة وسلاسة في التوجيه عبر السهول الشاسعة. ويستطيع اللاعب استخدام القوس والسهم أثناء ركض الحصان وتخطي الحواجز الطبيعية ببراعة.

* عزف موسيقي تفاعلي: يتيح النظام الجديد استخدام المزمار الأسطوري بأسلوب عزف حر يعتمد على مدخلات الصوت واستجابة اللمس. ويستطيع المزمار التأثير بشكل مباشر في الطقس والزمن والتنقل السريع بين مناطق خريطة اللعبة.

زنزانات خطرة لكنها مليئة بالكنوز الثمينة

* تنوع بيئات الزنزانات والألغاز: تضم اللعبة زنزانات متعددة تفرض على اللاعب تسخير الفكر التحليلي المبتكر لاستخدام الأدوات المكتسبة. وتتطلب كل منطقة استغلال عناصر محددة؛ مثل خطاف السحب والأحذية السحرية، لحل لغز الوصول إلى زعيم الزنزانة.

* أنشطة فرعية متنوعة: تقدم الخريطة عدداً كبيراً من الأنشطة الترفيهية والتحديات الفردية بعيداً عن القصة الرئيسية، تشمل مسابقات صيد الأسماك المحدثة وألعاب الرماية وتبادل الأقنعة العجيبة مع سكان العالم.

التصميم البصري والأداء الصوتي

تتألق اللعبة بفضل تقنيات الإضاءة والإكساء (Texture) الحديثة على جهاز «نينتندو سويتس 2»، ما يجعل المملكة تنبض بالحياة والجمال. وسينبهر اللاعب فور الدخول إلى هذا العالم بسبب الدقة المتناهية والتفاصيل البصرية الأخاذة التي أضفت حيوية غير مسبوقة على البيئات الطبيعية والمعالم العمرانية. ويندمج المستوى البصري المبهر مع الأداء الصوتي الموسيقي ليوجدا معاً لوحة فنية تشد الأبصار وتطرب الآذان في كل لحظة.

ونذكر فيما يلي أبرز التحديثات المتعلقة بصوتيات ورسومات اللعبة:

* رسومات عالية الدقة والأداء: تقدم اللعبة مخرجات بصرية فائقة الجودة بدقة عرض عالية ومعدل 60 صورة في الثانية، ما يقدم سلاسة متناهية في المعارك وخلال التنقل دون حدوث أي هبوط في الأداء.

* إعادة تسجيل الألحان بأوركسترا حقيقية: تم استبدال تسجيلات حية عُزفت بواسطة أوركسترا موسيقية كاملة بالنغمات الإلكترونية القديمة. وتمنح هذه المقطوعات المحدثة مشاهد القصة والقتال هيبة وعُمقاً عاطفياً يزيد من اندماج اللاعب في الأحداث.

* مؤثرات إضاءة متقدمة وتظليل واقعي: يعتمد هذا الإصدار على تقنيات تتبع الأشعة الضوئية من مصدرها (Ray Tracing) والإضاءة الديناميكية التي تتغير بتغير الوقت. ويتجلى ما تقدمه هذه التقنية بانعكاسات الظلال والضوء على المياه وأشعة الشمس التي تتخلل أوراق الأشجار.

* تصميم فني مُستحدث للشخصيات: جرت إعادة بناء مجسمات الشخصيات الرئيسية والثانوية بتفاصيل دقيقة تُبرز الملامح وحركات الوجه. ويمنح هذا التوجه الرسومي الشخصيات طابعاً حيوياً مدروساً يجمع بين الفن الكلاسيكي واللمسات المعاصرة.

* مؤثرات صوتية محيطية: يدعم المحرك الصوتي تقنيات تجسيم الصوتيات التي تحدد مصادر الصوت بدقة متناهية في البيئة. ويستطيع اللاعب سماع خطوات الأعداء وصوت جريان المياه ومرور الرياح في المتاهات بجودة فائقة.

* دورة ليل ونهار ديناميكية: تم تحسين التحول بين أوقات اليوم لتصبح الانتقالات أكثر واقعية؛ مثل تغير لون السماء وتأثير الغروب في المباني والسهول بشكل يسحر الألباب.

* مؤثرات بيئية وملموسة ممتازة: تظهر التأثيرات البصرية، مثل حركة الرياح على الأعشاب والتفاعل المائي، بشكل مجسد وعالي الجودة، حيث تضمن هذه الإضافات الرسومية شعوراً مستمراً بحيوية البيئة خلال مجريات المغامرة.

* تفاصيل رسومية دقيقة للمتاهات: تم تصميم الجدران والأرضيات والآثار القديمة برسومات غنية بالدقة والتفاصيل البصرية، ما يضفي طابعاً غامضاً ومهيباً على كل متاهة يدخلها البطل.

رسومات وصوتيات وبيئة وشخصيات ممتعة في الإصدار المجدد من اللعبة

معلومات عن اللعبة

-الشركة المبرمجة: «نينتندو» Nintendo www.Nintendo.com

-الشركة الناشرة: «نينتندو» Nintendo www.Nintendo.com

-موقع اللعبة: www.Nintendo.com

-نوع اللعبة: قتال ومغامرات Action-adventure

-أجهزة اللعب: «نينتندو سويتش 2» حصرياً

-تاريخ الإطلاق: 5 نوفمبر (تشرين الثاني) 2026

-تصنيف مجلس البرامج الترفيهية ESRB: لمن هم أكبر من 10 أعوام E 10 Plus

-دعم للعب الجماعي: لا.

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لعبة «أسطورة زيلدا: مزمار الزمان»: الأسطورة تتجدد على جهاز «نينتندو سويتش 2»

إعادة تصميم كاملة لواحدة من أفضل ألعاب المغامرات بعد مرور 28 عاماً
إعادة تصميم كاملة لواحدة من أفضل ألعاب المغامرات بعد مرور 28 عاماً
TT
TT

لعبة «أسطورة زيلدا: مزمار الزمان»: الأسطورة تتجدد على جهاز «نينتندو سويتش 2»

إعادة تصميم كاملة لواحدة من أفضل ألعاب المغامرات بعد مرور 28 عاماً
إعادة تصميم كاملة لواحدة من أفضل ألعاب المغامرات بعد مرور 28 عاماً

تعود إحدى أعظم الألعاب إلى الأجهزة الحديثة بعد مرور 28 عاماً على إطلاقها وإعادة بنائها بالكامل من الصفر لجهاز «نينتندو سويتش 2» حصرياً. وتضع لعبة «أسطورة زيلدا: مزمار الزمان» (The Legend of Zelda Ocarina of Time) المعايير الرائدة لألعاب المغامرات في قالب بصري وصوتي مبهر يدمج بين جمال الإصدار الكلاسيكي والتقنيات المعاصرة التي تجعل اللعبة تتألق مجدداً. وما يتجلى في هذا الإصدار هو التوازن الدقيق بين صون هوية اللعبة الأصلية وتحديث جوانبها المعقدة لتلائم تطلعات اللاعبين اليوم.

وهذه التطويرات ليست مجرد تحسينات سطحية؛ بل إعادة صياغة جذرية تعزز من عالم اللعبة وتضمن تجربة مليئة بالمشاعر والاستكشاف العميق دون المساس بروح الإبداع الكلاسيكي. اختبرت «الشرق الأوسط» اللعبة، ونذكر ملخص التجربة.

بيئة مبهرة وقصة غامرة لتجربة لعب ممتعة

حكاية الزمان والمكان

تبدأ أحداث اللعبة في غابة منعزلة يقطنها فتى يبدأ يومه برؤية كوابيس تُنذر بشرور مقبلة تستهدف المملكة. ويجد الفتى نفسه بعد حمايته من قبل شجرة سحرية تُعدّ حامية الغابة، مكلفاً بمغادرة وطنه الصغير لخوض مغامرة أكبر تبدأ بلقاء الأميرة الشابة لتنبيهها من خطر شخص جشع وشرير. ويتعين على البطل الجمع بين 3 أحجار كوكبية لفتح بوابة المعبد القديم للوصول إلى السيف الأسطوري. غير أن السحب المفاجئ للسيف يُدخل البطل في نوم عميق لـ7 سنوات، ليجد فور استيقاظه أن الشرير قد حول المملكة المزدهرة إلى خرابة تحت قوى الظلام.

وينتقل البطل المستيقظ في جسمه البالغ بين الحاضر والمستقبل، مستخدماً المزمار الموسيقي الأسطوري لحل الألغاز وتغيير أحداث العالم عبر الزمان. وترافقه في هذه الرحلة شخصية تساعده في كشف الأسرار وتوجيه النصح أثناء خوض النزاعات واستكشاف الأماكن الغامضة. وتكتسب الحكاية عمقاً عاطفياً استثنائياً بفضل تفاعل البطل مع سكان الأقاليم المختلفة؛ بدءاً من عمالقة الجبال وصولاً إلى سكان الأعماق والبحيرات. وتتكلل هذه المغامرة بمواجهة ملحمية ضد القوى المظلمة لإنقاذ الحكماء السبعة وإعادة السلام إلى الأرض.

وتتميز القصة في هذا الإصدار بتركيزها على العُمق الشعوري وتأثير الزمن في الشخصيات والبيئات المحيطة بها. ما يُكسب هذا السرد جودته الكبيرة هو الطريقة التي تربط بين الماضي والمستقبل بأسلوب يتيح للاعب الشعور بالتغير الشامل الذي يطرأ على كل شبر من أراضي المملكة مع مرور السنوات.

أبرز التحديثات والتطويرات

يحمل هذا الإصدار في طياته تطويرات شاملة لم تقتصر على الرسومات فحسب؛ بل امتدت لتشمل إعادة هندسة أنظمة التحكم والقوائم وشاشات التفاعل. وتقدم هذه التعديلات قيمة كبيرة بسبب قدرتها على معالجة المآخذ على الإصدار الكلاسيكي دون التضحية بالهوية العامة للتجربة. وأدى إدخال آليات الحركة المباشرة وتحسين حركة الكاميرا الحرة إلى إيجاد بيئة استكشاف أكثر ملاءمة للتطلعات الحديثة. ويظهر هذا التطوير الجلي في قائمة العناصر البارزة التالية:

* إلغاء التحكم القديم بالكاميرا: جرى التخلي الكامل عن نظام التوجيه الثابت القديم واستبدال كاميرا حرة تدار بالكامل عبر عصا التحكم، به. ويضمن هذا الأمر سلاسة فائقة أثناء تصفح العالم المفتوح، واستكشاف القرى والمتاهات بمرونة تامة دون الحاجة إلى التعديل المستمر.

آليات تفاعل جديدة للشخصية الرئيسية

* إضافة زر للقفز: تخلت اللعبة عن آلية القفز التلقائي القديمة، وأضافت زراً مخصصاً يتيح للاعب القفز في أي وقت وحسب الرغبة. ويمنح هذا التغيير البطل حرية أكبر في منصات القفز وتجاوز العقبات البيئية بأسلوب أكثر ملاءمة للألعاب المعاصرة.

* خيار الانقضاض والركض: أصبح بإمكان اللاعب ضغط زر الحركة المخصص للركض والتفادي المباشر بأسلوب سلس. وتمت زيادة سرعة البطل بشكل ملحوظ، ما يوفر وقت التنقل السريع بين أرجاء السهول.

* إعادة تصميم واجهة المستخدم: تمت إعادة تنظيم القوائم وتسهيل الوصول إلى الأسلحة والأدوات عبر شاشات سريعة الاستجابة. ويتسنى للاعب الآن تبديل المعدات مثل الأحذية الثقيلة أو الأقنعة فوراً دون إيقاف اللعبة.

* تحسين تصميم بعض المتاهات: شهدت متاهات معروفة، مثل متاهة المياه، تعديلات هيكلية وإشارات توجيهية وظيفية أكثر وضوحاً. ويساعد هذا التحديث في خفض التخبط والارتباك الذهني القديم مع الحفاظ على المستوى المطلوب من تحدي الألغاز.

* إضافة تمثيل صوتي كامل للقصة: تم تعزيز المشاهد السينمائية الرئيسية بتمثيل صوتي متكامل للشخصيات الرئيسية. ويُضفي هذا العنصر بُعداً درامياً أعمق يُبرز المشاعر في اللحظات المفصلية للقصة بشكل أكثر تأثيراً.

* نظام التوجيه والخرائط المحدث: حصلت الخريطة على تحسينات شاملة تشمل علامات ملونة وإشارات مرجعية واضحة للبيئات. ويُسهّل هذا الأمر تتبع المهام الجانبية ومعرفة الأهداف التالية دون الضياع في أرجاء العالم الشاسع.

* إلغاء أزمنة التحميل الدقيقة: يستفيد الإصدار الحديث من السرعات العالية لنقل المعلومات في «نينتندو سويتش 2» لإلغاء شاشات الانتظار لدى الانتقال بين المناطق، ما يتيح الدخول الفوري للبيوت والمتاهات والسهول بأسلوب متصل يزيد من مستويات الانغماس.

مزايا اللعب والمعارك

يرتكز أسلوب اللعب على تقديم تجربة استكشاف وقتال متكافئين يجمعان بين الألغاز المبتكرة والمعارك الحماسية. وتزداد متعة اللعب في هذا الإصدار بسبب استجابة بيئة اللعب لكل حركة يصدرها اللاعب، وذلك بفضل المحرك الفيزيائي المطور. ويتيح التنوع الكبير في الأدوات المتاحة وطرق دمجها حلولاً متعددة لمواجهة العقبات وهزيمة الأعداء بأساليب مبتكرة.

ونذكر بعضاً من أبرز مزايا أسلوب اللعب المحدث:

* نظام التصويب والقتال المطور: تم تحديث آلية التثبيت على الأعداء لتصبح أكثر مرونة ودقة، مع إضافة حركات دفاع هجومية جديدة. ويضمن هذا الأمر تحكماً كاملاً بالسيف والدرع في المواجهات القريبة والبعيدة ضد مختلف أنواع الأعداء.

* عناصر تحكم بيئية تفاعلية: أصبح بإمكان اللاعب التفاعل بشكل مباشر مع عناصر البيئة المختلفة؛ مثل إشعال النيران والسباحة الحرة بفيزياء واقعية. وتؤثر أدوات اللاعب مثل القنابل والأسهم بشكل مباشر في الأجسام المحيطة به، ما يزيد من عمق التجربة ومستويات الانغماس.

* التنقل الحر على ظهر الحصان: تم تحسين آلية ركوب الخيل لتكون أكثر سهولة وسلاسة في التوجيه عبر السهول الشاسعة. ويستطيع اللاعب استخدام القوس والسهم أثناء ركض الحصان وتخطي الحواجز الطبيعية ببراعة.

* عزف موسيقي تفاعلي: يتيح النظام الجديد استخدام المزمار الأسطوري بأسلوب عزف حر يعتمد على مدخلات الصوت واستجابة اللمس. ويستطيع المزمار التأثير بشكل مباشر في الطقس والزمن والتنقل السريع بين مناطق خريطة اللعبة.

زنزانات خطرة لكنها مليئة بالكنوز الثمينة

* تنوع بيئات الزنزانات والألغاز: تضم اللعبة زنزانات متعددة تفرض على اللاعب تسخير الفكر التحليلي المبتكر لاستخدام الأدوات المكتسبة. وتتطلب كل منطقة استغلال عناصر محددة؛ مثل خطاف السحب والأحذية السحرية، لحل لغز الوصول إلى زعيم الزنزانة.

* أنشطة فرعية متنوعة: تقدم الخريطة عدداً كبيراً من الأنشطة الترفيهية والتحديات الفردية بعيداً عن القصة الرئيسية، تشمل مسابقات صيد الأسماك المحدثة وألعاب الرماية وتبادل الأقنعة العجيبة مع سكان العالم.

التصميم البصري والأداء الصوتي

تتألق اللعبة بفضل تقنيات الإضاءة والإكساء (Texture) الحديثة على جهاز «نينتندو سويتس 2»، ما يجعل المملكة تنبض بالحياة والجمال. وسينبهر اللاعب فور الدخول إلى هذا العالم بسبب الدقة المتناهية والتفاصيل البصرية الأخاذة التي أضفت حيوية غير مسبوقة على البيئات الطبيعية والمعالم العمرانية. ويندمج المستوى البصري المبهر مع الأداء الصوتي الموسيقي ليوجدا معاً لوحة فنية تشد الأبصار وتطرب الآذان في كل لحظة.

ونذكر فيما يلي أبرز التحديثات المتعلقة بصوتيات ورسومات اللعبة:

* رسومات عالية الدقة والأداء: تقدم اللعبة مخرجات بصرية فائقة الجودة بدقة عرض عالية ومعدل 60 صورة في الثانية، ما يقدم سلاسة متناهية في المعارك وخلال التنقل دون حدوث أي هبوط في الأداء.

* إعادة تسجيل الألحان بأوركسترا حقيقية: تم استبدال تسجيلات حية عُزفت بواسطة أوركسترا موسيقية كاملة بالنغمات الإلكترونية القديمة. وتمنح هذه المقطوعات المحدثة مشاهد القصة والقتال هيبة وعُمقاً عاطفياً يزيد من اندماج اللاعب في الأحداث.

* مؤثرات إضاءة متقدمة وتظليل واقعي: يعتمد هذا الإصدار على تقنيات تتبع الأشعة الضوئية من مصدرها (Ray Tracing) والإضاءة الديناميكية التي تتغير بتغير الوقت. ويتجلى ما تقدمه هذه التقنية بانعكاسات الظلال والضوء على المياه وأشعة الشمس التي تتخلل أوراق الأشجار.

* تصميم فني مُستحدث للشخصيات: جرت إعادة بناء مجسمات الشخصيات الرئيسية والثانوية بتفاصيل دقيقة تُبرز الملامح وحركات الوجه. ويمنح هذا التوجه الرسومي الشخصيات طابعاً حيوياً مدروساً يجمع بين الفن الكلاسيكي واللمسات المعاصرة.

* مؤثرات صوتية محيطية: يدعم المحرك الصوتي تقنيات تجسيم الصوتيات التي تحدد مصادر الصوت بدقة متناهية في البيئة. ويستطيع اللاعب سماع خطوات الأعداء وصوت جريان المياه ومرور الرياح في المتاهات بجودة فائقة.

* دورة ليل ونهار ديناميكية: تم تحسين التحول بين أوقات اليوم لتصبح الانتقالات أكثر واقعية؛ مثل تغير لون السماء وتأثير الغروب في المباني والسهول بشكل يسحر الألباب.

* مؤثرات بيئية وملموسة ممتازة: تظهر التأثيرات البصرية، مثل حركة الرياح على الأعشاب والتفاعل المائي، بشكل مجسد وعالي الجودة، حيث تضمن هذه الإضافات الرسومية شعوراً مستمراً بحيوية البيئة خلال مجريات المغامرة.

* تفاصيل رسومية دقيقة للمتاهات: تم تصميم الجدران والأرضيات والآثار القديمة برسومات غنية بالدقة والتفاصيل البصرية، ما يضفي طابعاً غامضاً ومهيباً على كل متاهة يدخلها البطل.

رسومات وصوتيات وبيئة وشخصيات ممتعة في الإصدار المجدد من اللعبة

معلومات عن اللعبة

-الشركة المبرمجة: «نينتندو» Nintendo www.Nintendo.com

-الشركة الناشرة: «نينتندو» Nintendo www.Nintendo.com

-موقع اللعبة: www.Nintendo.com

-نوع اللعبة: قتال ومغامرات Action-adventure

-أجهزة اللعب: «نينتندو سويتش 2» حصرياً

-تاريخ الإطلاق: 5 نوفمبر (تشرين الثاني) 2026

-تصنيف مجلس البرامج الترفيهية ESRB: لمن هم أكبر من 10 أعوام E 10 Plus

-دعم للعب الجماعي: لا.

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كاميرا «وول لايت كام إس 4»
كاميرا «وول لايت كام إس 4»

كشفت شركة «إيوفي» عن كاميرتها الجديدة «وول لايت كام إس 4» Wall Light Cam S4 التي تعمل بالطاقة الشمسية وتتصل بشبكة «واي فاي»، وهي من أكثر كاميرات المراقبة تعدداً للاستخدامات بين ما هو متاح في السوق؛ إذ تجمع تقريباً كل ما يحتاج إليه المستخدم في وحدة واحدة سهلة التركيب، وتوفر دقة تصوير فائقة الوضوح 4 كيه. ويسمح تصميمها المرن بتركيبها على الجدران أو الأسطح أو الأسوار وغير ذلك.

كاميرا مصممة برادار

ليس من السهل إبراز أهم ملامح الكاميرا، لأنها محملة بمجموعة واسعة من المواصفات، بعضها أعلنت الشركة أنها الأولى من نوعها في هذا المجال. ومن بينها ما تسميه «إيوفي» نظاماً أمنياً جديداً يُنشّط بالرادار، وهو رادار يعمل بالموجات المليمترية بتردد 60 غيغاهرتز، وهو الأول من نوعه في الصناعة، ويرصد الحركة عبر مجال رؤية فائق الاتساع يبلغ 120 درجة، وبمدى يمتد حتى 39.37 قدم. وقد صُممت هذه التقنية لتقليل الإنذارات الكاذبة التي تثيرها الحيوانات الأليفة في الغالب.

وتتميز كاميرا المراقبة المتكاملة هذه بتوجيه ضوء مزدوج الغرض تصل شدته إلى 500 لومن، يعمل لأغراض أمنية أو لإضفاء أجواء مميزة. وهو ضوء ثلاثي الجهات (يسار وأمام ويمين)، يمكن ضبطه على الإضاءة البيضاء أو الدافئة أو الإضاءة المتعددة الألوان، مع إمكانية تغيير درجة حرارة اللون الأبيض ما بين 2700 كلفن و6500 كلفن. كما يعمل كضوء عادي، ويستطيع الإضاءة عند تشغيل كاميرا المراقبة. ويعمل تلقائياً بمجرد تشغيلها؛ إذ تشمل الخصائص أيضاً وميضاً ضوئياً متزامناً مع صفارة إنذار تبلغ شدتها 120 ديسيبل.

ويوفّر اللوح الشمسي المثبّت في الجزء العلوي من الجهاز الطاقة اللازمة للعمل، وهو لا يحتاج إلى أي صيانة، ما يمنح «وول لايت كام إس 4» قدرة توليد تبلغ 2 واط من الطاقة الشمسية، مقترنة ببطارية عالية السعة تبلغ 10000 ملّي أمبير- ساعة، لتمنحك مدى احتياطياً يبلغ 40 يوماً من الطاقة. وتُظهر المواصفات التي أوردتها «إيوفي» أن 3 ساعات من أشعة الشمس تكفي لتوفير ما يصل إلى 24 ساعة من زمن التشغيل.

ويُعدّ الحصول على كاميرا مراقبة تجتمع فيها كل هذه الميزات أمراً نادراً، لا سيما عندما تجمع في الوقت ذاته جودة صورة استثنائية. وخلف العدسة فائقة الاتساع ذات فتحة العدسة «إف/1.6» وتقريب بصري يبلغ 8 أضعاف، تتمتع «وول لايت كام إس 4» بزاوية رؤية تبلغ 120 درجة. وتُنتج الكاميرا بدقة 8 ميغابكسل مقاطع مصورة بدقة 4 كيه، كما تأتي عدستها قابلة للضبط اليدوي بميل رأسي يبلغ 45 درجة.

وتُسجَّل الكاميرا الرؤية الليلية بالألوان. وقد صُنعت بنظام التعرّف المدعوم بالذكاء الاصطناعي، يتيح تخصيص الاكتشاف للحيوانات الأليفة والأشخاص والمركبات. وتُضبط جميع الإعدادات والتخصيصات عبر تطبيق «إيوفي». كما أن «وول لايت كام إس 4» متوافقة مع تطبيقات «آبل هوم كيت» عبر قاعدة «هوم بيز»، ومع «أليكسا»، و«غوغل هوم».

كما تتميز الكاميرا بصوت ثنائي الاتجاه. وتبلغ أبعادها «9.65 × 3.22 × 5.42» بوصة، وقد صُنفت للعمل في درجات حرارة تتراوح ما بين 4 درجات تحت الصفر إلى 122 درجة فهرنهايت (من 20 تحت الصفر إلى 50 درجة مئوية). وتأتي الكاميرا مع مجموعة تركيب تتضمن حاملاً معدنياً. وفي حال عدم استخدام الشحن الشمسي، تدوم البطارية على العمل لمدة شهرين من الاستخدام.

الموقع: https://www.eufy.com/products/t86C1121?variant=46270175346874

السعر: 249.99 دولار.

سماعة «برو بي 350»

سماعتان «ذكيتان» جديدتان

تكشف شركة «بلوباروت» عن سماعتَيها الجديدتين «برو بي 350»، و«برو بي 450»، وهما سماعتان احترافيتا الأداء تعملان بالذكاء الاصطناعي لعزل الصوت، وقد صُممتا للاستخدام الممتد طوال اليوم، وموجّهتان للمستخدمين الذين يقضون ساعات طويلة في المكالمات، بمن فيهم العاملون من المنزل وسائقو الشاحنات في رحلات المسافات الطويلة.

تخير أهم ميزة في السماعات المخصصة للاستخدام المطوّل: الراحة أم الصوت؟ فكلتاهما مهمة بالقدر نفسه، غير أن الراحة تتفوق، وإن كانت هذه السماعات تتميز في المجالين معاً، فضلاً عن ميزات متقدمة أخرى. وتتحقق الراحة في كلتيهما بفضل التصميم الخفيف الوزن والوسادة الأذنية الناعمة المصممة للاستخدام طوال اليوم.

وداخل كل من «بي 350» و«بي 450» مكبر صوت بقطر 36 ملّيمتراً لتقديم صوت فائق، إلى جانب تقنية «بلوباروت» الرائدة في مجال إلغاء ضوضاء الميكروفون بنسبة تبلغ 98 في المائة. كما تمتلك كلتا السماعتين مدى بلوتوث يمتد حتى 300 قدم، وتحتويان على زر «بلوباروت» قابل للتخصيص.

ويُستخدم الزر المتعدد الوظائف للرد على المكالمات وكتم صوتها، ولإجراء الاقتران. وقد صُنفت كلتا السماعتين للعمل في درجات حرارة تتراوح ما بين 14 درجة و131 درجة فهرنهايت (10 تحت الصفر إلى 55 مئوية). ويعمل تطبيق «بلوباروت» مع كلتيهما لتخصيص زر «بلوباروت» بما ييسّر الوصول السريع إلى الميزات.

وتوجد بين السماعتين بعض الاختلافات، ولهذا تختلف أسعارهما: 169.99 دولار لسماعة «بي 350»، و199.99 دولار لسماعة «بي 450». وقبل الخوض في تفاصيل الاختلافات، يجدر النظر إلى كلتيهما باعتبارهما خيارين ممتازين، مع أن «بي 450» تتمتع بأفضلية طفيفة في بعض الميزات.

ستحصل مع سماعة «بي 350» على 40 ساعة من زمن التحدث، وحماية بتصنيف «آي بي 54» ضد الغبار والرطوبة تناسب الاستخدام الميداني. وتُضبط ضوضاء الخلفية عبر تقنية خفض الضوضاء السلبية، ويبلغ وزن السماعة 4.2 أونصة. كما أنها مزودة بتقنية بلوتوث 5.3 تدعم الاقتران المتعدد النقاط للاتصال بثمانية أجهزة، اثنين منها في الوقت نفسه.

أما سماعة «بي 450» فتمنحك نحو 45 ساعة من الاستخدام، وحماية أفضل قليلاً من الطقس بتصنيف «آي بي 55». وتحافظ تقنية إلغاء الضوضاء النشطة على وضوح المكالمات تماماً، ويبلغ وزن السماعة 4.8 أونصة. كما تتوفر فيها تقنية بلوتوث 5.3 للاتصال المتعدد، فضلاً عن أن سماعة «بي 450» تمنحك تحكماً صوتياً بنسبة 100 في المائة.

وعند المقارنة بين السماعتين، تتميز سماعة «بي 450» بوسادات أكثر سُمكاً قليلا. فسماعة «بي 350» توصف بأنها ذات تصميم خفيف الوزن مع وسادات أذن مبطنة راقية ووسادة على شكل حرف «تي». أما سماعة «بي 450» فتتمتع بتصميم متين مع وسادات أذن مبطنة راقية، وحزام رأس، ووسادة على شكل حرف «تي».

الموقع: https://www.blueparrott.com

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تقنية أميركا
تكنولوجيا

الصين تختبر طائرة كهربائية تتسع لـ19 راكباً تمهيداً لتشغيلها التجاري

تعتمد الطائرة على نظام دفع كهربائي موزع يضم عشر مراوح مثبتة على جناحيها بدلاً من المحركات التقليدية (الشركة)
تعتمد الطائرة على نظام دفع كهربائي موزع يضم عشر مراوح مثبتة على جناحيها بدلاً من المحركات التقليدية (الشركة)
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الصين تختبر طائرة كهربائية تتسع لـ19 راكباً تمهيداً لتشغيلها التجاري

تعتمد الطائرة على نظام دفع كهربائي موزع يضم عشر مراوح مثبتة على جناحيها بدلاً من المحركات التقليدية (الشركة)
تعتمد الطائرة على نظام دفع كهربائي موزع يضم عشر مراوح مثبتة على جناحيها بدلاً من المحركات التقليدية (الشركة)

أكملت طائرة الركاب الكهربائية الصينية «CE-25A» أول رحلة اختبار مأهولة لها في 14 من الشهر الحالي بعدما حلَّقت لمسافة 60.4 كيلومتر فوق مدينة بينتشو بمقاطعة شاندونغ شرقي الصين، في تجربة استمرت 16 دقيقة و38 ثانية في الجو. وتُعد الطائرة، التي طورتها شركة صناعة الطائرات التجارية الصينية «كوماك» (COMAC)، أول طائرة تجارية كهربائية تنتجها الشركة، ضمن مشروع يستهدف استخدام الطاقة الكهربائية في الرحلات القصيرة بين المدن.

وشارك في الرحلة طياران ومهندس لاختبارات الطيران، بينما أعلنت الشركة أن أنظمة الطائرة عملت بصورة طبيعية، وأن مؤشرات الأداء جاءت متوافقة مع التوقعات. ولا تمثل الرحلة بداية التشغيل التجاري، إذ لا تزال الطائرة تخضع للاختبارات وإجراءات الاعتماد اللازمة لنقل الركاب.

طائرة كهربائية للرحلات القصيرة

صُممت «CE-25A» لاستيعاب 19 راكباً، ويبلغ وزنها الأقصى عند الإقلاع 10 أطنان، مع سرعة طيران تبلغ 300 كيلومتر في الساعة، وارتفاع تشغيلي محدد بنحو 2400 متر، ومدى تصميمي يصل إلى 400 كيلومتر. وتستهدف هذه المواصفات الرحلات الإقليمية القصيرة، التي تتطلب طائرات أصغر حجماً من الطائرات التجارية المستخدمة على الخطوط المتوسطة والطويلة.

وتعتمد الطائرة على نظام دفع كهربائي موزع، يضم عشر مراوح كهربائية داخل قنوات مثبتة أعلى الجناحين، بواقع خمس مراوح على كل جناح، بدلاً من المحركات النفاثة أو المحركات التوربينية التقليدية.

وتهدف هذه البنية إلى توزيع قوة الدفع على وحدات متعددة، مع إمكانية تقليل الضوضاء وتسهيل الإقلاع والهبوط على مدارج أقصر، وفقاً للأهداف المعلنة للتصميم. لكن اختبار نوفمبر (تشرين الثاني) لم يقدم نتائج مستقلة تقيس مقدار انخفاض الضوضاء أو المسافة المطلوبة للإقلاع مقارنة بالطائرات التقليدية.

من الرحلات الذاتية إلى وجود الطيارين

لم تكن رحلة 14 نوفمبر أول تحليق للطائرة، فقد أجرت «CE-25A» رحلتها الذاتية الأولى دون طاقم بشري في الثاني من فبراير (شباط) 2026، قبل أن تستكمل سلسلة من الاختبارات للتحقق من أداء الأنظمة وموثوقيتها.

وبحسب «كوماك»، نفذت الطائرة 19 رحلة تحقق غير مأهولة قبل الانتقال إلى الاختبار بوجود الطيارين، مما أتاح الانتقال إلى مرحلة جديدة من تقييم أنظمة الطيران والتحكم. ويشارك في تطوير المشروع عدد من الجهات الصينية، بينها شركة «كاتل» (CATL)، المتخصصة في صناعة البطاريات، وجامعة شنغهاي جياو تونغ، إلى جانب شركاء آخرين. كما يجمع هذا التعاون بين صناعة الطائرات وتقنيات تخزين الطاقة والبحث الهندسي، في مشروع تتوقف قدراته التشغيلية على تحقيق توازن بين وزن البطاريات والطاقة المتاحة ومتطلبات السلامة والمدى. ولم تكشف المعلومات المنشورة عن الرحلة عن التفاصيل الكاملة للبطاريات المستخدمة في الطائرة، أو سعتها الفعلية أو الزمن اللازم لإعادة شحنها، وهي بيانات ضرورية لتقييم إمكانية تشغيلها على خطوط منتظمة.

تحديات الطاقة والاعتماد التجاري

يمثل تخزين الطاقة أحد التحديات الرئيسية أمام تطوير الطائرات الكهربائية، إذ تحتاج الطائرة إلى حمل كمية كافية من الطاقة دون زيادة الوزن بصورة تؤثر في قدرتها على نقل الركاب أو بلوغ المدى المطلوب.

وتختلف هذه المتطلبات عن تطبيقات البطاريات في السيارات الكهربائية، نظراً إلى أهمية الوزن في الطيران والحاجة إلى استيفاء معايير صارمة للسلامة والاعتمادية.

وعلى الرغم من إعلان مدى تصميمي يبلغ 400 كيلومتر، اقتصرت الرحلة المأهولة الأخيرة على نحو 60 كيلومتراً، ولم تشمل نقل ركاب تجاريين أو اختبار تشغيل الطائرة بكامل سعتها المعلنة. ولذلك تبقى قدراتها في ظروف الخدمة الاعتيادية بحاجة إلى مزيد من التحقق.

وفي خطوة تنظيمية، وافقت إدارة الطيران المدني الصينية على قبول طلب «كوماك» للحصول على شهادة اعتماد طراز الطائرة، مما يتيح المضي في إجراءات التقييم الفني اللازمة قبل السماح بالتشغيل التجاري.

ولا يعني قبول الطلب منح الموافقة النهائية، إذ تتطلب عملية الاعتماد مراجعة التصميم وإجراء اختبارات للتحقق من استيفاء متطلبات صلاحية الطيران والسلامة.

تتسع الطائرة لـ19 راكباً ويصل مداها التصميمي إلى 400 كيلومتر بسرعة تبلغ 300 كيلومتر في الساعة

موقع الصين في سباق الطيران الكهربائي

تأتي تجربة «CE-25A» ضمن جهود دولية لتطوير طائرات كهربائية قادرة على خدمة الرحلات القصيرة، لكنها ليست أول طائرة ركاب كهربائية تحلّق في العالم. ففي سبتمبر (أيلول) 2022، نفذت طائرة «أليس» (Alice) التابعة لشركة «إيفيايشن» (Eviation) الأميركية، والمصممة لنقل تسعة ركاب، أول رحلة اختبار لها، في تجربة سبقت المشروع الصيني بعدة سنوات.

وتتمثل خصوصية الطائرة الصينية الجديدة في سعتها المعلنة البالغة 19 راكباً، واستخدامها نظام دفع موزعاً بعشر مراوح كهربائية، إلى جانب مشاركة شركات متخصصة في صناعة الطائرات والبطاريات ضمن مشروع واحد.

وتخوض «كوماك» هذه التجربة بعد دخول طائرتها التقليدية «C919» الخدمة التجارية عام 2023، لكن تطوير طائرة كهربائية يفرض متطلبات مختلفة تتعلق بتخزين الطاقة وأنظمة الدفع والبنية التشغيلية.

ولم تعلن الشركة حتى الآن موعداً لبدء نقل الركاب على متن «CE-25A»، بينما ستحدد الاختبارات المقبلة وإجراءات الاعتماد مدى جاهزية الطائرة للانتقال من الرحلات التجريبية إلى تشغيل خطوط تجارية قصيرة.

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