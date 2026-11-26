ناقشت دراسة حديثة لباحثين من جامعة فروتسواف للعلوم الصحية «Wroclaw University of Health» في بولندا، ونُشرت في السابع عشر من شهر نوفمبر (تشرين الثاني) من العام الحالي، في دورية التقارير العلمية «Scientific Reports»، إمكانية تعويض اللياقة البدنية الجيدة عن المخاطر الصحية المترتبة على زيادة الوزن؛ خصوصاً على صحة القلب والأوعية الدموية لدى المراهقين.
البُدن وممارسة النشاط البدني
أوضح الباحثون أن مفهوم «بدين ولكن يتمتع باللياقة البدنية» يشير إلى أن ارتفاع مستوى اللياقة القلبية التنفسية قد يخفف من بعض الآثار الصحية الضارة المرتبطة بزيادة وزن الجسم. ولكن بطبيعة الحال تظل زيادة الدهون في الجسم عامل خطورة يؤثر بالسلب على صحة القلب. لذلك هناك حاجة إلى دراسات طولية كثيرة لمعرفة مدى ارتباط اللياقة البدنية بحدوث تغيرات صحية إيجابية.
من المعروف أن زيادة الدهون في الجسم ترتبط بارتفاع ضغط الدم وتصلب الشرايين، وزيادة احتمالية السكتة الدماغية والذبحة الصدرية. وكلما زاد النشاط البدني انعكس ذلك بالإيجاب على صحة الجسم؛ لأن الرياضة تساهم في التخلص من السعرات الحرارية الزائدة، وتساعد في استهلاك الغلوكوز الذي يستخدم كوقود للجسم بدلاً من ارتفاع معدلاته في الدم.
ويمكن للمدارس تقديم برامج تحفز المراهقين على ممارسة النشاط البدني، بغض النظر عن خلفياتهم الاجتماعية والاقتصادية، أو قدراتهم على الوصول إلى أنشطة رياضية خارج المدرسة. ويُعد التدريب المتقطع عالي الكثافة (HIIT) الذي يتضمن فترات متكررة من التمارين المكثفة تتخللها فترات راحة قصيرة، طريقة جيدة لتحسين اللياقة البدنية.
أجرى الباحثون الدراسة على 98 مراهقاً في مدرسة ثانوية في فروتسواف، وكان متوسط أعمارهم 15 عاماً، وجميعهم اجتازوا تدريبات متقطعة عالية الكثافة استمرت لمدة 8 أسابيع كاملة. وتم تصنيف المراهقين إلى 4 فئات، بناءً على مؤشر كتلة الجسم (BMI) ومستوى اللياقة القلبية التنفسية (CRF) مع الوضع في الاعتبار معايير خاصة بالسن والجنس. وهذه التصنيفات هي (وزن طبيعي ولياقة قلبية تنفسية عالية/ وزن طبيعي ولياقة قلبية تنفسية منخفضة/ وزن زائد ولياقة قلبية تنفسية عالية/ وزن زائد ولياقة قلبية تنفسية منخفضة).
وتم دمج هذا البرنامج التدريبي ضمن حصص التربية البدنية المعتادة بمعدل مرتين أسبوعياً؛ حيث تضمنت كل جلسة عملية إحماء لمدة 10 دقائق، تليها 20 ثانية من التمارين عالية الكثافة، ثم 10 ثوانٍ من الراحة. ثم ازداد حجم التدريب تدريجياً من 4 جولات في الأسبوعين الأولين إلى 6 جولات في الأسبوعين الثالث والرابع، ثم إلى 8 جولات خلال الأسابيع الأربعة الأخيرة.
وشملت التمارين القفز من وضعية القرفصاء وتسلق الجبال (تمرينات تحتاج إلى لياقة بدنية عالية)، وقام الباحثون بقياس معدلات الحد الأقصى لاستهلاك الأكسجين (VO2max) في الجسم (وهو مؤشر على اللياقة القلبية التنفسية)، وتم أيضاً قياس نسبة الدهون، وضغط الدم الانقباضي والانبساطي، ومعدل ضربات القلب أثناء الراحة.
لياقة قلبية تنفسية
وبعد 8 أسابيع احتفظ معظم المشاركين المصنفين مبدئياً ضمن فئة اللياقة القلبية التنفسية العالية بهذا التصنيف؛ حيث بقي أكثر من 88 في المائة من المراهقين في كلتا مجموعتي اللياقة العالية ضمن هذه الفئة. كما ساهمت التمارين أيضاً في انتقال نسبة 16.3 في المائة من الطلاب الذين لا يعانون من زيادة الوزن، ولكن لديهم لياقة قلبية وتنفسية منخفضة، إلى فئة اللياقة القلبية التنفسية العالية.
وارتفع متوسط أقصى استهلاك للأكسجين في كل مجموعة، وتراوحت التحسينات بين 1.17 و1.91 مل/كلغم/دقيقة، مع تسجيل أكبر زيادة متوسطة بين المراهقين الذين لا يعانون من زيادة الوزن، والذين كانت لياقتهم القلبية التنفسية منخفضة. وانخفض متوسط ضغط الدم الانقباضي بمقدار 4 ملم زئبق تقريباً في كلتا المجموعتين اللتين لا تعانيان من زيادة الوزن، مقارنة بانخفاض أقل من 1 ملم زئبق في كلتا المجموعتين اللتين تعانيان من زيادة الوزن.
وأكد الباحثون أن اللياقة البدنية على الرغم من أنها تعتمد بشكل أساسي على كفاءة القلب والرئتين وقوة العضلات وليس على رقم الميزان وحده، فإن الجمع بين اللياقة الجيدة والزيادة في وزن الجسم يحمل تفاصيل طبية مهمة، تؤدي إلى الحفاظ على صحة القلب والجهاز التنفسي حتى مع السمنة، مثل:
- ضرورة الحفاظ على استمرارية التمارين الشاقة بشكل منتظم؛ لأن المراهق الذي يمارس الرياضة بانتظام يمتلك قدرة عالية على استهلاك الأكسجين والتحمل البدني مقارنة بأقرانه الخاملين، حتى لو كان وزنه مرتفعاً.
- التمارين المنتظمة تحسن وظائف القلب في المراهقين الذين يعانون من زيادة الوزن، وتقلل من مقاومة الإنسولين والالتهابات، وتخفض نسبة الدهون الحشوية (حول البطن)، حتى لو لم ينخفض مؤشر كتلة الجسم (BMI) بشكل واضح؛ لأن مقياس مؤشر كتلة الجسم لا يفرِّق بين الوزن الناتج عن الكتلة العضلية والوزن الناتج عن الدهون، لذلك يبدو المراهق الرياضي صاحب البنية الضخمة بديناً، تبعاً للمقاييس التقليدية؛ لكنه يتمتع بصحة جيدة.
وفي النهاية، أوضحت الدراسة أن اللياقة البدنية العالية توفر حماية جزئية من مخاطر السمنة، وليست حماية كاملة، بمعنى أنها تقلل بشكل كبير من المخاطر الصحية المرتبطة بزيادة الوزن (مثل أمراض القلب والسكري من النوع الثاني)، ولكنها لا تلغيها، بحيث تجعل المراهق البدين النشط أفضل حالاً بكثير من المراهق النحيف الخامل، ولكن تظل الزيادة في الوزن عامل خطورة لا يمكن تجاهله.
* استشاري طب الأطفال