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صحتك

متى يكون خطيراً ومتى يمر من تلقاء نفسه... كيف تفهم سعال طفلك؟

السعال لدى الأطفال لا يكون دائماً بسيطاً (بيكسلز)
السعال لدى الأطفال لا يكون دائماً بسيطاً (بيكسلز)
TT
TT

متى يكون خطيراً ومتى يمر من تلقاء نفسه... كيف تفهم سعال طفلك؟

السعال لدى الأطفال لا يكون دائماً بسيطاً (بيكسلز)
السعال لدى الأطفال لا يكون دائماً بسيطاً (بيكسلز)

يُعدّ السعال من الأعراض الشائعة لدى الأطفال، وغالباً ما يظهر مع نزلات البرد والعدوى الفيروسية، وقد يستمر حتى بعد زوال بقية الأعراض. ورغم أن صوته قد يثير القلق، فإنه في كثير من الحالات يمثل استجابة دفاعية تساعد الجسم على التخلص من المخاط والمهيجات في الجهاز التنفسي.

لكن السعال لا يكون دائماً بسيطاً؛ إذ تختلف دلالاته وفق طبيعته ومدته، وعمر الطفل، والأعراض المصاحبة له. وقد يشير أحياناً إلى التهاب في مجرى التنفس أو الربو أو السعال الديكي؛ مما يجعل الانتباه إلى العلامات المصاحبة أمراً أساسياً لتحديد الحاجة إلى الرعاية الطبية.

السعال الجاف والرطب... ماذا يعني كل منهما؟

يظهر السعال الجاف من دون خروج مخاط واضح، وقد يرتبط بتهيج الحلق أو التهاب الجهاز التنفسي العلوي، كما يمكن أن يستمر بعد التعافي من نزلة البرد بسبب بقاء حساسية مجرى التنفس فترة.

أما السعال الرطب، فيكون مصحوباً بمخاط أو بلغم، وقد ينتج عن تجمع الإفرازات في الشعب الهوائية أو تسرب المخاط من الأنف إلى مؤخرة الحلق. ويساعد السعال في هذه الحالة على إخراج الإفرازات، ولا يعني وجود البلغم وحده بالضرورة أن الطفل مصاب بعدوى بكتيرية أو يحتاج إلى مضاد حيوي.

ولا يكفي نوع السعال وحده لتحديد المرض؛ إذ ينبغي النظر إلى الحمى والتنفس والنشاط العام للطفل، إلى جانب مدة الأعراض.

سعال يشبه النباح أو يصاحبه صفير... علامات تستحق الانتباه

قد يكون السعال النباحي، الذي يشبه صوت نباح الكلب أو الفقمة، علامة على الإصابة بالخناق؛ وهو التهاب في الحنجرة والقصبة الهوائية يحدث غالباً بسبب عدوى فيروسية. وقد تصاحبه بَحّة في الصوت وصوت حاد أو خشن عند الشهيق، وتزداد أعراضه أحياناً خلال الليل.

ويحتاج الطفل إلى تقييم طبي عند ظهور هذا النوع من السعال، خصوصاً إذا صاحبه صوت غير طبيعي خلال التنفس. أما إذا واجه صعوبة واضحة في التنفس، أو ظهرت علامات انكماش الجلد بين الأضلاع أو أسفلها مع كل شهيق، فيجب طلب الرعاية الطارئة.

وقد يشير السعال المصحوب بالصفير، وهو صوت يشبه الصفير خلال الزفير، إلى ضيق في الشعب الهوائية، كما يحدث في بعض حالات الربو أو التهابات الجهاز التنفسي. وإذا تكرر السعال ليلاً أو ظهر مع الجري واللعب، فمن المهم عرضه على الطبيب لتقييم احتمال الإصابة بالربو.

نوبات السعال المتتالية قد تشير إلى «السعال الديكي»

يتسم السعال الديكي بنوبات متتابعة وشديدة من السعال، قد يعقبها صوت مرتفع عند محاولة استنشاق الهواء، أو قيء وإرهاق بعد النوبة. وقد تبدأ الإصابة بأعراض تشبه نزلة البرد، قبل أن تصبح نوبات السعال أحدَّ خلال الأسبوعين التاليين.

وتزداد أهمية الانتباه إلى هذه الأعراض لدى الرضع؛ إذ قد لا يظهر عليهم السعال التقليدي، بل قد يعانون توقفات في التنفس أو صعوبة في التقاط الهواء؛ لذلك يستدعي الاشتباهُ في السعال الديكي تقييماً طبياً، خصوصاً لدى الأطفال الصغار.

متى يكون سعال الطفل خطيراً؟

لا يرتبط خطر السعال بصوته وحده، بل بمدى تأثيره على التنفس والحالة العامة للطفل. ويستدعي بعضُ العلامات طلبَ الرعاية الطبية العاجلة، أبرزها:

- صعوبة التنفس أو تسارعه بصورة ملحوظة.

- انكماش الجلد بين الأضلاع أو أسفلها مع الشهيق.

- ازرقاق الشفتين أو الوجه أو اللسان.

- توقف التنفس أو حدوث فترات انقطاع واضحة فيه.

- الخمول الشديد أو صعوبة إيقاظ الطفل.

- عدم القدرة على الشرب أو الرضاعة بسبب صعوبة التنفس.

كما ينبغي طلب تقييم طبي سريع إذا بدأ السعال فجأة خلال تناول الطعام أو اللعب بأجسام صغيرة، لاحتمال دخول جسم غريب إلى مجرى التنفس. ويجب التعامل بجدية مع أي حمى لدى رضيع دون 3 أشهر، وعدم تأخير استشارة الطبيب.

كم يستمر السعال ومتى يحتاج إلى فحص؟

يختفي السعال الناتج عن معظم نزلات البرد تدريجياً مع تحسن حالة العدوى، لكنه قد يستمر أطول من أعراض أخرى مثل سيلان الأنف والحمى. وقد يستغرق التعافي من السعال الفيروسي لدى بعض الأطفال ما يصل إلى 3 أو 4 أسابيع.

ومع ذلك، فإنه يُنصح بمراجعة الطبيب إذا استمر السعال أكثر من 3 أسابيع، أو بدأ يتفاقم بدلاً من التحسن، أو تكرر بصورة تؤثر على نوم الطفل ونشاطه. كما يستدعي تكرارُه ليلاً أو خلال ممارسة النشاط البدني تقييماً لاحتمال وجود حساسية أو ربو.

كيف تساعد طفلك على تخفيف السعال؟

يمكن اتخاذ خطوات بسيطة لتخفيف الانزعاج ومساعدة الطفل على التعافي، من بينها تقديم السوائل بانتظام، وتشجيعه على الراحة، وإبعاد الدخان والعطور القوية وغيرها من المهيجات عن محيطه.

ويمكن إعطاء الأطفال الذين تجاوزوا السنة من العمر كمية من العسل لتخفيف السعال، سواء بمفرده أو ممزوجاً بمشروب دافئ. لكن يُمنع إعطاء العسل للأطفال دون عمر السنة بسبب خطر التسمم الوشيقي لدى الرضع.

وفي المقابل، لا يُنصح بإعطاء أدوية السعال والبرد المتاحة من دون وصفة للأطفال دون السادسة، إلا بتوجيه من الطبيب أو الصيدلي. كما أن المضادات الحيوية لا تعالج العدوى الفيروسية، وينبغي عدم استخدامها إلا عندما يحدد الطبيب وجود سبب بكتيري يستدعيها.

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متى يكون خطيراً ومتى يمر من تلقاء نفسه... كيف تفهم سعال طفلك؟

السعال لدى الأطفال لا يكون دائماً بسيطاً (بيكسلز)
السعال لدى الأطفال لا يكون دائماً بسيطاً (بيكسلز)
TT
TT

متى يكون خطيراً ومتى يمر من تلقاء نفسه... كيف تفهم سعال طفلك؟

السعال لدى الأطفال لا يكون دائماً بسيطاً (بيكسلز)
السعال لدى الأطفال لا يكون دائماً بسيطاً (بيكسلز)

يُعدّ السعال من الأعراض الشائعة لدى الأطفال، وغالباً ما يظهر مع نزلات البرد والعدوى الفيروسية، وقد يستمر حتى بعد زوال بقية الأعراض. ورغم أن صوته قد يثير القلق، فإنه في كثير من الحالات يمثل استجابة دفاعية تساعد الجسم على التخلص من المخاط والمهيجات في الجهاز التنفسي.

لكن السعال لا يكون دائماً بسيطاً؛ إذ تختلف دلالاته وفق طبيعته ومدته، وعمر الطفل، والأعراض المصاحبة له. وقد يشير أحياناً إلى التهاب في مجرى التنفس أو الربو أو السعال الديكي؛ مما يجعل الانتباه إلى العلامات المصاحبة أمراً أساسياً لتحديد الحاجة إلى الرعاية الطبية.

السعال الجاف والرطب... ماذا يعني كل منهما؟

يظهر السعال الجاف من دون خروج مخاط واضح، وقد يرتبط بتهيج الحلق أو التهاب الجهاز التنفسي العلوي، كما يمكن أن يستمر بعد التعافي من نزلة البرد بسبب بقاء حساسية مجرى التنفس فترة.

أما السعال الرطب، فيكون مصحوباً بمخاط أو بلغم، وقد ينتج عن تجمع الإفرازات في الشعب الهوائية أو تسرب المخاط من الأنف إلى مؤخرة الحلق. ويساعد السعال في هذه الحالة على إخراج الإفرازات، ولا يعني وجود البلغم وحده بالضرورة أن الطفل مصاب بعدوى بكتيرية أو يحتاج إلى مضاد حيوي.

ولا يكفي نوع السعال وحده لتحديد المرض؛ إذ ينبغي النظر إلى الحمى والتنفس والنشاط العام للطفل، إلى جانب مدة الأعراض.

سعال يشبه النباح أو يصاحبه صفير... علامات تستحق الانتباه

قد يكون السعال النباحي، الذي يشبه صوت نباح الكلب أو الفقمة، علامة على الإصابة بالخناق؛ وهو التهاب في الحنجرة والقصبة الهوائية يحدث غالباً بسبب عدوى فيروسية. وقد تصاحبه بَحّة في الصوت وصوت حاد أو خشن عند الشهيق، وتزداد أعراضه أحياناً خلال الليل.

ويحتاج الطفل إلى تقييم طبي عند ظهور هذا النوع من السعال، خصوصاً إذا صاحبه صوت غير طبيعي خلال التنفس. أما إذا واجه صعوبة واضحة في التنفس، أو ظهرت علامات انكماش الجلد بين الأضلاع أو أسفلها مع كل شهيق، فيجب طلب الرعاية الطارئة.

وقد يشير السعال المصحوب بالصفير، وهو صوت يشبه الصفير خلال الزفير، إلى ضيق في الشعب الهوائية، كما يحدث في بعض حالات الربو أو التهابات الجهاز التنفسي. وإذا تكرر السعال ليلاً أو ظهر مع الجري واللعب، فمن المهم عرضه على الطبيب لتقييم احتمال الإصابة بالربو.

نوبات السعال المتتالية قد تشير إلى «السعال الديكي»

يتسم السعال الديكي بنوبات متتابعة وشديدة من السعال، قد يعقبها صوت مرتفع عند محاولة استنشاق الهواء، أو قيء وإرهاق بعد النوبة. وقد تبدأ الإصابة بأعراض تشبه نزلة البرد، قبل أن تصبح نوبات السعال أحدَّ خلال الأسبوعين التاليين.

وتزداد أهمية الانتباه إلى هذه الأعراض لدى الرضع؛ إذ قد لا يظهر عليهم السعال التقليدي، بل قد يعانون توقفات في التنفس أو صعوبة في التقاط الهواء؛ لذلك يستدعي الاشتباهُ في السعال الديكي تقييماً طبياً، خصوصاً لدى الأطفال الصغار.

متى يكون سعال الطفل خطيراً؟

لا يرتبط خطر السعال بصوته وحده، بل بمدى تأثيره على التنفس والحالة العامة للطفل. ويستدعي بعضُ العلامات طلبَ الرعاية الطبية العاجلة، أبرزها:

- صعوبة التنفس أو تسارعه بصورة ملحوظة.

- انكماش الجلد بين الأضلاع أو أسفلها مع الشهيق.

- ازرقاق الشفتين أو الوجه أو اللسان.

- توقف التنفس أو حدوث فترات انقطاع واضحة فيه.

- الخمول الشديد أو صعوبة إيقاظ الطفل.

- عدم القدرة على الشرب أو الرضاعة بسبب صعوبة التنفس.

كما ينبغي طلب تقييم طبي سريع إذا بدأ السعال فجأة خلال تناول الطعام أو اللعب بأجسام صغيرة، لاحتمال دخول جسم غريب إلى مجرى التنفس. ويجب التعامل بجدية مع أي حمى لدى رضيع دون 3 أشهر، وعدم تأخير استشارة الطبيب.

كم يستمر السعال ومتى يحتاج إلى فحص؟

يختفي السعال الناتج عن معظم نزلات البرد تدريجياً مع تحسن حالة العدوى، لكنه قد يستمر أطول من أعراض أخرى مثل سيلان الأنف والحمى. وقد يستغرق التعافي من السعال الفيروسي لدى بعض الأطفال ما يصل إلى 3 أو 4 أسابيع.

ومع ذلك، فإنه يُنصح بمراجعة الطبيب إذا استمر السعال أكثر من 3 أسابيع، أو بدأ يتفاقم بدلاً من التحسن، أو تكرر بصورة تؤثر على نوم الطفل ونشاطه. كما يستدعي تكرارُه ليلاً أو خلال ممارسة النشاط البدني تقييماً لاحتمال وجود حساسية أو ربو.

كيف تساعد طفلك على تخفيف السعال؟

يمكن اتخاذ خطوات بسيطة لتخفيف الانزعاج ومساعدة الطفل على التعافي، من بينها تقديم السوائل بانتظام، وتشجيعه على الراحة، وإبعاد الدخان والعطور القوية وغيرها من المهيجات عن محيطه.

ويمكن إعطاء الأطفال الذين تجاوزوا السنة من العمر كمية من العسل لتخفيف السعال، سواء بمفرده أو ممزوجاً بمشروب دافئ. لكن يُمنع إعطاء العسل للأطفال دون عمر السنة بسبب خطر التسمم الوشيقي لدى الرضع.

وفي المقابل، لا يُنصح بإعطاء أدوية السعال والبرد المتاحة من دون وصفة للأطفال دون السادسة، إلا بتوجيه من الطبيب أو الصيدلي. كما أن المضادات الحيوية لا تعالج العدوى الفيروسية، وينبغي عدم استخدامها إلا عندما يحدد الطبيب وجود سبب بكتيري يستدعيها.

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كيف تتخلص من نزلات البرد بسرعة؟

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طب الأطفال الأطفال
صحتك

وقف حقن إنقاص الوزن قد يُضاعف خطر النوبات القلبية لدى مرضى السكري

تُعرف حقن إنقاص الوزن بفوائدها المحتملة لصحة القلب (أرشيفية - رويترز)
تُعرف حقن إنقاص الوزن بفوائدها المحتملة لصحة القلب (أرشيفية - رويترز)
TT
TT

وقف حقن إنقاص الوزن قد يُضاعف خطر النوبات القلبية لدى مرضى السكري

تُعرف حقن إنقاص الوزن بفوائدها المحتملة لصحة القلب (أرشيفية - رويترز)
تُعرف حقن إنقاص الوزن بفوائدها المحتملة لصحة القلب (أرشيفية - رويترز)

كشفت دراسة علمية حديثة أن المصابين بداء السكري من النوع الثاني الذين يتوقفون عن استخدام حقن إنقاص الوزن قد يواجهون ضعف خطر الإصابة بنوبة قلبية أو سكتة دماغية أو الوفاة، مقارنةً بأولئك الذين يستمرون في استخدامها.

وحسب صحيفة «التلغراف» البريطانية، فقد قام الباحثون بتحليل السجلات الطبية الإلكترونية لأكثر من 80 ألف مريض بالسكري من النوع الثاني، من أكثر من 300 عيادة لعلاج السكري في جميع أنحاء إيطاليا.

وتلقّى جميع المرضى حقن إنقاص الوزن التي تنتمي إلى فئة محفزات مستقبلات الببتيد الشبيه بالغلوكاغون-1، مثل أوزمبيك وويغوفي.

واستمر عدد من المرضى في تناول هذه الأدوية لنحو 3 سنوات في المتوسط، في حين توقف الآخرون بعدما يزيد قليلاً على عام واحد.

ووجد الفريق أن خطر الإصابة بنوبة قلبية أو سكتة دماغية أو الوفاة لأي سبب كان أعلى بنحو الضعف لدى مَن توقفوا عن العلاج مقارنة بمن استمروا فيه.

فقد سُجلت نحو 4 سكتات دماغية أو نوبات قلبية لكل 100 شخص سنوياً بين من توقفوا عن العلاج، مقابل حالتين لكل 100 شخص بين من استمروا.

وبين من توقفوا عن العلاج، بدا الخطر أعلى لدى من كانوا لا يزالون يعانون السمنة.

وتُعرف هذه الأدوية بفوائدها المحتملة لصحة القلب، إذ تُشير دراسات سابقة إلى قدرتها على تقليل الالتهابات وتحسين وظائف الأوعية الدموية، فضلاً عن أن فقدان الوزن المصاحب لاستخدامها يساعد غالباً على تحسين ضغط الدم ومستويات الكوليسترول والالتهابات، وهي عوامل ترتبط بصحة القلب.

ورغم النتائج اللافتة، شدد الباحثون على ضرورة التعامل معها بحذر، مؤكدين أن الدراسة رصدية، أي أنها اعتمدت على متابعة وتحليل بيانات المرضى دون إجراء تجربة تتحكم في العوامل المؤثرة، وبالتالي لا يمكن الجزم بأن التوقف عن الأدوية هو السبب المباشر في زيادة المخاطر.

وأشار الفريق البحثي إلى أن الدراسة لم تُحدد أسباب توقف المرضى عن العلاج، والتي قد تشمل الآثار الجانبية أو ارتفاع التكلفة أو الضعف العام أو الإصابة بأمراض أخرى، مثل السرطان، كما لا يُستبعد أن يكون بعض المرضى الذين توقفوا عن تناول الأدوية يعانون بالفعل مشكلات صحية قبل التوقف.

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علاج جديد لـ«متلازمة الشخص المتيبس» التي تعاني منها سيلين ديون

أيقونة الغناء العالمي الكندية سيلين ديون (أ.ف.ب)
أيقونة الغناء العالمي الكندية سيلين ديون (أ.ف.ب)
TT
TT

علاج جديد لـ«متلازمة الشخص المتيبس» التي تعاني منها سيلين ديون

أيقونة الغناء العالمي الكندية سيلين ديون (أ.ف.ب)
أيقونة الغناء العالمي الكندية سيلين ديون (أ.ف.ب)

حقق باحثون اختراقاً قد يكون بالغ الأهمية في مساعي إيجاد علاج لـ«متلازمة الشخص المتيبس» (Stiff Person Syndrome - SPS)، حيث نجحوا في تحسين الحالة الصحية لعدد من المصابين بهذا المرض النادر، ومساعدتهم على استعادة القدرة على ممارسة أنشطتهم اليومية، بعدما عانوا صعوبات شديدة في الحركة، وأداء أبسط المهام.

وبحسب صحيفة «التلغراف» البريطانية، تُعد «متلازمة الشخص المتيبس» أحد أمراض المناعة الذاتية النادرة التي تهاجم الجهاز العصبي المركزي، وتتسبب في تيبس شديد بالعضلات، وتشنجات مؤلمة قد تؤثر على أجزاء مختلفة من الجسم، كما قد تؤدي إلى صعوبة المشي، وفقدان القدرة على ممارسة الحياة بصورة طبيعية، وتعاني منها المغنية الشهيرة سيلين ديون.

ويعتمد العلاج الجديد على تقنية العلاج بـ«الخلايا التائية ذات مستقبلات المستضد الخيمرية»، وهي تقنية استُخدمت بالفعل في علاج بعض أنواع السرطان، وتقوم على استخلاص نوع من الخلايا المناعية من جسم المريض، ثم إعادة تعديلها داخل المختبر لتصبح قادرة على استهداف الخلايا المسببة للمرض، والقضاء عليها.

وأظهرت التجارب التي أجراها فريق من أطباء الأعصاب في «مايو كلينك» بالولايات المتحدة تحسناً ملحوظاً لدى المرضى المشاركين، إذ تمكن بعضهم من استعادة القدرة على المشي، والعودة إلى العمل، وممارسة هواياتهم، بعد أن كانوا يعتمدون على مساعدة أسرهم في أداء المهام اليومية الأساسية.

وقالت الدكتورة أناستاسيا زكريدو، طبيبة الأعصاب والباحثة في «مايو كلينك» بمدينة روتشستر، والتي شاركت في الدراسة، إن أكثر ما لفت انتباه فريقها هو حجم التحسن الذي ظهر لدى بعض المرضى.

وأضافت: «مع العلاجات المتاحة حالياً قد نتمكن من تحسين الأعراض، لكننا نادراً ما نرى المرضى يستعيدون مستوى الأداء الذي كانوا عليه سابقاً. هذه النتائج الأولية مشجعة للغاية، والسؤال الأساسي الآن هو ما إذا كانت هذه التحسينات ستستمر بمرور الوقت».

من جانبه، قال الدكتور شون بيتوك، رئيس قسم طب الأعصاب في «مايو كلينك»، إن العلاج بـ«الخلايا التائية ذات مستقبلات المستضد الخيمرية» أحدث تحولاً بالفعل في علاج بعض أنواع السرطان، مشيراً إلى أن الباحثين بدأوا الآن اكتشاف إمكاناته في علاج أمراض المناعة الذاتية التي تصيب الجهاز العصبي.

وأضاف: «إن النتائج التي تحققت في علاج (متلازمة الشخص المتيبس) تمنح أملاً كبيراً، ليس فقط للأشخاص المصابين بهذا المرض، ولكن أيضاً للمرضى الذين يعانون حالات عصبية أخرى مرتبطة بالمناعة، ولا تتوافر لهم خيارات علاجية فعالة».

وتابع: «لا يزال أمامنا الكثير لنتعلمه، لكن هذا البحث يفتح مساراً جديداً ومثيراً في هذا المجال».

يذكر أن المغنية الكندية سيلين ديون أعلنت إصابتها بــ«متلازمة الشخص المتيبس» في ديسمبر (كانون الأول) 2022، موضحة في مقطع مصور نشرته عبر مواقع التواصل الاجتماعي أن المرض أثر على «كل جانب من جوانب حياتها اليومية»، بما في ذلك قدرتها على استخدام صوتها.

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