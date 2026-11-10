متى يكون خطيراً ومتى يمر من تلقاء نفسه... كيف تفهم سعال طفلك؟

يُعدّ السعال من الأعراض الشائعة لدى الأطفال، وغالباً ما يظهر مع نزلات البرد والعدوى الفيروسية، وقد يستمر حتى بعد زوال بقية الأعراض. ورغم أن صوته قد يثير القلق، فإنه في كثير من الحالات يمثل استجابة دفاعية تساعد الجسم على التخلص من المخاط والمهيجات في الجهاز التنفسي.

لكن السعال لا يكون دائماً بسيطاً؛ إذ تختلف دلالاته وفق طبيعته ومدته، وعمر الطفل، والأعراض المصاحبة له. وقد يشير أحياناً إلى التهاب في مجرى التنفس أو الربو أو السعال الديكي؛ مما يجعل الانتباه إلى العلامات المصاحبة أمراً أساسياً لتحديد الحاجة إلى الرعاية الطبية.

السعال الجاف والرطب... ماذا يعني كل منهما؟

يظهر السعال الجاف من دون خروج مخاط واضح، وقد يرتبط بتهيج الحلق أو التهاب الجهاز التنفسي العلوي، كما يمكن أن يستمر بعد التعافي من نزلة البرد بسبب بقاء حساسية مجرى التنفس فترة.

أما السعال الرطب، فيكون مصحوباً بمخاط أو بلغم، وقد ينتج عن تجمع الإفرازات في الشعب الهوائية أو تسرب المخاط من الأنف إلى مؤخرة الحلق. ويساعد السعال في هذه الحالة على إخراج الإفرازات، ولا يعني وجود البلغم وحده بالضرورة أن الطفل مصاب بعدوى بكتيرية أو يحتاج إلى مضاد حيوي.

ولا يكفي نوع السعال وحده لتحديد المرض؛ إذ ينبغي النظر إلى الحمى والتنفس والنشاط العام للطفل، إلى جانب مدة الأعراض.

سعال يشبه النباح أو يصاحبه صفير... علامات تستحق الانتباه

قد يكون السعال النباحي، الذي يشبه صوت نباح الكلب أو الفقمة، علامة على الإصابة بالخناق؛ وهو التهاب في الحنجرة والقصبة الهوائية يحدث غالباً بسبب عدوى فيروسية. وقد تصاحبه بَحّة في الصوت وصوت حاد أو خشن عند الشهيق، وتزداد أعراضه أحياناً خلال الليل.

ويحتاج الطفل إلى تقييم طبي عند ظهور هذا النوع من السعال، خصوصاً إذا صاحبه صوت غير طبيعي خلال التنفس. أما إذا واجه صعوبة واضحة في التنفس، أو ظهرت علامات انكماش الجلد بين الأضلاع أو أسفلها مع كل شهيق، فيجب طلب الرعاية الطارئة.

وقد يشير السعال المصحوب بالصفير، وهو صوت يشبه الصفير خلال الزفير، إلى ضيق في الشعب الهوائية، كما يحدث في بعض حالات الربو أو التهابات الجهاز التنفسي. وإذا تكرر السعال ليلاً أو ظهر مع الجري واللعب، فمن المهم عرضه على الطبيب لتقييم احتمال الإصابة بالربو.

نوبات السعال المتتالية قد تشير إلى «السعال الديكي»

يتسم السعال الديكي بنوبات متتابعة وشديدة من السعال، قد يعقبها صوت مرتفع عند محاولة استنشاق الهواء، أو قيء وإرهاق بعد النوبة. وقد تبدأ الإصابة بأعراض تشبه نزلة البرد، قبل أن تصبح نوبات السعال أحدَّ خلال الأسبوعين التاليين.

وتزداد أهمية الانتباه إلى هذه الأعراض لدى الرضع؛ إذ قد لا يظهر عليهم السعال التقليدي، بل قد يعانون توقفات في التنفس أو صعوبة في التقاط الهواء؛ لذلك يستدعي الاشتباهُ في السعال الديكي تقييماً طبياً، خصوصاً لدى الأطفال الصغار.

متى يكون سعال الطفل خطيراً؟

لا يرتبط خطر السعال بصوته وحده، بل بمدى تأثيره على التنفس والحالة العامة للطفل. ويستدعي بعضُ العلامات طلبَ الرعاية الطبية العاجلة، أبرزها:

- صعوبة التنفس أو تسارعه بصورة ملحوظة.

- انكماش الجلد بين الأضلاع أو أسفلها مع الشهيق.

- ازرقاق الشفتين أو الوجه أو اللسان.

- توقف التنفس أو حدوث فترات انقطاع واضحة فيه.

- الخمول الشديد أو صعوبة إيقاظ الطفل.

- عدم القدرة على الشرب أو الرضاعة بسبب صعوبة التنفس.

كما ينبغي طلب تقييم طبي سريع إذا بدأ السعال فجأة خلال تناول الطعام أو اللعب بأجسام صغيرة، لاحتمال دخول جسم غريب إلى مجرى التنفس. ويجب التعامل بجدية مع أي حمى لدى رضيع دون 3 أشهر، وعدم تأخير استشارة الطبيب.

كم يستمر السعال ومتى يحتاج إلى فحص؟

يختفي السعال الناتج عن معظم نزلات البرد تدريجياً مع تحسن حالة العدوى، لكنه قد يستمر أطول من أعراض أخرى مثل سيلان الأنف والحمى. وقد يستغرق التعافي من السعال الفيروسي لدى بعض الأطفال ما يصل إلى 3 أو 4 أسابيع.

ومع ذلك، فإنه يُنصح بمراجعة الطبيب إذا استمر السعال أكثر من 3 أسابيع، أو بدأ يتفاقم بدلاً من التحسن، أو تكرر بصورة تؤثر على نوم الطفل ونشاطه. كما يستدعي تكرارُه ليلاً أو خلال ممارسة النشاط البدني تقييماً لاحتمال وجود حساسية أو ربو.

كيف تساعد طفلك على تخفيف السعال؟

يمكن اتخاذ خطوات بسيطة لتخفيف الانزعاج ومساعدة الطفل على التعافي، من بينها تقديم السوائل بانتظام، وتشجيعه على الراحة، وإبعاد الدخان والعطور القوية وغيرها من المهيجات عن محيطه.

ويمكن إعطاء الأطفال الذين تجاوزوا السنة من العمر كمية من العسل لتخفيف السعال، سواء بمفرده أو ممزوجاً بمشروب دافئ. لكن يُمنع إعطاء العسل للأطفال دون عمر السنة بسبب خطر التسمم الوشيقي لدى الرضع.

وفي المقابل، لا يُنصح بإعطاء أدوية السعال والبرد المتاحة من دون وصفة للأطفال دون السادسة، إلا بتوجيه من الطبيب أو الصيدلي. كما أن المضادات الحيوية لا تعالج العدوى الفيروسية، وينبغي عدم استخدامها إلا عندما يحدد الطبيب وجود سبب بكتيري يستدعيها.