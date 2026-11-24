دخان يتصاعد من سفينة الشحن «أنغارا» التي ترفع العلم الروسي وسط انتشار سيارات إطفاء ومركبات في ميناء بنغازي الليبي يوم 23 نوفمبر 2026 (إ.ب.أ)

قال وزير الخارجية الأوكراني، اليوم الثلاثاء، إن الهجوم بمُسيّرات على سفينة عسكرية روسية وسفينة شحن في المياه الليبية، مطلع الأسبوع، كان دفاعاً مشروعاً عن النفس، وذلك بعد انتقادات من حكومة طرابلس، وفق وكالة «رويترز» للأنباء.

وذكر الوزير آندري سيبيها أن السفن الحربية الروسية وسفن الشحن التي تنقل معدات عسكرية أهداف مشروعة، وأن حق أوكرانيا في الدفاع عن النفس منصوص عليه في المادة الـ51 من ميثاق الأمم المتحدة.

ونددت حكومة الوحدة الوطنية الليبية، التي تتخذ من طرابلس مقراً، أمس الاثنين، بالعملية العسكرية الأوكرانية التي أدت إلى غرق الطراد الروسي «ميركوري» في ميناء بنغازي شرق البلاد. وقالت إن ليبيا لن تقبل الانجرار إلى الصراع الروسي - الأوكراني.

وتخضع بنغازي لسيطرة القائد العسكري خليفة حفتر، قائد قوات شرق ليبيا (الجيش الوطني الليبي) التي ترتبط بعلاقات مع روسيا. أما حكومة الوحدة الوطنية المعترف بها دولياً، فتسيطر على غرب ليبيا.

وقال سيبيها عبر تطبيق «تلغرام»: «أوكرانيا لا تجر أحداً إلى الحرب، ولا تنقل الحرب إلى أي مكان».

وأضاف: «أوكرانيا تحترم سيادة ليبيا وسلامة أراضيها. ونؤكد أن الهدف من إجراءات أوكرانيا هو التصدي للعدوان الروسي المسلح وليس الإضرار بليبيا أو شعبها».

وتابع يقول إن القانون الدولي لا يقصر حق الدفاع عن النفس على الأراضي التي يقع فيها العدوان، بل يمكن أن يكون ذلك على أراضي المعتدي أو في المياه الدولية.

وأضاف أن روسيا هي التي تعرّض دولاً ثالثة للخطر باستخدام بنية تلك البلدان التحتية المدنية في أغراضها العسكرية.

وذكر معهد «دراسات الحرب» أن السفينة الحربية الروسية توقفت لعدة أيام في ميناء بنغازي للتزود بالوقود والإمدادات، بموجب اتفاقية تعاون، وكانت ترافق سفن شحن يمكنها نقل إمدادات عسكرية إلى روسيا.

وأشارت حكومة الشرق في بنغازي، أمس الاثنين، إلى أن هناك مؤشرات على إطلاق زوارق مسيّرة من غرب ليبيا، وطلبت من الأمم المتحدة التحقيق فيما يتردد عن نشر أوكرانيا خبراء عسكريين هناك.

ولم يعلّق وزير الدفاع الروسي علناً على الهجوم.

وأكد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في مقابلة نُشرت، اليوم الثلاثاء، أن بلاده مسؤولة عن هجوم منفصل بمسيّرات وقع، السبت، على سفينة شحن روسية في المياه الدولية لخليج فنلندا.

وقال إن السفينة «سبارتا 2» كانت هدفاً مشروعاً؛ لأنها كانت تحمل أسلحة. وذكرت وزارة النقل الروسية، اليوم الثلاثاء، أنه تم سحب السفينة، التي لحقت بها أضرار، إلى ميناء سانت بطرسبرغ الروسي.