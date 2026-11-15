مع حلول فصل الشتاء وانخفاض درجات الحرارة، ينتشر كثير من المعتقدات المتعلقة بكيفية تعامل الجسم مع الطقس البارد وطرق الوقاية من الأمراض، بعضها يتكرر على نطاق واسع حتى يعتقد كثيرون أنه حقائق علمية مؤكَّدة.

لكنَّ المفاجأة أن بعض هذه المعتقدات لا تستند إلى أساس علمي دقيق.

في هذا السياق، استعرض موقع «هيلث لاين» العلمي 4 خرافات شائعة عن الطقس البارد، وهي كالآتي:

معظم حرارة الجسم تُفقَد عبر الرأس

من المعتقدات الشائعة أن معظم حرارة جسمك تتسرب من رأسك، ويقدِّر البعض نسبة الحرارة المفقودة عبر الرأس بـ80 في المائة.

لكن الحقيقة أن الجسم يفقد الحرارة بصورة متناسبة عبر مختلف أجزائه المكشوفة للبرد، ولا يفقدها من الرأس بمعدل أسرع مقارنةً ببقية الجسم.

ويمثل الرأس نحو 7 إلى 10 في المائة من إجمالي مساحة سطح الجسم، ولذلك فإنه لا يفقد الحرارة أسرع من باقي الأجزاء، بل إن أي جزء من الجلد مكشوف للبرد معرَّض لفقدان الحرارة.

ويمكنك ارتداء قبعة لحماية رأسك إذا أردت، لكن الرأس ليس أكثر عرضة لفقدان الحرارة من باقي الجسم، فاحرص على تغطية كل الأجزاء المكشوفة.

المشروبات الساخنة تدفئك بشكل أسرع

يلجأ كثيرون إلى تناول المشروبات الساخنة بعد العودة من الخارج في الطقس البارد، اعتقاداً منهم بأنها ترفع درجة حرارة الجسم الداخلية بسرعة وتساعد على استعادة الدفء.

ورغم أن تناول مشروب ساخن قد يمنح شعوراً بالدفء والراحة، فإنه لا يؤدي بالضرورة إلى ارتفاع درجة حرارة الجسم الداخلية بصورة ملحوظة.

وينطبق الأمر أيضاً على المشروبات الباردة، إذ إن تناولها لا يؤدي بالضرورة إلى خفض درجة حرارة الجسم الداخلية بشكل كبير.

واللافت أن المشروبات الساخنة قد تساعد الجسم أحياناً على التخلص من الحرارة في الأجواء الحارة والجافة، لأنها تزيد التعرق، وعندما تتبخر قطرات العرق من سطح الجلد، تسهم في تبريد الجسم.

ولا يعني ذلك أن تناول المشروبات الساخنة أمر غير مفيد، إذ يمكن الاستمتاع بها خلال الشتاء، لكن لا ينبغي اعتبارها وسيلة سريعة لرفع حرارة الجسم الداخلية.

الطقس البارد يجعلك أكثر عرضة للإصابة بالأمراض

يربط كثيرون بين الخروج في الطقس البارد والإصابة بنزلات البرد والإنفلونزا، لكن درجات الحرارة المنخفضة ليست السبب المباشر لهذه الأمراض، التي تنتج عن فيروسات وبكتيريا تنتقل بين الأشخاص.

ومع ذلك، فإن هذا الاعتقاد يتضمن جانباً من الحقيقة، إذ يميل الأشخاص خلال الشتاء إلى قضاء فترات أطول داخل المنازل والأماكن المغلقة، مما يزيد فرص انتقال العدوى.

ويرتبط ذلك بعدة عوامل، أبرزها إعادة تدوير الهواء داخل الأماكن المغلقة، وقرب الأشخاص من بعضهم لفترات طويلة، وهو ما يُسهل انتقال مسببات الأمراض التنفسية.

ويمكن تقليل هذه المخاطر من خلال تحسين تهوية الأماكن المغلقة، وفتح النوافذ لتجديد الهواء، واستخدام أجهزة تنقية الهواء المزودة بمرشحات عالية الكفاءة.

كما يُنصح بالخروج للتنزه وممارسة المشي أو الجري في الهواء الطلق عندما تسمح درجات الحرارة بذلك، إذ يساعد النشاط البدني على الشعور بالدفء تدريجياً، إلى جانب فوائده الصحية العامة.

لا يمكن الإصابة بحروق الشمس خلال الشتاء

يعتقد البعض أن انخفاض درجات الحرارة أو غياب أشعة الشمس المباشرة يعني عدم التعرض لحروق الشمس، لكن هذا الاعتقاد غير صحيح، فالأشعة فوق البنفسجية هي المسؤولة عن حروق الشمس، وليس ارتفاع درجة الحرارة.

ويمكن لهذه الأشعة اختراق السحب والضباب، مما يعني أن البشرة قد تتعرض لأضرارها حتى في الأيام الباردة أو الغائمة.

ويزداد خطر التعرض للأشعة فوق البنفسجية لدى الأشخاص الذين يمارسون الأنشطة الشتوية مثل التزلج على الجليد، خصوصاً في المناطق المرتفعة، حيث يكون الغلاف الجوي أرقّ ويمتص كمية أقل من الأشعة، وبالتالي يتيح وصول كمية كبيرة منها للأشخاص.

كما أن الثلوج تعكس ما يصل إلى 80 في المائة من الأشعة فوق البنفسجية، مما يجعل الشخص معرَّضاً للأشعة القادمة من الشمس مباشرةً، وتلك المنعكسة عن سطح الثلج في الوقت نفسه.

وللوقاية من أضرار الشمس خلال الشتاء، يُنصح بتغطية المناطق المكشوفة من الجسم، من خلال ارتداء الملابس التي تحمي البشرة، واستخدام واقٍ للشمس، وتجنب الخروج في ساعات الذروة التي تكون فيها أشعة الشمس أكثر قوة، وهي بين الساعة العاشرة صباحاً والثانية ظهراً.