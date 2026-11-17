مع انخفاض درجات الحرارة في العديد من دول العالم، كشف خبراء عن مجموعة من الطرق التي تساعد على الحفاظ على الدفء داخل المنزل خلال الأشهر الباردة، دون الحاجة إلى رفع درجة حرارة التدفئة، وبالتالي تجنب زيادة المصاريف الشهرية، وفقاً لصحيفة «إندبندنت».

الحفاظ على دفء القدمين

يوضح ستيفن هانكينسون، خبير كفاءة الطاقة في شركة «إلكتريك رادياتورز دايركت» (Electric Radiators Direct)، قائلاً: «يؤدي الحفاظ على دفء القدمين دوراً أساسياً في تنظيم درجة حرارة الجسم وتدفق الدم، لذا من المهم إيلاؤهما عناية خاصة».

ويضيف: «يُعد ارتداء طبقات من الجوارب السميكة والناعمة خياراً بسيطاً وفعالاً للحفاظ على دفء القدمين».

كما تُعد الأحذية المنزلية (سليبرز) خياراً مثالياً للتنقل داخل المنزل؛ فهي لا توفر طبقة إضافية من العزل فحسب، بل تمنح القدمين دعماً أفضل، وتساعد في الوقت نفسه على تجنب الانزلاق على الأرضيات الملساء، مثل الأرضيات الخشبية أو البلاط.

ويقترح هانكينسون أيضاً اللجوء إلى حمامات القدمين الدافئة، قائلاً: «جرّب نقع قدميك في ماء دافئ، إذ يساعد ذلك على تنشيط الدورة الدموية والحفاظ على دفئهما لفترة أطول. لكن احرص على تجفيفهما جيداً بعد ذلك، لأن بقاء الرطوبة قد يؤدي إلى الشعور بالبرودة مجدداً».

ارتداء طبقات متعددة من الملابس

لا تقتصر أهمية ارتداء الملابس الدافئة على الشعور بالراحة فحسب، بل تمتد إلى المساعدة في الحفاظ على وظائف الجسم الحيوية بصورة سليمة.

ويوضح هانكينسون قائلاً: «بالنسبة للأشخاص الذين يعانون من جفاف البشرة، قد تتسبب أجواء الشتاء القاسية في تفاقم هذه المشكلة؛ لذا من الضروري الحفاظ على رطوبة الجلد من خلال ارتداء طبقات متعددة من الملابس في الطقس البارد. كما أن التعرض لدرجات حرارة شديدة الانخفاض لفترات طويلة قد يؤدي إلى مخاطر صحية تهدد الحياة، مثل انخفاض حرارة الجسم (hypothermia)، خصوصاً لدى الأشخاص الذين يعانون من ضعف الجهاز المناعي».

ويضيف: «يُعد ارتداء طبقات من الملابس المصنوعة من مواد عازلة، مثل القطن السميك والصوف، أمراً ضرورياً لتجنب التداعيات الصحية السلبية خلال فصل الشتاء».

وينصح أيضاً بارتداء ملابس نوم سميكة ورداء منزلي مريح ودافئ مع انخفاض درجات الحرارة خلال ساعات المساء.

سد منافذ تسرب الهواء

خصص بعض الوقت لفحص النوافذ والأبواب بحثاً عن أي فجوات قد تتسرب منها الحرارة إلى الخارج، أو يتسلل عبرها الهواء البارد إلى داخل المنزل.

ويقول ديفيد والتر، الرئيس التنفيذي للنمو في شركة «يوتيليتي ويرهاوس» (Utility Warehouse): «يمكن لشرائط منع تسرب الهواء، أو الأشرطة اللاصقة المخصصة لسد الفجوات، أو حتى الوسائد التقليدية التي توضع أسفل الأبواب، أن تُحدث فرقاً كبيراً. ويُعد العزل الحراري أيضاً عاملاً أساسياً؛ فإذا لم تكن جدران منزلك أو مساحة التخزين العلوية (السقف) معزولة جيداً، فأنت في الواقع تدفع المال لتدفئة الهواء خارج المنزل».

إغلاق الستائر والمظلات

تقول هيلين أوكونور، مديرة المنتجات في شركة «247 بلايندز» (247 Blinds): «يساعد إبقاء الستائر مغلقة أثناء غيابك عن المنزل على الاحتفاظ بالحرارة طوال اليوم، بحيث تجد منزلك دافئاً عند عودتك. كما تُعد الستائر أو المظلات المزودة ببطانة حرارية، والتي تُثبت داخل إطار النافذة، حلاً فعالاً لمنع تسرب تيارات الهواء الباردة والحفاظ على دفء الهواء داخل المنزل».

وتضيف: «تتميز الستائر التي تصل إلى الأرض بقدرة أكبر على الاحتفاظ بالحرارة والحد من تسربها عبر النوافذ خلال النهار».

فرش السجاد

يشير والتر إلى أن «الغرف ذات الأرضيات الحجرية أو الخشبية قد تفقد كميات كبيرة من الحرارة، لكن إضافة سجادة يمكن أن تُحدث فرقاً ملحوظاً، إذ تعمل بوصفها طبقة عازلة حرارياً بين الأرضية وبقية أنحاء الغرفة».

ويضيف: «يساعد ذلك على تقليل فقدان الحرارة وتهيئة أجواء أكثر دفئاً».

استخدام قربة ماء ساخن

تُعد قربة الماء الساخن وسيلة اقتصادية وفعالة لتوفير الدفء في مناطق محددة من الجسم.

ويقول هانكينسون: «يمكن وضعها على أجزاء معينة من الجسم، مثل القدمين أو أسفل الظهر، لتوفير دفء مريح في المواضع التي تحتاج إليه أكثر من غيرها. وهي خيار مثالي للحصول على مزيد من الدفء خلال الأشهر الباردة، مما يساعدك على الشعور بالراحة، مع تقليل الاعتماد في الوقت نفسه على نظام التدفئة المركزية».

تناول الأطعمة والمشروبات الدافئة

يقول هانكينسون إن «تناول الأطعمة والمشروبات الدافئة لا يمنحك إحساساً بالدفء من الداخل فحسب، بل يساعد أيضاً على تنظيم درجة حرارة الجسم. ويُعد احتساء كوب ساخن من الشاي أو تناول طبق غني من الحساء وسيلة مريحة وعملية في الوقت نفسه لمواجهة برد الشتاء، إذ يساعد ذلك على الحفاظ على دفء الجسم وتزويده بالعناصر الغذائية التي يحتاج إليها مع انخفاض درجات الحرارة».