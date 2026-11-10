تقلبات الطقس في مصر تُربك خِزانات الملابس

في إحدى عربات مترو الأنفاق وقف الشاب عمرو صابر، وهو في طريقه إلى جامعة القاهرة، يراقب بعينين حائرتين ملابس جيرانه الركاب من حوله؛ فالطالب الذي كان يرتدي «تي شيرت» قصير الأكمام، كان إلى جواره رجل يرتدي معطفاً ثقيلاً، في حين ارتدت شابة عشرينية ملابس خفيفة وحملت معطفاً على ذراعها.

وسبب الحيرة، وفق قوله لـ«الشرق الأوسط»، أن «فصول العام اجتمعت من حوله فجأة»، موضحاً أنه بوصوله إلى الجامعة تكرر مشهد الشتاء والصيف، متابعاً في سخرية: «أجريت إحصائية داخل المدرّج، لأجد أنني و5 غيري فقط مُصيفون، والباقون استسلموا للشتاء، فبعد مطر يوم واحد لجأوا للجواكت رغم الطقس المعتدل».

أما أحمد فاروق، الذي يقطن بمحافظة المنوفية (دلتا النيل)، ويسافر إلى القاهرة يومياً لعمله موظفاً إدارياً بإحدى الشركات، فيوضح أنه يخرج من منزله قبل شروق الشمس، وهو وقت برودة بحكم الزراعات المحيطة بمحل سكنه، ما يفرض عليه الملابس الثقيلة، لكن مع وصوله للعاصمة يرى في أعين من حوله استغرابهم من التزامه الكامل بالملابس، وفق قوله لـ«الشرق الأوسط».

باتت مشاهد المترو والجامعة والعمل جزءاً معتاداً في الشوارع المصرية هذه الأيام، فمع الطقس الخريفي المتقلب بين الحرارة والمائل للبرودة، يشعر كثيرون بـ«الحيرة المُناخية»، و«ربكة الاختيار» أمام خزائن الملابس؛ إذ أربكت التقلبات الجوية اختيارات الملابس اليومية، ودعت بعضهم لترديد: «الجو برد على اللبس الصيفي، حر على اللبس الشتوي».

وتشير بيانات الهيئة العامة للأرصاد الجوية، هذه الأيام، إلى استمرار الأجواء المعتدلة نهاراً على أغلب أنحاء مصر، في حين يسود طقس مائل للبرودة إلى بارد ليلاً وفي الصباح الباكر، مع ميل درجات الحرارة للارتفاع جنوباً، في حين تشهد الإسكندرية والسواحل أجواء شتوية مع فرص لسقوط الأمطار.

التقلبات الجوية تربك اختيارات الملابس اليومية للمصريين (وزارة النقل المصرية)

ولا تتوقف تداعيات الارتباك المناخي أمام خزانة الملابس، بل تمتد لتفاصيل يومية؛ إذ يروي الثلاثيني محمود حامد، أحد سكان حي المطرية بالقاهرة، لـ«الشرق الأوسط»، مشهداً بات يتكرر في مسجد يتوجه إليه مع كل صلاة، فالشباب يشعرون بالحرارة ويطالبون بتشغيل المراوح، في حين يسارع كبار السن بالاعتراض على هوائها البارد، وهو ما يتسبب في خلافات مستمرة بسبب الطقس الذي لا يرسو على حال.

الارتباك البصري في الفضاءات العامة بين «المُصيّفين» و«المُشتّين» انتقل بدوره إلى منصات التواصل، حيث تحولت التقلبات المناخية إلى تفاعلات رقمية، يغلفها التندر أحياناً والحيرة أمام اختيار نوعية الملابس أحياناً أخرى، وجاءت أبرز التفاعلات المنتشرة «تغريدة» تقول: «الناس حالياً نوعين: ناس لابسة شتوي، وناس لابسة صيفي، وكله قاعد يبص على التاني مستغرب إزاي لابس كده».

وتشعر الفئة التي ترتدي الملابس الصيفية بأنها «خارجة عن المألوف»، في حين اتهم بعضهم «المُشتّين» بـ«المبالغة»، مع تحولهم المفاجئ إلى الملابس الشتوية، وطرح بعضهم سؤالاً ساخراً يقول: «الناس اللي لابسة شتوي دي بتروح فين؟».

في المقابل، برر أصحاب الملابس الشتوية لجوءهم المبكر إليها بسبب شغفهم النفسي بحلول الشتاء، أو لارتباطها لديهم بحالة من الحنين و«النوستالجيا»، ولأنها تخلصهم من عناء الكي اليومي، وامتد التبرير إلى المخاوف الصحية من الإصابة بنزلات البرد نتيجة التأخر في اتخاذ قرار استبدال الملابس الصيفية.

وظهرت روح الدعابة مع تفسير التمسك بملابس الصيف كمحاولة لتأجيل «معركة الدواليب والكراتين»، في إشارة إلى «المهمة الثقيلة» في استخراج الملابس الشتوية وتخزين الصيفية.

الدكتورة منار غانم، المتنبئة الجوية بمركز التنبؤات والإنذار المبكر بهيئة الأرصاد الجوية المصرية، توضح أن حالة الارتباك البصري وانقسام الشارع المصري بين «مُصيّفين» و«مُشتّين»، تعد سلوكاً طبيعياً مع طبيعة فصل الخريف الانتقالي، الذي يتميز بطبيعته المتقلبة التي تشهد تذبذباً يومياً صعوداً وهبوطاً في درجات الحرارة.

وتوضح لـ«الشرق الأوسط» أن «هذا التباين يعود إلى عدة عوامل أساسية، يتصدرها تغيّر مصادر الكتل الهوائية بين كتل صحراوية دافئة وأخرى شمالية معتدلة ومنخفضة الحرارة، إضافة إلى التباين الكبير بين الليل والنهار، وغياب أو حضور أشعة الشمس».

أجواء شتوية في مدينة الإسكندرية (محافظة الإسكندرية)

وترى أن الحيرة التي تنتاب البعض في خيارات الملابس ناتجة عن التغيّر السريع بين ساعات النهار والليل. وتنفي المتنبئة الجوية وجود تغيّر في طبيعة فصل الخريف المعتاد في مصر، مُبيّنة أن النصف الأول من الخريف عادة ما يحافظ على الأجواء الصيفية، في حين يشهد النصف الثاني مع نهاية شهر نوفمبر (تشرين الثاني) تدرجاً لأجواء الشتاء حتى تستقر الأمور ليرتدي الجميع الزي الشتوي الكامل.

وتوضح اختصاصية الصحة النفسية والخبيرة الاجتماعية داليا الحزاوي، أن هناك فروقاً فسيولوجية بين الأشخاص في الإحساس بالحرارة والبرودة، فقد يشعر شخص بالبرودة في الوقت الذي يشعر فيه آخر بالدفء، رغم وجودهما في المكان نفسه.

وتبيّن لـ«الشرق الأوسط» أن «العامل النفسي والتوقعات لهما دور أيضاً، فبعض الأشخاص بمجرد سماع مؤشرات بانخفاض درجات الحرارة أو سقوط الأمطار يبدأون في التهيؤ نفسياً للشتاء، وينعكس ذلك على اختيار ملابسهم، في حين ينتظر آخرون أن يشعروا بالبرودة فعلياً قبل اتخاذ قرار تبديل ملابسهم».

وتلفت الحزاوي إلى أن الأشخاص قبل النزول هذه الأيام يسألون أنفسهم: «نرتدي (صيفي أم شتوي؟)، وهو نوع من الحيطة والوعي، وكذلك الحذر والتخوف من مفاجأة تقلبات الطقس، الذي قد يصيبهم بنزلات البرد، ما يدعوهم إلى الاستعداد المناسب ومتابعة نشرات الطقس، كعادة أساسية لدى الكثير من الأسر هذه الأيام، وخصوصاً الأمهات اللاتي يحرصن على اختيار الملابس المناسبة لأولادهن قبل نزولهم إلى المدرسة، خوفاً من تعرضهم لنزلات البرد».