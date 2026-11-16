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صحتك

ابتكار جوارب ذكية تقلل الإرهاق خلال المشي

الجوارب تضغط على مقدمة القدم لزيادة صلابة قوس القدم (رويترز)
الجوارب تضغط على مقدمة القدم لزيادة صلابة قوس القدم (رويترز)
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ابتكار جوارب ذكية تقلل الإرهاق خلال المشي

الجوارب تضغط على مقدمة القدم لزيادة صلابة قوس القدم (رويترز)
الجوارب تضغط على مقدمة القدم لزيادة صلابة قوس القدم (رويترز)

طوَّر باحثون جوارب تضغط على مقدمة القدم لزيادة صلابة قوس القدم -وهو الجزء الذي ينثني في أثناء المشي- وأثبتوا أن هذا الابتكار يقلل من الطاقة التي يبذلها الجسم مع كل خطوة، مما قد يساعد الأشخاص على المشي لفترات أطول وبجهد أقل.

وحسب موقع «ساينس آليرت» العلمي، فقد أجرى الباحثون التابعون لجامعة تكساس في أوستن تجربة شملت 12 مشاركاً من الأصحاء، بمتوسط عمر بلغ 28 عاماً، حيث طُلب منهم المشي على جهاز المشي الكهربائي لمدة 5 دقائق في جلسات مختلفة، مع مقارنة تأثير الجوارب المطورة بالجوارب التقليدية.

وأظهرت النتائج أن الجوارب الجديدة أسهمت في خفض معدل استهلاك الجسم للطاقة في أثناء المشي بنسبة 2 في المائة مقارنةً بالجوارب التقليدية.

وأوضح الباحثون في دراستهم أن الجوارب التي طوَّروها مارست ضغطاً أكبر على مقدمة القدم مقارنةً بالجوارب العادية. فقد صُممت الجوارب باستخدام شريط محكَم من النسيج حول مقدمة القدم، بهدف الحد من تمددها واتساعها في أثناء الحركة، وأظهرت التجارب أن هذه التقنية زادت صلابة قوس القدم بنسبة 65 في المائة، دون أن تمنع القدم من الانثناء والدفع خلال كل خطوة.

ورغم أن انخفاض استهلاك الطاقة بنسبة 2 في المائة قد يبدو محدوداً، فإن الباحثين شبّهوا تأثيره بإزالة وزن يبلغ كيلوغرامين من حول الخصر، وهو فارق قد يكون ملحوظاً لدى الأشخاص الذين يمارسون المشي لمسافات طويلة أو التنزه في المناطق الجبلية.

ويرى الفريق أن الجوارب المطورة قد تتحول مستقبلاً إلى وسيلة بسيطة ومنخفضة التكلفة لتحسين القدرة على المشي، وربما الجري، ومساعدة الأشخاص من مختلف مستويات القدرة الحركية على التنقل بسهولة أكبر.

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هل يحمي النوم الجيد من الخرف لدى مرضى السكري والقلب؟

وجدت دراسة شملت نحو 400 ألف شخص أن المصابين بالسكري أو أمراض القلب أو السكتة الدماغية ممن يتمتعون بنوم جيد سجلوا أداء معرفياً أفضل قليلاً وحجماً أكبر للدماغ.

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ابتكار جوارب ذكية تقلل الإرهاق خلال المشي

الجوارب تضغط على مقدمة القدم لزيادة صلابة قوس القدم (رويترز)
الجوارب تضغط على مقدمة القدم لزيادة صلابة قوس القدم (رويترز)
TT
TT

ابتكار جوارب ذكية تقلل الإرهاق خلال المشي

الجوارب تضغط على مقدمة القدم لزيادة صلابة قوس القدم (رويترز)
الجوارب تضغط على مقدمة القدم لزيادة صلابة قوس القدم (رويترز)

طوَّر باحثون جوارب تضغط على مقدمة القدم لزيادة صلابة قوس القدم -وهو الجزء الذي ينثني في أثناء المشي- وأثبتوا أن هذا الابتكار يقلل من الطاقة التي يبذلها الجسم مع كل خطوة، مما قد يساعد الأشخاص على المشي لفترات أطول وبجهد أقل.

وحسب موقع «ساينس آليرت» العلمي، فقد أجرى الباحثون التابعون لجامعة تكساس في أوستن تجربة شملت 12 مشاركاً من الأصحاء، بمتوسط عمر بلغ 28 عاماً، حيث طُلب منهم المشي على جهاز المشي الكهربائي لمدة 5 دقائق في جلسات مختلفة، مع مقارنة تأثير الجوارب المطورة بالجوارب التقليدية.

وأظهرت النتائج أن الجوارب الجديدة أسهمت في خفض معدل استهلاك الجسم للطاقة في أثناء المشي بنسبة 2 في المائة مقارنةً بالجوارب التقليدية.

وأوضح الباحثون في دراستهم أن الجوارب التي طوَّروها مارست ضغطاً أكبر على مقدمة القدم مقارنةً بالجوارب العادية. فقد صُممت الجوارب باستخدام شريط محكَم من النسيج حول مقدمة القدم، بهدف الحد من تمددها واتساعها في أثناء الحركة، وأظهرت التجارب أن هذه التقنية زادت صلابة قوس القدم بنسبة 65 في المائة، دون أن تمنع القدم من الانثناء والدفع خلال كل خطوة.

ورغم أن انخفاض استهلاك الطاقة بنسبة 2 في المائة قد يبدو محدوداً، فإن الباحثين شبّهوا تأثيره بإزالة وزن يبلغ كيلوغرامين من حول الخصر، وهو فارق قد يكون ملحوظاً لدى الأشخاص الذين يمارسون المشي لمسافات طويلة أو التنزه في المناطق الجبلية.

ويرى الفريق أن الجوارب المطورة قد تتحول مستقبلاً إلى وسيلة بسيطة ومنخفضة التكلفة لتحسين القدرة على المشي، وربما الجري، ومساعدة الأشخاص من مختلف مستويات القدرة الحركية على التنقل بسهولة أكبر.

مواضيع
الصحة مشاكل صحية أميركا
صحتك

هل يحمي النوم الجيد من الخرف لدى مرضى السكري والقلب؟

النوم الصحي قد يساعد في تعويض بعض العواقب الضارة التي تسببها الأمراض القلبية الأيضية للدماغ (بيكساباي)
النوم الصحي قد يساعد في تعويض بعض العواقب الضارة التي تسببها الأمراض القلبية الأيضية للدماغ (بيكساباي)
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هل يحمي النوم الجيد من الخرف لدى مرضى السكري والقلب؟

النوم الصحي قد يساعد في تعويض بعض العواقب الضارة التي تسببها الأمراض القلبية الأيضية للدماغ (بيكساباي)
النوم الصحي قد يساعد في تعويض بعض العواقب الضارة التي تسببها الأمراض القلبية الأيضية للدماغ (بيكساباي)

لطالما عرف الخبراء أن أمراض القلب والأيض، مثل داء السكري من النوع الثاني، وأمراض القلب، والسكتة الدماغية، ترتبط بزيادة خطر الإصابة بالخرف، لكن تشير الأبحاث الجديدة إلى أن النوم الصحي يمكن أن يقلل هذا الخطر.

وتشير دراسة جديدة أجراها معهد كارولينسكا لأبحاث الشيخوخة بمعهد كارولينسكا في ستوكهولم بالسويد إلى أن المصابين بمرض السكري من النوع الثاني، أو أمراض القلب، أو الذين تعرضوا لسكتة دماغية، ممن يتمتعون بنوم جيد، يُظهرون وظائف إدراكية أفضل وحجماً دماغياً أكبر، مقارنةً بمن يعانون الحالات الصحية نفسها لكنهم لا يحظون بنوم جيد. ويعتقد الباحثون أن النوم الجيد قد يساعد في مواجهة الآثار السلبية التي تلحق الدماغ نتيجة هذه الحالات المَرضية.

«الأمراض القلبية الأيضية»

ترتبط أمراض السكري من النوع الثاني، وأمراض القلب، والسكتات الدماغية، والتي تُعرف مجتمعة باسم «الأمراض القلبية الأيضية» (cardiometabolic diseases)، بزيادة خطر التدهور المعرفي والإصابة بالخرف. وقد بحثت الدراسة فيما إذا كان النوم الصحي قادراً على تخفيف هذه المخاطر. ونُشرت النتائج في دورية «جمعية القلب الأميركية» (Journal of the American Heart Association).

واستندت الدراسة إلى بيانات أكثر من 400 ألف شخص في منتصف العمر أو أكبر سناً، من قاعدة بيانات «البنك الحيوي» في المملكة المتحدة (UK Biobank)، من بينهم أكثر من 54 ألف شخص يعانون مرضاً قلبياً أيضياً واحداً على الأقل. كما توفرت صور بالرنين المغناطيسي (MRI) لأدمغة نحو 35 ألفاً من المشاركين. وجرى تقييم جودة النوم بناءً على خمسة عوامل أبلغ عنها المشاركون بأنفسهم، وهي: مدة النوم، والإيقاع اليوماوي (الساعة البيولوجية)، والأرق، والشخير، والنعاس أثناء النهار.

أداء أفضل في الاختبارات

أظهر المصابون بأمراض قلبية أيضية ممن يتمتعون بنوم جيد أداءً أفضل قليلاً في اختبارات الإدراك العام، والقدرة على حل المشكلات، وسرعة المعالجة الذهنية، مقارنةً بمن يعانون الحالات نفسها لكنهم يفتقرون إلى النوم الجيد. كما تبيَّن أن لديهم حجماً دماغياً إجمالياً أكبر بشكل ملحوظ، بالإضافة إلى زيادة في حجم المادة الرمادية والمادة البيضاء بالدماغ. وكان الارتباط بين النوم وبنية الدماغ أكثر وضوحاً لدى الأشخاص المصابين بالسكري من النوع الثاني، أو أمراض القلب، أو الذين تعرضوا لسكتة دماغية، مقارنةً بغير المصابين بهذه الحالات.

وتُعد الأمراض القلبية الأيضية شائعة جداً بين كبار السن، وتُصنَّف ضِمن أبرز عوامل الخطر المؤكدة لتراجع الصحة الإدراكية والدماغية.

وتشير نتائج الدراسة إلى أن النوم الصحي قد يساعد في تعويض بعض العواقب الضارة التي تُسببها الأمراض القلبية الأيضية للدماغ.

كيف يمكن للنوم الجيد أن يحمي الدماغ؟

لا تُثبت الدراسة أن النوم الجيد يُحسّن الإدراك لدى مرضى القلب والأيض، بل تُظهر وجود صلة بينهما، ولم يستكشف الباحثون سبب هذه الصلة، على الرغم من وجود بعض النظريات.

تقول الدكتورة أبيجيل دوف، عالمة الأوبئة العصبية: «قد يُقلل النوم الجيد الالتهاب الجهازي، وهو عامل رئيسي في شيخوخة الدماغ والوظائف الإدراكية». وتضيف أن الالتهاب الجهازي «يرتفع لدى المصابين بأمراض القلب والأيض».

وتُشير دوف إلى فرضية أخرى تتمحور حول الجهاز الليمفاوي الدماغي، وهو نظام تنظيف الدماغ من الفضلات، وينشط، بشكل رئيسي، أثناء النوم. وتوضح: «قد تؤدي قلة النوم إلى اضطرابات في عمليات تنظيف الدماغ الطبيعية من الفضلات، مما يسمح بتراكم المواد الضارة في الدماغ».

ويؤكد الدكتور كريستوفر وينتر، طبيب متخصص في طب النوم واختصاصي أعصاب ومؤلف كتاب «حل النوم: لماذا نومك مضطرب وكيفية إصلاحه»، ذلك فيقول: «نعلم أن النوم الكافي، عالي الجودة، والمنتظم في توقيته، له آثار صحية إيجابية كبيرة، كما أن قدرة الدماغ على التخلص من السموم والرواسب تتحسن، بشكل ملحوظ، مع النوم الجيد».

ويضيف الدكتور وينتر، الذي لم يشارك في البحث الجديد، أن النوم الجيد يرتبط أيضاً بتحسن ضغط الدم وصحة القلب، مما قد يؤثر بدوره على صحة الدماغ.

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البيض والشوفان... أيهما أكثر صحة لوجبة الإفطار؟

البيض غني بالبروتين لكنه يفتقر إلى الألياف بينما يوفر الشوفان الألياف لكنه يحتوي على كمية أقل من البروتين (بيكسباي)
البيض غني بالبروتين لكنه يفتقر إلى الألياف بينما يوفر الشوفان الألياف لكنه يحتوي على كمية أقل من البروتين (بيكسباي)
TT
TT

البيض والشوفان... أيهما أكثر صحة لوجبة الإفطار؟

البيض غني بالبروتين لكنه يفتقر إلى الألياف بينما يوفر الشوفان الألياف لكنه يحتوي على كمية أقل من البروتين (بيكسباي)
البيض غني بالبروتين لكنه يفتقر إلى الألياف بينما يوفر الشوفان الألياف لكنه يحتوي على كمية أقل من البروتين (بيكسباي)

يحظى الإفطار، منذ فترة طويلة، بلقب «أهم وجبة في اليوم». وعند سؤال خبراء التغذية عما يُنصح بتناوله صباحاً، غالباً ما يتصدر البيض والشوفان قائمة الخيارات الموصى بها، لكن أيهما أفضل للصحة؟

يُعد كل من البيض والشوفان سريعاً وسهل التحضير، لكن لكل منهما مزايا مختلفة على مائدة الإفطار، فالبيض يُقدَّم عادةً بوصفه طبقاً مالحاً، بينما غالباً ما يُحضَّر الشوفان بطريقة حلوة. أحدهما مصدر غذائي حيواني، والآخر من الحبوب الكاملة.

والبيض غني بالبروتين لكنه يفتقر إلى الألياف، بينما يوفر الشوفان الألياف لكنه يحتوي على كمية أقل من البروتين، وفق إليزابيث كلينغبايل، اختصاصية التغذية وأستاذة مساعدة بجامعة تكساس في أوستن والمتحدثة الوطنية باسم أكاديمية التغذية وعلم التغذية، لصحيفة «واشنطن بوست»، ويستحق كلاهما مكاناً في نظامك الغذائي إذا كنت تستمتع بتناولهما، إذ يمكن لأحدهما أن يعوّض ما ينقص الآخر ليكتمل الطبق.

التأثير على الكوليسترول

يمكن أن يساعد الشوفان في خفض كوليسترول البروتين الدهني منخفض الكثافة (LDL)، المعروف باسم الكوليسترول «الضارّ»، وفق ليندسي مالون، اختصاصية التغذية والمحاضِرة في جامعة كيس ويسترن ريزيرف في كليفلاند.

ويعود هذا التأثير إلى نوع من الألياف القابلة للذوبان يُسمى «بيتا غلوكان»، يوجد أيضاً في أطعمة أخرى؛ منها الفطر والشعير.

وفي إحدى الدراسات، شهد الأشخاص، الذين تناولوا مكملات «بيتا غلوكان» المستخلَصة من الشوفان، انخفاضاً في مستويات الكوليسترول بعد أربعة أسابيع.

أما البيض فيوفر مزيجاً من البروتين والدهون، معظمها من النوع غير المشبع، ويمكن أن يساعد استبدال الدهون غير المشبعة بالدهون المشبعة في النظام الغذائي أيضاً على خفض كوليسترول البروتين الدهني منخفض الكثافة.

لكن البيض يحتوي على بعض الدهون المشبعة التي قد ترفع مستويات هذا الكوليسترول. وتوجد هذه الدهون في صفار البيض، لذا فإن تقليل تناول الدهون المشبعة، سواء أكنت تعاني ارتفاع مستويات الكوليسترول الضار، أم لديك تاريخ عائلي للإصابة بأمراض القلب، أم ترغب ببساطة في الحفاظ على صحة قلبك، يمكن أن يتحقق باستخدام مزيد من بياض البيض وصفار أقل.

ومن الخيارات الأخرى طهي البيض بزيت الزيتون أو زيت الأفوكادو، بدلاً من الزبدة.

أما الكوليسترول الموجود في البيض، فإن تأثيره على كوليسترول الدم أكثر تعقيداً مما قد تتصور. وقالت مالون: «الكوليسترول الغذائي الموجود في الأطعمة لا يؤدي بالضرورة إلى تغيير مستوى الكوليسترول لدى الشخص»، فقد يرفع مستويات كوليسترول البروتين الدهني منخفض الكثافة، لكن الاستجابة تختلف من شخص إلى آخر.

وتشير جمعية القلب الأميركية إلى أن تناول البيض باعتدال يمكن أن يكون جزءاً من نظام غذائي صحي للقلب، لكنها تنصح الأشخاص الذين يعانون مستويات غير طبيعية من الكوليسترول بالحذر من الأطعمة الغنية بالكوليسترول الغذائي، خصوصاً إذا كانوا مصابين أيضاً بالسكري أو معرضين لخطر الإصابة بفشل القلب.

مقارنة البروتين والفيتامينات والمعادن

تحتوي بيضتان كبيرتا الحجم على نحو 12 غراماً من البروتين، مقارنة بنحو 5 غرامات في نصف كوب من الشوفان الملفوف الجاف. ويمكن أن يساعد البروتين والدهون الموجودان في البيض على الشعور بالشبع، وفق كلينغبايل. كما تساعد الألياف الموجودة في الشوفان على إطالة الشعور بالامتلاء، ويمكن أن تجعل إضافة مصدر للبروتين وجبة الإفطار أكثر إشباعاً.

ويحتوي البيض أيضاً على الأحماض الأمينية الأساسية التسعة التي يحتاج إليها الجسم ولا يستطيع إنتاجها بنفسه، ما يجعله مصدراً متكاملاً للبروتين.

أما الشوفان فيحتوي على كميات أقل من بعض هذه الأحماض الأمينية، لكنه يظل قادراً على الإسهام في تلبية احتياجات الجسم اليومية من البروتين، وفق كلينغبايل.

ويوفر كلا الطعامين حمض الفوليك والحديد، لكن البيض يحتوي على كمية أكبر من حمض الفوليك، بينما يحتوي الشوفان على كمية أكبر من الحديد.

كما يوفر البيض بعض العناصر الغذائية المهمة التي لا تحصل عليها من الشوفان العادي، فهو أحد الأطعمة القليلة التي تحتوي طبيعياً على فيتامين «د»، الذي يساعد الجسم على امتصاص الكالسيوم ويحافظ على قوة العظام، كما يوفر فيتامين «أ»، الذي يدعم صحة الجلد، واللوتين، وهو أحد الكاروتينات التي تدعم صحة العين، وفق مالون.

مقارنة سريعة من حيث الألياف

• الشوفان:

• الألياف: الشوفان مصدر ممتاز للألياف، حيث يحتوي الكوب الواحد (أو نحو 100 غرام من الشوفان) على نسبة عالية من الألياف (تصل إلى نحو 10.6 غرام لكل حصة شائعة)، وتتضمن ألياف بيتا غلوكان القابلة للذوبان.

• فوائد الألياف فيه: تساعد على خفض مستويات الكوليسترول في الدم، وتنظيم سكر الدم، وتحسين صحة الأمعاء، وتعزيز الشعور بالشبع.

• العناصر الأخرى: غني بالكربوهيدرات المعقدة (نحو 28 غراماً أو أكثر وفقاً للحصة) وبروتين أقل نسبياً، مقارنة بالبيض.

• البيض:

• الألياف: صفر ألياف (لا يحتوي البيض على أي ألياف غذائية على الإطلاق).

• فوائده: يتميز بأنه غني جداً بالبروتين عالي الجودة وقليل الكربوهيدرات والسعرات الحرارية.

• العناصر الأخرى: بيضتان كبيرتان توفران نحو 12.6 غرام من البروتين، وقليلاً جداً من الكربوهيدرات (نحو 1.12 غرام).

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