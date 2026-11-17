من المقرر أن يمثل أمام المحكمة، اليوم (الثلاثاء)، أحد ثلاثة رجال متهمين بقتل امرأة سوداء عُثر على جثتها معلقة في شجرة بمدينة جاكسون، في ولاية ميسيسيبي الأميركية الصيف الماضي.

ومن المتوقع أن يمثل إيرنست لويد جونيور( 25 عاماً)، في جلسة الاستماع الأولية بتهمة القتل.

وأثار وضع جثة تاسيا فورتشن عند العثور عليها يوم 3 أغسطس (آب) الماضي، مخاوف من أن الشابة (29 عاماً) استُهدفت بسبب عِرقها، وأحيا ذكريات تاريخ الولاية الطويل والمؤلم من الإعدام خارج نطاق القانون، وفق ما ذكرته وكالة «أسوشييتد برس» الأميركية.

ومع ذلك، فإن المشتبه بهم الثلاثة في مقتل فورتشن جميعهم من ذوي البشرة السوداء. وتقول السلطات إنهم تلاعبوا بمسرح الجريمة بعد خلاف نشب بينهم بسبب المخدرات.

وكان بعض المسؤولين دعوا إلى فتح تحقيق فيدرالي في الحقوق المدنية، لكن رئيسة شرطة جاكسون، راشال براكني، قالت إن أدوات تمثيلية تُركت في موقع الحادث «كجزء من فبركة» ملابسات وفاة فورتشن.

وعلى مدى العامين الماضيين، عُثر على نحو 6 من النساء والرجال السود مشنوقين في أنحاء الجنوب.

ولم يثبت أن أيّاً من هذه الوفيات كانت جنائية، رغم أن منتقدين قالوا في بعض الحالات إن سلطات إنفاذ القانون بدت وكأنها تسرّعت في تصنيفها حالات انتحار قبل تحديد أدلة كافية لاستبعاد وجود شبهة جنائية.

ومثل لويد، يُحتجز إريك كلارك (45 عاماً) وجاركوس راتليف (51 عاماً) بتهم القتل. وقالت الشرطة إن راتليف له «علاقة» بفورتشن.

ووصف القاضي جيفري رينولدز، الذي حدَّد كفالة كلارك بمبلغ 5 ملايين دولار عقب القبض عليه في أواخر سبتمبر (أيلول)، مقتل فورتشن بأنه «جريمة شنيعة». وقالت براكني إن الخوف الذي أثارته صورة جثة فورتشن المعلقة ألحق ضرراً بالمجتمع.