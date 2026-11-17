وقّعت شركة «مانجا العربية»، إحدى شركات «المجموعة السعودية للأبحاث والإعلام (SRMG)»، اتفاقية شراكة مع «بيت الثقافة»، إحدى مبادرات هيئة المكتبات التابعة لوزارة الثقافة، في خطوة تهدف إلى تعزيز التعاون الثقافي والإبداعي، وتطوير مبادرات نوعية تدعم القراءة، وتسهم في تنمية المجتمعات الثقافية بالمملكة من خلال المحتوى الإبداعي.

وتأتي هذه الشراكة ضمن جهود «مانجا العربية» الهادفة إلى توسيع أثرها الثقافي والمجتمعي، وتعزيز حضور الأعمال الإبداعية العربية بوصفها وسيلةً قادرةً على جذب الأجيال الناشئة والشباب نحو القراءة، وفتح مسارات جديدة للمعرفة والترفيه، بما يتقاطع مع مستهدفات «بيت الثقافة» في تعزيز المشاركة المجتمعية، وتنمية القدرات، ورفع مستوى الوعي المعلوماتي، وتقديم تجارب ثقافية تثري المجتمع وتدعم حضور المكتبات العامة بمفهومها الحديث.

وتهدف الشراكة إلى تفعيل عدد من البرامج المشتركة بين الجانبين، من خلال تنظيم ورش عمل وبرامج تدريبية متخصصة بالشراكة مع أكاديمية «SRMG» في مجالات عدة، منها لقاءات ثقافية في مجالات الرسم والكتابة وصناعة القصص المصوّرة، إلى جانب إتاحة محتوى «مانجا العربية» ضمن مساحات «بيت الثقافة»، بما يسهم في إثراء تجربة الزوار، وتمكينهم من الاطلاع على نماذج إبداعية سعودية وعربية مختلفة.

كما تشمل الشراكة التعاون في تنظيم لقاءات وفعاليات تُعنى بصناعة المانجا والقصص المصوّرة، واستكشاف المواهب الإبداعية، وتحفيز الشباب على التعبير عن أفكارهم من خلال الرسم والسرد القصصي، بما يعزِّز دور المحتوى الإبداعي في بناء الوعي، وترسيخ ثقافة القراءة، وفتح آفاق جديدة أمام الموهوبين في مختلف مناطق المملكة.

وأكد المهندس فارس آل رشود، نائب المدير العام في «مانجا العربية»، أن هذه الاتفاقية تمثل امتداداً لرسالة «مانجا العربية» في إثراء المحتوى الإبداعي السعودي وتعزيز أثره المجتمعي.

وأضاف: «نؤمن في (مانجا العربية) بأن القراءة تبدأ حين يجد الطفل والشاب محتوى قريباً من اهتماماته، وقادراً على تحفيز خياله ودفعه نحو المعرفة، ومن خلال شراكتنا مع بيت الثقافة، إحدى مبادرات هيئة المكتبات التابعة لوزارة الثقافة، نسعى إلى تقديم تجارب ثقافية وإبداعية تسهم في تعزيز حضور الأعمال الإبداعية السعودية داخل المجتمع، وتفتح المجال أمام المواهب لاكتشاف إمكاناتها في الرسم والسرد وصناعة القصص».

من جهته، قال المدير التنفيذي لـ«بيت الثقافة» في الرياض، عبد العزيز المبروك: «في (بيت الثقافة) ننظر لهذه الشراكة مع (مانجا العربية) بوصفها خطوةً تعزِّز شراكاتنا مع الجهات الثقافية والإبداعية كافة، نظراً لما نوليه من اهتمام بتطوير التجارب الثقافية التي تواكب تطلعات زوارنا».

وأضاف المبروك: «نحرص بالطبع على انتقاء الشركاء الذين يرتقون بتجارب زوار (بيت الثقافة) في العاصمة الرياض، كما أن (مانجا العربية) باتت تُشكِّل أحد أهم روافد الثقافة لدى شريحة واسعة من الشباب السعودي».

وأشار المبروك إلى أن مانجا تجاوزت مفهوم الترفيه إلى فضاء الإبداع والتعبير والتفاعل الثقافي، مؤكداً أن مثل هذا النوع من الشراكات من شأنه الإسهام في تنمية المواهب وإثراء المشهد الثقافي، وتعزيز مشاركة الشباب في الحراك الثقافي بالمملكة العربية السعودية.

وتأتي هذه الاتفاقية امتداداً لتوجه «مانجا العربية» نحو بناء شراكات وطنية نوعية مع الجهات الثقافية والمعرفية في المملكة، بما يسهم في دعم صناعة المحتوى الإبداعي السعودي، وتمكين المواهب، وتعزيز دور الثقافة في تنمية المجتمع.