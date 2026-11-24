دخلت طائرات عسكرية روسية منطقة تحديد الدفاع الجوي الكورية الجنوبية، وفق ما أفادت وكالة «يونهاب» التي كانت ذكرت بداية أن طائرة يشتبه في أنها كورية شمالية اخترقت المجال الجوي للبلاد.

ونقلت الوكالة عن الجيش الكوري الجنوبي قوله إن «عدة طائرات عسكرية روسية، وليس طائرات كورية شمالية، دخلت منطقة تحديد الدفاع الجوي الكورية الجنوبية فوق البحر الشرقي (بحر اليابان)».

وأضافت أن الطائرات اقتربت من جزيرة أولونغدو بعد دخولها المنطقة، ما دفع السلطات إلى إصدار تحذير لسكان مقاطعة أولونغ قبالة الساحل الشرقي للبلاد.

كذلك، أرسلت وزارة الداخلية والسلامة تنبيهاً طارئاً إلى سكان الجزيرة دعتهم فيه إلى الاحتماء في الملاجئ أو داخل المباني. لكن التحذير رُفع قرابة الساعة 7:58، بعد نحو 5 دقائق من صدوره، وفق ما ذكرته «وكالة الصحافة الفرنسية».

وكانت «يونهاب» ذكرت بداية أن «جسماً طائراً يُعتقد أنه طائرة كورية شمالية انتهك المجال الجوي الكوري الجنوبي عند الساعة 7:52 (22:52 بتوقيت غرينتش الاثنين)». وأوضح الجيش الكوري الجنوبي أن الطائرات الروسية لم تنتهك المجال الجوي للبلاد.

بدورها، ذكرت القوات المسلحة البولندية أن طائرة روسية مسيّرة انتهكت المجال الجوي البولندي لفترة وجيزة خلال الهجوم الليلي الذي شنته موسكو على غرب أوكرانيا.

وأفادت في بيان بأن أمراً صدر بإسقاط المركبة ولكن بعد أن غيرت مسارها متجهة شرقاً، «ومع الأخذ في الاعتبار التهديد المحتمل على المدنيين والعواقب المحتملة لإسقاط المركبة»، تقرر عدم استخدام الأسلحة.