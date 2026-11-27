أبدى البرتغالي جوزيه غوميز، مدرب الخليج، استياءه من أداء لاعبيه عقب الخسارة أمام الخلود، منتقداً عدم تدخل تقنية حكم الفيديو المساعد في إحدى الحالات التحكيمية التي يرى أنها تستوجب احتساب ركلة جزاء لفريقه.

وقال بشأن الحالة التحكيمية: «من وجهة نظري، لدينا ركلة جزاء واضحة، وربما كانت الحالة صعبة على حكم الساحة، لكن كان يتعين على غرفة تقنية الفيديو التواصل معه ومطالبته بالعودة لمشاهدة اللقطة».

ورفض المدرب البرتغالي تحميل فترة التوقف مسؤولية تراجع مستوى فريقه، قائلاً: «قبل التوقف كنا في حالة فنية مميزة، لكن التوقف ليس عذراً؛ لأنه شمل جميع الفرق. لاعبونا اليوم لم يظهروا بالروح المعتادة، وفي دوري يتمتع بهذه الجودة، إذا لم تلعب بروح عالية فلن تحقق شيئاً».

واختتم غوميز حديثه بالتشديد على أهمية الروح القتالية في تحقيق الانتصارات، موضحاً: «عندما نحلل الفرق الكبيرة، نجد أنها تمتلك لاعبين مميزين يقاتلون في كل مباراة؛ لأن هدفهم الفوز بالبطولة، وعندما يلعب الفريق بلا روح، فلن يحقق الانتصارات».

بدوره أكد الإنجليزي ديس باكنغهام، مدرب الخلود، التزامه باستكمال مشروعه مع النادي حتى نهاية الموسم، مشدداً على أن تركيزه ينصب على تحقيق الأهداف المنشودة، بعيداً عن الحديث بشأن مستقبله التدريبي.

وقال باكنغهام، خلال المؤتمر الصحافي: «كان هدفنا تحقيق الفوز، واستفدنا من فترة التوقف في استعادة بعض اللاعبين المصابين، وأظهرنا شخصية قوية، وقدمنا أداءً جيداً، وهو ما سيساعدنا في المباريات المقبلة».

وأضاف: «عندما تكتمل صفوف الفريق، نظهر بكامل قوتنا، مثلما فعلنا أمام الاتحاد والأهلي، لكن عندما نعاني من الغيابات نضطر إلى الاستعانة باللاعبين الشباب».

ورداً على سؤال «الشرق الأوسط» بشأن ما إذا كان الانتصار في المباراة الأولى عقب إعلان رحيله عن النادي يمثل ردة فعل من اللاعبين، قال باكنغهام: «في البداية، لا أريد الحديث عن أي عمل آخر غير نادي الخلود، لدي مشروع سأكمله حتى نهاية الموسم، ولن أرحل حتى أحقق أهدافنا. مشوار الدوري لا يزال طويلاً، وما أريده أنا والنادي هو أن يظهر الفريق بصورة جيدة».

وعن أهمية اللاعب أوتكوس، وخطط النادي خلال فترة الانتقالات الشتوية، أوضح المدرب الإنجليزي: «نتفق جميعاً على أهمية أوتكوس، ولدينا فترة انتقالات شتوية مقبلة، ونريد استقطاب لاعب يمكن تجهيزه تدريجياً لتعويضه عند غيابه».