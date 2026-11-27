كسر الخلود الخسائر المتعاقبة في آخر خمس مباريات بالدوري السعودي للمحترفين، بفوز صعب على الخليج (2-1) في بريدة، ضمن الجولة 13 من البطولة.
وكانت بداية المباراة سريعة بعدما منح جوشوا كينج التقدم للخليج من ضربة جزاء في الدقيقة السابعة، حصل عليها اللاعب النرويجي.
واستعاد الخلود توازنه، وبعد سلسلة من التمريرات، نجح كوبا دا كوستا في تسجيل هدف التعادل في الدقيقة 36، بعدما أطلق تسديدة مباشرة من داخل منطقة الجزاء.
وبعد 13 دقيقة من بداية الشوط الثاني، استحوذ خوليان دومينجيز على تمريرة عرضية من رمزي صولان وحول الكرة في المرمى ليسجل هدف التقدم للخلود، الذي صمد ليحقق فوزه الأول بعد خمس هزائم متتالية.
ورفع الخلود رصيده إلى 15 نقطة في المركز 11 متأخراً بفارق الأهداف ومركز واحد عن الخليج.