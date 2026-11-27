كسر الخلود الخسائر المتعاقبة في آخر خمس مباريات بالدوري السعودي للمحترفين، بفوز صعب على الخليج (2-1) في بريدة، ضمن الجولة 13 من البطولة.

وكانت بداية ‌المباراة ​سريعة ‌بعدما ⁠منح ​جوشوا كينج التقدم للخليج ⁠من ضربة جزاء في الدقيقة السابعة، حصل عليها اللاعب النرويجي.

واستعاد الخلود توازنه، وبعد سلسلة من التمريرات، ⁠نجح كوبا دا كوستا ‌في ‌تسجيل هدف التعادل ​في ‌الدقيقة 36، بعدما أطلق ‌تسديدة مباشرة من داخل منطقة الجزاء.

وبعد 13 دقيقة من بداية الشوط الثاني، ‌استحوذ خوليان دومينجيز على تمريرة عرضية من رمزي ⁠صولان ⁠وحول الكرة في المرمى ليسجل هدف التقدم للخلود، الذي صمد ليحقق فوزه الأول بعد خمس هزائم متتالية.

ورفع الخلود رصيده إلى 15 نقطة في المركز 11 ​متأخراً بفارق الأهداف ​ومركز واحد عن الخليج.