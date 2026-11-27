غادرت بعثة فريق النصر، مساء الجمعة، إلى مدينة الرس بمنطقة القصيم، وذلك استعداداً لمواجهة الحزم، ضمن منافسات الدوري السعودي للمحترفين، بعد أن اختتم الفريق تحضيراته صباحاً في مقر تدريبات النادي «دار النصر»، وسط أجواء معنوية وتدريبات ترفيهية، حرص خلالها الجهاز الفني على تخفيف الإجهاد البدني والمحافظة على التوازن اللياقي للاعبين.

وفيما كشفت الفحوصات الطبية عن تعرض الفرنسي كينغسلي كومان لإصابة ستبعده عن الملاعب نحو 3 إلى 4 أسابيع، وفقاً لاستجابته للبرنامج التأهيلي، تأكد غيابه عن مواجهات الحزم والقادسية في الدوري السعودي، والغرافة القطري في دوري أبطال آسيا للنخبة.

وفي شأن متصل، فضّل الجهاز الطبي إراحة الفرنسي محمد سيماكان، رغم مشاركته في التدريبات الأخيرة، تفادياً لإجهاده أو تجدد الإصابة، خصوصاً بعد مشاركته بفاعلية في المباراة الماضية، في ظل جاهزية الثنائي الدفاعي عبد الإله العمري والإسباني إينيغو مارتينيز.

وكانت الحصة التدريبية الختامية قد شهدت اعتماد الجهاز الفني على تمارين ترفيهية، تضمنت اللعب بكرة اليد، إلى جانب تدريبات لرفع مستوى التركيز الذهني وسرعة ردة الفعل والتحرك، في إطار المحافظة على جاهزية اللاعبين قبل المواجهة.

وشهدت التدريبات الجماعية مشاركة أيمن يحيى، الذي انضم إلى بعثة الفريق المغادرة إلى الرس، بعد دخوله التدريبات الجماعية، ليكون ضمن خيارات الجهاز الفني في مواجهة الحزم.