قال مدير الثقافة والإعلام في ولاية كونار بشرق أفغانستان إن انفجاراً وقع في مدرسة بالولاية يوم السبت، مما أسفر عن مقتل سبعة أشخاص وإصابة أكثر من 90 آخرين، مشيراً إلى أن الانفجار نجم على ما يبدو عن حادث في مستودع مجاور للمتفجرات. وذكر سامي الحق بيان، وفق ما أفادت وكالة «أسوشييتد برس»، أن المعلومات الأولية تشير إلى أن الانفجار، الذي وقع في مدرسة تقع على مشارف أسد آباد (مركز الولاية)، نتج عن إهمال في مستودع لتخزين المتفجرات تابع لشركات تعدين، مضيفاً أن تحقيقاً يجري حالياً حول الحادث.

وأضاف أن نحو 15 من المصابين لا يزالون يتلقون العلاج في المستشفى، بينما غادر الآخرون بعد تلقي الرعاية الطبية اللازمة.

وكان المتحدث باسم قيادة شرطة ولاية كونار، فريد دهقان، قد صرح في وقت سابق بأن الانفجار وقع في الساعة العاشرة صباحاً في مدرسة بمنطقة «أندر سير» على مشارف أسد آباد.

وفي أغسطس (آب) الماضي، أدى هجوم بقنبلة يدوية استهدف مجمعاً مدرسياً في العاصمة الأفغانية كابول إلى إصابة أكثر من 40 طفلاً تتراوح أعمارهم بين 9 و14 عاماً.