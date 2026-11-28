أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، السبت، اعتراض وتدمير صاروخ باليستي أطلقته الميليشيات الحوثية الإرهابية باتجاه المنطقة الجنوبية في السعودية.

وقال المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف اللواء الركن تركي المالكي، إن الدفاعات الجوية اعترضت الصاروخ ودمرته قبل وصوله إلى هدفه.

التحالف:الدفاع الجوي اعترض ودمر صاروخ باليستي أطلقته الميليشيا الحوثية الإرهابية باتجاه المنطقة الجنوبية. pic.twitter.com/z1DXDAGA0g — المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف (@CJFCSpox) November 28, 2026

وفي أعقاب ذلك، أطلق الدفاع المدني السعودي الإنذار المبكر، في جازان وخميس مشيط، داعياً السكان إلى الالتزام بالتعليمات الوقائية واتباع الإرشادات الصادرة عبر القنوات الرسمية، قبل أن يعلن زوال الخطر.

وشدد الدفاع المدني، في تنبيه نشره عبر حسابه الرسمي على منصة «إكس»، على ضرورة مواصلة اتباع تعليماته وتجنب التجمهر والتصوير، داعياً إلى الاتصال بالرقم (998) في حالات الطوارئ.

تم إطلاق إنذار من المنصة الوطنية للإنذار المبكر في حالات الطوارئ في محافظة خميس مشيط للتحذير من خطر، اتبع الآتي:A warning has been issued by the National Early Warning Platform in Khamis Mushait Governorate to alert of a potential danger. Please follow the instructions below: pic.twitter.com/kahMB76n2V — الدفاع المدني السعودي (@SaudiDCD) November 28, 2026

وتضمنت إرشاداته الوقائية التوجه فوراً إلى أقرب مكان آمن داخل المباني، والابتعاد عن النوافذ والأماكن المكشوفة، وعدم مغادرة المنازل أو المباني حتى زوال الخطر، إلى جانب تجنب الوقوف في الشرفات أو الأسطح.

كما دعا الموجودين في الخارج إلى دخول أقرب مبنى أو الاحتماء خلف ساتر صلب، فيما حثّ السائقين الذين يتلقون رسائل التحذير أثناء القيادة على التوقف في جانب الطريق بعيداً عن الجسور والمباني الشاهقة.

وحذر الدفاع المدني من تصوير أو نشر أو تداول معلومات تتعلق باعتراض الصواريخ والطائرات المسيّرة ومواقع سقوطها، مؤكداً أن ذلك قد يعرض مرتكبيه للمساءلة القانونية.