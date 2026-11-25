أعلن الرئيس الكولومبي أبيلاردو دي لا إسبرييا الأربعاء، تحرير جميع الرهائن الذين احتُجزوا لنحو 17 ساعة داخل متجر في مدينة كارتاخينا السياحية، بعدما تحصّن مسلحون في الداخل، وذلك عقب عملية اقتحام نفذتها الشرطة والجيش.

وأوضح دي لا إيسبرييا في مقطع فيديو نُشر على مواقع التواصل الاجتماعي أن أحد الخاطفين قُتل، واصفا العملية بأنها كانت «مثالية تماماً»، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».

واقتحمت قوات الأمن في في وقت سابق المتجر حيث سُمع دوي انفجارات عدة فجر اليوم.

جندي من الجيش الكولومبي يظهر داخل متجر «إكسيتو» (Exito) بعد أن اقتحمت قوات الأمن المبنى لتحرير رهائن كان يحتجزهم مسلحون في مدينة كارتاخينا بكولومبيا وذلك في الساعات الأولى من اليوم (أ.ف.ب)

وأفادت السلطات أولاً، بإطلاق سراح 10 من أصل نحو 30 رهينة كانوا محتجزين في البداية، وذلك بعد ساعات من المفاوضات، وكان من بين المفرج عنهم نساء مسنّات.

وتوجّه الرئيس دي لا إسبرييا إلى كارتاخينا مع تفاقم الأزمة، والتقى بقادة الأجهزة الأمنية في الموقع. وكان قد أوضح أن عملية احتجاز الرهائن بدأت في وقت متأخر من صباح الثلاثاء، عندما لجأ المهاجمون إلى المتجر بعد فشل محاولتهم السطو على شاحنة مصفحة.

وزير الدفاع الكولومبي يصافح جنوداً شاركوا في عملية تحرير الرهائن داخل متجر في كارتاخينا (أ.ف.ب)

وأظهرت مشاهد تداولتها وسائل إعلام أشخاصا يركعون على الأرض في المتجر، فيما تمركز قنّاصون من الشرطة في مبان مجاورة.

وأوردت وسائل إعلام أن الخاطفين طالبوا بفدية تناهز مليوني دولار مع تأمين سيّارتين مصفّحتين لهم وانتقال آمن إلى مدينة مجاورة على مسافة 130 كيلومترا.

وزادت حادثة احتجاز الرهائن هذه من التوتّرات التي تشهدها كولومبيا، بعد تفجير سيارة مفخّخة قبل ساعات في وسط البلد. ولم يتّضح بعد إن كان هناك رابط بين الحادثتين.